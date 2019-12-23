LG G5 Android 10 Q ROM Yükleme Rehberi

2016 yılının amiral gemisi modeli LG G5 için yepyeni bir Custom ROM sistem derlendi. Uzun bir aradan sonra Android 8.1 Oreo güncellemesine kavuşan model için geliştiriciler tarafından bir jest yapıldı. LG G5 Android 10 Q ROM, geliştiriciler tarafından resmi olmamakla birlikte sunuldu. Adına LineageOS 15.1 adı verilen yeni Custom ROM ile birlikte LG G5 H850 EUR modelleri de Android 10 Q güncellemesine kavuşmuş oldu.
LG G5 Android 10 Q ROM ile İlgili Gerekli Dosyalar
- Android 10 Q ROM Dosyası İndir
- GApps Paketi İndir (Beta Aşamasında)
ROM Sisteminde Çalışan Özellikler
- WiFi
- Camera
- GPS
- NFC
- 2.4 Ghz Hotspot
- USB OTG
NOT WORKING:
- VoLTE and WiFi arama özelliği (büyük olasılıkla hiç çalışmayacak)
- 5.0 Ghz internet bandı ve paylaşımı
- Smart Lock üzerinde şifreleme
- Magisk root hatası
- SELinux modu pasif
NOT = Bu Custom ROM’u yükleyebilmek için TWRP son sürümü yüklemeniz gerekmektedir. Nasıl yükleyeceğiniz ile ilgili yazıda maddeler halinde sunulmuştur.
LG G5 Android 10 Q ROM Kurulum Rehberi
- LG G5 modelinize bu Custom ROM sistemini yüklemek için önce Bootloader Kilidi açmanız gerekmektedir. Bunun için buraya tıklayın.
- Bootloader kilidi açıldıktan sonra Root ve TWRP işlemlerini gerçekleştirmeniz gerekmektedir.
- TWRP işlemi için Google Play Store‘da yer alan Official TWRP App programını kolaylıkla kullanabilirsiniz. Bu programla birlikte TWRP son sürümü yükleyebilirsiniz. İndirmek için buraya tıklayabilirsiniz.
- Bu işlemleri tamamladıktan sonra telefonunuzu TWRP Modu‘nda başlatın.
- TWRP ana ekranında ilk olarak yedekleme yapabilmek için Backup kısmına girin. Bu bölümdeki tüm seçenekleri seçip yedeklemeyi başlatın. Yedekleme yaparak telefonun halihazırdaki sistemi yedeklenir. Bunun yapılış nedeni ise işlemler sırasında telefona gelebilecek sorunlara karşı önlem almaktır.
- Yedekleme aşamasını geçtikten sonra TWRP ana ekranına dönüp Wipe > Advanced Wipe işlemlerini takip edin. Buradaki Cache, Dalvik Cache, System ve Data seçeneklerini seçip temizleyin.
- İşlemi bitirdikten sonra TWRP ana menüsünde Install kısmına girin ve sırasıyla ROM ve GApps paketi dosyasını flashlayın.
- Telefonu yeniden başlatmak için TWRP ana menüsünde yer alan Reboot bölümüne tıklayıp System seçeneğini seçin.
NOT = Bu ve bunun gibi Custom ROM sistem yüklemelerinde yükleyen kişinin başına gelebilecek her türlü sorundan LGDestek.Net sitesi sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. Tüm sorumluluk, bu ve bunun gibi sistemleri yükleyen kişiye aittir.
H850tr modeli için de olurmu
LG G5 H850TR modelinin bootloader kilidi açılamadığından maalesef gerçekleştiremezsiniz.
Lg g4 de de 10 Q rum verilecekmi
LG G4 modeli için araştırmalarım devam ediyor. Şu an için Android 10 Q Custom ROM rehberine hiç rastlamadım. LineageOS tabanlı rehber çıkarıldığında paylaşmış olurum.
LG G5 Android 10 Q ROM
G4 atabilirmiyiz farz edelim attık çok büyük sıkıntı çıkarırmı önerileriniz neler
Atamazsınız çünkü sadece LG G5 H850 modeli için geçerlidir.