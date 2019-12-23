LG G5 Android 10 Q ROM Yükleme Rehberi

2016 yılının amiral gemisi modeli LG G5 için yepyeni bir Custom ROM sistem derlendi. Uzun bir aradan sonra Android 8.1 Oreo güncellemesine kavuşan model için geliştiriciler tarafından bir jest yapıldı. LG G5 Android 10 Q ROM, geliştiriciler tarafından resmi olmamakla birlikte sunuldu. Adına LineageOS 15.1 adı verilen yeni Custom ROM ile birlikte LG G5 H850 EUR modelleri de Android 10 Q güncellemesine kavuşmuş oldu.

LG G5 Android 10 Q ROM ile İlgili Gerekli Dosyalar

ROM Sisteminde Çalışan Özellikler

WiFi

Camera

GPS

NFC

2.4 Ghz Hotspot

USB OTG

NOT WORKING:

VoLTE and WiFi arama özelliği (büyük olasılıkla hiç çalışmayacak)

5.0 Ghz internet bandı ve paylaşımı

Smart Lock üzerinde şifreleme

Magisk root hatası

SELinux modu pasif

NOT = Bu Custom ROM’u yükleyebilmek için TWRP son sürümü yüklemeniz gerekmektedir. Nasıl yükleyeceğiniz ile ilgili yazıda maddeler halinde sunulmuştur.

LG G5 Android 10 Q ROM Kurulum Rehberi

LG G5 modelinize bu Custom ROM sistemini yüklemek için önce Bootloader Kilidi açmanız gerekmektedir. Bunun için buraya tıklayın.

modelinize bu sistemini yüklemek için önce açmanız gerekmektedir. Bunun için tıklayın. Bootloader kilidi açıldıktan sonra Root ve TWRP işlemlerini gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

ve işlemlerini gerçekleştirmeniz gerekmektedir. TWRP işlemi için Google Play Store ‘da yer alan Official TWRP App programını kolaylıkla kullanabilirsiniz. Bu programla birlikte TWRP son sürümü yükleyebilirsiniz. İndirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

‘da yer alan programını kolaylıkla kullanabilirsiniz. Bu programla birlikte yükleyebilirsiniz. İndirmek için tıklayabilirsiniz. Bu işlemleri tamamladıktan sonra telefonunuzu TWRP Modu ‘nda başlatın.

‘nda başlatın. TWRP ana ekranında ilk olarak yedekleme yapabilmek için Backup kısmına girin. Bu bölümdeki tüm seçenekleri seçip yedeklemeyi başlatın. Yedekleme yaparak telefonun halihazırdaki sistemi yedeklenir. Bunun yapılış nedeni ise işlemler sırasında telefona gelebilecek sorunlara karşı önlem almaktır.

yapabilmek için kısmına girin. Bu bölümdeki tüm seçenekleri seçip yedeklemeyi başlatın. Yedekleme yaparak telefonun halihazırdaki sistemi yedeklenir. Bunun yapılış nedeni ise işlemler sırasında telefona gelebilecek sorunlara karşı önlem almaktır. Yedekleme aşamasını geçtikten sonra TWRP ana ekranına dönüp Wipe > Advanced Wipe işlemlerini takip edin. Buradaki Cache, Dalvik Cache, System ve Data seçeneklerini seçip temizleyin.

ana ekranına dönüp işlemlerini takip edin. Buradaki ve seçeneklerini seçip temizleyin. İşlemi bitirdikten sonra TWRP ana menüsünde Install kısmına girin ve sırasıyla ROM ve GApps paketi dosyasını flashlayın.

ana menüsünde kısmına girin ve sırasıyla ve dosyasını flashlayın. Telefonu yeniden başlatmak için TWRP ana menüsünde yer alan Reboot bölümüne tıklayıp System seçeneğini seçin.

NOT = Bu ve bunun gibi Custom ROM sistem yüklemelerinde yükleyen kişinin başına gelebilecek her türlü sorundan LGDestek.Net sitesi sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. Tüm sorumluluk, bu ve bunun gibi sistemleri yükleyen kişiye aittir.