LG‘nin son amiral gemisi LG G5 sonunda Android 7.0 Nougat güncellemesine kavuşuyor. İlk olarak Güney Kore‘de test kullanıcılarına sunulan yeni yazılım Nougat, sonunda Avrupa kullanıcıları içinde test yazılımı dağıtılmaya başladı. Daha önce LG G5 Android 7.0 Nougat Güncellemesine Kavuşuyor! haberimizde bahsettiğimiz gibi LG elini çabuk tutarak Android 7.0 Güncellemesin dağıtmaya başladı.

LG G5 Android 7.0 Nougat Güncellemesi

LG G5 Android 7 güncellemesini alan ilk telefon olacak. Samsung‘un amiral gemilerinden önce LG G5 Android 7.0 Nougat güncellemesine kavuşarak LG yine yazılım konusunda ne kadar hızlı olduğunu kanıtlamış olacak. Daha önce Android 7.0 Nougat ile satışa sunulan LG V20 ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

LG G5 Android 7.0 güncellemesi önümüzde ki hafta kapsamlı olarak ilk avrupa telefonlarına dağıtılmaya başlayacağını düşünüyoruz. Zira kasım ayı içerisinde G5 modeli nougat yazılımını almasını bekliyoruz. Aşağıda ki ekran görüntüsünden göreceğiniz gibi Fota üzerinden dağıtılan Nougat güncellemesi 1.5 GB boyutunda ve Android yeni sürüm yükseltmesi olarak geliyor. Yeni yazılım güncellemesi ile Versiyon numarası V20a olarak güncellenecek.

LG G5 H850 V20a Nougat Güncellemesi

LG G5 yeni güncelleme ile Nougat’ın getirdiği yeni özellikleri de kavuşacak. Android 7.0 güncellemesi ile gelen yenilikleri merak ediyorsanız buradan ilgili yazımızı okuyabilirsiniz. Türkiye güncellemesi avrupa ile aynı anda mı yayımlanacak. Yoksa bir hafta sonra mı Türkiye modeli için güncelleme gelecek, şuan kesin bir bilgi bulunmuyor.

LG G5 avrupa modelleri için Nougat güncellemesi yayımlandığında Türkiye modeli içinde aynı gün sizlere Anrdoid 7.0 Noguat yükleme rehberini hazırlıyacağız. Avrupa ile birlikte Nougat yazılımı aynı anda kullanabileceksiniz.