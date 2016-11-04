LG‘nin son amiral gemisi LG G5 sonunda Android 7.0 Nougat güncellemesine kavuşuyor. İlk olarak Güney Kore‘de test kullanıcılarına sunulan yeni yazılım Nougat, sonunda Avrupa kullanıcıları içinde test yazılımı dağıtılmaya başladı. Daha önce LG G5 Android 7.0 Nougat Güncellemesine Kavuşuyor! haberimizde bahsettiğimiz gibi LG elini çabuk tutarak Android 7.0 Güncellemesin dağıtmaya başladı.

  LG G5 Android 7.0 Nougat Güncellemesi

LG G5 Android 7 güncellemesini alan ilk telefon olacak. Samsung‘un amiral gemilerinden önce LG G5 Android 7.0 Nougat güncellemesine kavuşarak LG yine yazılım konusunda ne kadar hızlı  olduğunu kanıtlamış olacak. Daha önce Android 7.0 Nougat ile satışa sunulan LG V20 ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.lg-g5-v20a

LG G5 Android 7.0 güncellemesi önümüzde ki  hafta kapsamlı olarak ilk avrupa telefonlarına dağıtılmaya başlayacağını düşünüyoruz. Zira kasım ayı içerisinde G5 modeli nougat yazılımını almasını bekliyoruz. Aşağıda ki ekran görüntüsünden göreceğiniz gibi Fota üzerinden dağıtılan Nougat güncellemesi 1.5 GB boyutunda ve Android yeni sürüm yükseltmesi olarak geliyor. Yeni yazılım güncellemesi ile Versiyon numarası V20a olarak güncellenecek.lgg5v20a

  LG G5 H850 V20a Nougat Güncellemesi

LG G5 yeni güncelleme ile Nougat’ın getirdiği yeni özellikleri de kavuşacak. Android 7.0 güncellemesi ile gelen yenilikleri merak ediyorsanız buradan ilgili yazımızı okuyabilirsiniz. Türkiye güncellemesi avrupa ile aynı anda mı yayımlanacak. Yoksa bir hafta sonra mı Türkiye modeli için güncelleme gelecek, şuan kesin bir bilgi bulunmuyor.

LG G5 avrupa modelleri için Nougat güncellemesi yayımlandığında Türkiye modeli içinde aynı gün sizlere Anrdoid 7.0 Noguat yükleme rehberini hazırlıyacağız. Avrupa ile birlikte Nougat yazılımı aynı anda kullanabileceksiniz.

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Kerim Onaylar
LGDestek.NET Kurucusu ve aynı zamanda LG Kullanıcıları için içerik üreten yazar.

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  • Samet Yılmaz

    Lg v10 a 7.0ne zaman gelir

  • Dün akşam LG H860 modeli için Adroid 7.0 yayımlandı. Bilgisayar üzerinden LG Birdge uygulaması ile güncelleyin.

  • Berkay Kut

    benim g5im var, h850tr modeli. bana hâlâ gelmedi güncelleme neden?

    • ROMEO İZMİR

      ben bugün güncelledim yazılım güncelleme bölümüne gir çok uzun sürdü fakat güncelleme yaklaşık 1 saat …. Saati tekrar tr saati yapmayı unutma bazı programlar kafayı yiyo çünkü saati düzeltmezsen..

  • Muslum Akyl

    Lg stylus 2 k520tr Android 7 alacakmı ?

  • Lg g4 6.01 alçak almadı .şimdi 7.0 çıktı biraz zor oldu bu işler bende biraz soğudum lg den gerçekten ….

  • Yusuf baki karaca

    Bende lg5 var 6.0.1 sürümü kullanıyorum 7.0 güncellemesi nezaman gelecek türkiye için

    • Kerim Onaylar

      Avrupa modelleri için bu ay içerisinde bekliyoruz. Türkiye için kesin bir tarih yok. Ama avrupa da yayımlandıktan sonra Türkiye’de yayımlanması fazla sürmez.

  • Ömer

    lg g4 beat te varmı guncelleme

  • Osman

    Bu LG G4 bir an önce gelmese daha LG almıyacağım. Sony daha iyi yazılımda. Z2 bile 6.0.1 geldi bize halen gelmedi hatta Z5 çıktığı halde geldi. Bu da Samsung gibi unutmaya başladı.

  • fiiraak

    7.0 nedir ya ?
    7.1 çıktı.. Bu güüncelleme de 6.0 ile 6.0.1 arasındaki gibi olacak. szöde bize Lg G4’e 6.0.1 gelcekti. Ama halaaa yok. 🙂 Çok sağlam kaynaklarınız bunu diyordu.

  • Ümit

    Merhabalar, göründü ama herhalde net bir tarih vermek mümkün görünmüyor herhalde.

  • Samet

    Lg G4 için ne zaman acaba ?