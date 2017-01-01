LG G5 Android 7.0 güncellemesi ile bazı yenilikleri de beraberinde getirdi. LG G5’e özel yenilikler ile birlikte Android 7.0 Nougat’a özgü yeniliklerde LG G5’e eklenmiş oldu. Yakın zamanda güncelleme alacak olan LG G4 içinde bu yeniliklerin ve LG UX5.0 Arayüzün geleceğini söyleyebiliriz.

Android OS Yükseltme

LG G5 Android 6.0.1 Marshmallow yazılımdan, en son Android sürümü olan 7.0 Nougat yazılım versiyonuna yükseltildi.

Engellenen Numaralar Eklendi:

Şimdi sadece bir defa ekleyerek hem aramaları hemde mesajları engelleye bilirsiniz.

Veri Tasarruf Modu:

Artık arka planda çalışan mobil veriyi kısıtlayabilirsiniz. Ayarlar/Ağlar/Mobil Veri: Sağ üst köşedeki 3 noktalı menüye tıklıyoruz. Ağları kısıtla menüsünden ayarlayabilirsiniz.

Tema Özelliği Eklendi:

Duvar kağıdını uygulama simgelerini yazı tipi boyutunu vb.. tercih ettiniz tema ile değiştirebilirsiniz. Ayarlar/Ekran/Tema Buradan indirdiğiniz temaları ayarlayabilirsiniz.

Uygulama Bildirimleri Geliştirildi:

Artık gelen mesajları bildirimleri sosyal medya uygulamasından yanıtlayabilirsiniz. Bir uygulamanın bildirimlerini bildirim panelinden de sessize alabilir veya engelleyebilirsiniz.

Ekran Boyutu Ayarları:

Artık ekrandaki uygulamaların boyutlarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Rahatsız Etme Özelliği Geliştirildi:

Takvim etkinlikleri sırasında Rahatsız Etme özelliğini açık konuma getirebilirsiniz.

Parmak izleri Geliştirildi:

Kilit ekranı ayarında parmak izinizi ekran kiliti olarak ayarlama yapabilirsiniz.

Oyun Pil Tasarrufu:

Artık tüm oyunları ayrı ayrı optimize edebilir, pil tasarrufu yapabilirsiniz.

Knock Code Değiştirildi:

Knock Code’lar da şimdi 10 dokunuşa kadar olabilir. 8’den fazla dokunuşlu Knock Code’lar yalnızca ekran açıkken kiliti açabilir.

Kilit Ekranı Değiştirildi:

Artık kilit ekranında daha fazla bildirim görebilirsiniz. Güvenli ekran kiliti varsa kiliti açmak için kilit ekranında parmağınızı kaydırın.

Uygulama Verisi Ayarları Eklendi:

Telefonda yer açmak için uygulama verilerini dahili bellek yerine SD karta taşıyabilirsiniz. Ayarlar/Genel/Uygulamalar/ Uygulamanızı seçin ve depolama menüsüne giriş yapın.

Çoklu Pencere Eklendi:

Şimdi iki uygulamayı aynı ekranda kullanabilirsiniz.

Hızlı Ayarlar Değiştirildi:

Bildirim panelindeki hızlı ayarlar daha fazla ayar gösterebilecek şekilde değiştirilebilir.