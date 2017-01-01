LG G5 Android 7.0 güncellemesi ile bazı yenilikleri de beraberinde getirdi. LG G5’e özel yenilikler ile birlikte Android 7.0 Nougat’a özgü yeniliklerde LG G5’e eklenmiş oldu. Yakın zamanda güncelleme alacak olan LG G4 içinde bu yeniliklerin ve LG UX5.0 Arayüzün geleceğini söyleyebiliriz.

  Android OS Yükseltme

LG G5 Android 6.0.1 Marshmallow yazılımdan, en son Android sürümü olan 7.0 Nougat yazılım versiyonuna yükseltildi.

  Engellenen Numaralar Eklendi:

Şimdi sadece bir defa ekleyerek hem aramaları hemde mesajları engelleye bilirsiniz.

  Veri Tasarruf Modu:

Artık arka planda çalışan mobil veriyi kısıtlayabilirsiniz. Ayarlar/Ağlar/Mobil Veri: Sağ üst köşedeki 3 noktalı menüye tıklıyoruz. Ağları kısıtla menüsünden ayarlayabilirsiniz.

  Tema Özelliği Eklendi:

Duvar kağıdını uygulama simgelerini yazı tipi boyutunu vb.. tercih ettiniz tema ile değiştirebilirsiniz. Ayarlar/Ekran/Tema Buradan indirdiğiniz temaları ayarlayabilirsiniz.

  Uygulama Bildirimleri Geliştirildi:

Artık gelen mesajları bildirimleri sosyal medya uygulamasından yanıtlayabilirsiniz. Bir uygulamanın bildirimlerini bildirim panelinden de sessize alabilir veya engelleyebilirsiniz.

  Ekran Boyutu Ayarları:

Artık ekrandaki uygulamaların boyutlarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

  Rahatsız Etme Özelliği Geliştirildi:

Takvim etkinlikleri sırasında Rahatsız Etme özelliğini açık konuma getirebilirsiniz.

  Parmak izleri Geliştirildi:

Kilit ekranı ayarında parmak izinizi ekran kiliti olarak ayarlama yapabilirsiniz.

  Oyun Pil Tasarrufu:

Artık tüm oyunları ayrı ayrı optimize edebilir, pil tasarrufu yapabilirsiniz. 

  Knock Code Değiştirildi:

Knock Code’lar da şimdi 10 dokunuşa kadar olabilir. 8’den fazla dokunuşlu Knock Code’lar yalnızca ekran açıkken kiliti açabilir.

  Kilit Ekranı Değiştirildi:

Artık kilit ekranında daha fazla bildirim görebilirsiniz. Güvenli ekran kiliti varsa kiliti açmak için kilit ekranında parmağınızı kaydırın.

  Uygulama Verisi Ayarları Eklendi:

Telefonda yer açmak için uygulama verilerini dahili bellek yerine SD karta taşıyabilirsiniz. Ayarlar/Genel/Uygulamalar/ Uygulamanızı seçin ve depolama menüsüne giriş yapın.

  Çoklu Pencere Eklendi:

Şimdi iki uygulamayı aynı ekranda kullanabilirsiniz.

  Hızlı Ayarlar Değiştirildi:

Bildirim panelindeki hızlı ayarlar daha fazla ayar gösterebilecek şekilde değiştirilebilir.

  • Ürün garanti dışı kalabilir. Geri dönmek istiyorsanız garantiye önem veriyorsanız, bu işlemi servise yaptırmanızı öneririm. Servisler geri dönüş işlemi yapıyor.

  • Hulusi Kalaycıoğlu

    Merhaba. 3 haftadır android 7 kullanıyorum birkaç özelliği hariç beğenmeğim için android 6.0.1 e geri dönmek istiyorum bu mümkün mü? LG G5 H860 TWN modeli kullanıyorum . Eğer mümkün ise rom dosyalarının linkini verebilir misiniz ? Teşekkürler..

  • Charman Champs

    @lgdesteknet:disqus G5 için orjinal sarj aleti nereden temin edebilirim bulduğum çoğu yer yan sanayi.

    • vintekshop.com üzerinden satın alabilirsiniz. LG’nin Türkiye’deki servislerinden olan Vintek A.Ş’nin internet sitesidir.

      • Charman Champs

        http://www.vintekshop. com/g5-orjinal-sarj-takimi-fast-charge–pmu270
        http://www.vintekshop. com/g5-orjinal-sarj-adaptoru-fast-charge–pmu271

        İki tane gözüküyor sitede 1 i 79.90 biri 49.90 hangisi orjinal yardımcı olursanız teşekkürler

      • Birisinde sadece adaptör, diğerinde adaptör + kablo satılıyor. Ona dikkat ediniz.

      • Charman Champs

        aaa evet çok teşekkürler çok sağolun 🙂

  • ismail

    Lg G4 Beat Modeline 7.0 gelicekmi ?

  • enes

    neden fm radyo özelliği gelmedi bi bilginiz var mı

    • LG firması, LG G2 modelinin 2014 yılı üretiminden itibaren tüm modellerinde TRT vergi payını ödemediği için radyoyu kaldırdı. Eğer LG vergi payını öderse FM radyo çalışabilir.

  • umut

    sizde asphalt xtreme az biraz kasıo mu ayarlardan fps sonda.

  • Telefon model numaranız yurt dışı ise bazı ülkelere daha güncelleme dağıtılmadı. Ara ara kontrol yapınız.

  • Henüz başlamadı.

  • Ahmet Efe Güney

    yaa lg g2 D802 5.0.2 Gunceleme gelecek mi lg suit de gunceleme yapıyorum yarıda kalıyor yardımcı olur msnz ??

    • Telefona gelmeyecek. Diğer alternatif yükleme programı olan LG Mobile Support Tool programını deneyin

  • Mehmet Coşkun

    Lg g4 h815tr cihazim var android 7 ocak ayi icinde gelir mi guncellemede lg turkiye olarak biraz daha hizli olunursa daha guzel olur

  • Murat Taha Yemişçi

    Telefonumun sürümü 6.0.1 ama yazılım güncellemeyi kontrol et dediğimde en son sürümü kullanıyorsunuz diyor. Ne yapabilirim?

    • Bilgisayar üzerinden lg bridge programı ile güncelleme yapınız.

  • Bu ay ya da şubatın ilk 2 haftası gelmesini bekliyoruz

  • Bu ay veya şubatın ilk 2 haftasında gemesi muhtemel.

  • Latif Can Yıldırım

    Hocam k10 için Android 7 gelecek mi. gelirse ne zaman gelir?

    • K10 2016 modeli piyasaya 5.1.1 ile çıktı ve kısa sürede 6.0 marshmallow güncellemesi aldı. LG K10 2016 modelinin son olarak Android 7.0 güncellemesini alacağını düşünüyoruz

  • Saim Yiğit

    LG G4e G5in klavyesi 7.0la gelecek mi ?
    4 gözle bekliyoruz 7.0ı

    • Yenilikler arasında bunun gelmesini de bekliyoruz ancak bu yenilik olmazsa geliştiricilerimiz tarafından G4 için G5 klavye apk’sı sunabiliriz.

  • Cem KaLkancı

    Android 7 de sürekli telefon boşta şarj harcıyor. 2 kere format ile baştan yükledim farklı bir çözüm var mıdır acaba ?

  • Enes Çakır

    Kardeşim bu h860 modeline gelmedi ne zaman geleceği hakkında bilgisi olan var mı?

    • Bilgisayar üzerinden LG Bridge ile güncellemeleri kontrol ediniz.

      • Enes Çakır

        H860 Ame modeline kesin geldi mi?

  • yetginc

    Lg g5 Android 7.0 güncellemesinden sonra ekran kilidi aktif ise şarj olurken hem ısınıyor hem biraz daha geç şarj oluyor. Ama ekran kilidi pasif ise her şey normal ne ısınıyor nede şarjda bir gecikme meydana geliyor. Bu konunun çözümünü bilen varsa paylaşırsa sevinirim.

  • Rutkay Baysal

    Lg G4 e android 7 ne zaman gelir ve geldigi zaman gorunumu lg g5 gibi degisecek mi

    • Ocak ayı içerisinde gelir. Arayüz G5 ile aynı olacak.