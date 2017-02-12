Aralık ayınca LG, son amiral gemisi LG G5 için Android 7.0 Nougat güncellemesini başlattı. Geliştirilmiş performans, daha iyi pil ömrü ve bir dizi yeni özellik bulunuyor. Bununla birlikte, LG G5 Nougat güncellemesi, bazı kullanıcılar için sorunlara neden olabiliyor. Bu makalemizde sizlere LG G5 Android Nougat güncelleme sorunlarını ve bunların nasıl düzeltileceğini anlatmaya çalışacağız. LG G5 kullanıcıları için hazırladığımız ”LG G5 Android 7.0 Nougat İle Gelen Yenilikler” makalemize’de göz atarak, yenilikler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

LG G5 kullanıcıları son bir kaç aydır Android 7.0 kullanıyor. Bazı kullanıcılar güncelleme sonra yaşanan sorunlar hakkında şikayet ediyor. Şikayetlerin başında; pil ömrü , kilit ekran pil simgesi gibi sorunlardan yakınıyor. Aşağıdaki sorunlar ve çözümler size yardımcı olacaktır.

LG G5 Android 7.0 Güncelleme Sorunları

LG güncellemeler konusunda rakiplerine göre en erken ve hızlı güncelleme dağıtan üretici. Hataların çoğunun düzeltilebilecek küçük hatalar olduğunu söyleyebiliriz. Yakın zamanda geleceğini düşündüğümüz Android 7.1.1 veya Android 7.1.2 Nougat güncellemeleri ile bir çok hatanın giderilebileceğini düşünüyoruz.

Pil & Batarya Ömrü Sorunları

Bu sorun hemen hemen her Android güncellemesinden sonra telefonlarda yaşanan bir sorun. LG G5’in 5.3 inç ekrana sahip olmasına karşın 2.800 mAh‘lik küçük bir batarya bulunuyor. Genel olarak, Android 7.0 güncellemesi sonrası pil ömrünü, önemli ölçüde sağlığını korumalıdır, ancak düzelmesi birkaç gün sürebilir. Telefonunuzda anormal boşaltmanın farkındaysanız daha büyük bir sorun olabilir. lg

İlk önce ihtiyacınız olmayan tüm özellikleri kapatmanızı öneririz. Bluetooth, WiFi, NFC, GPS ve Google Haritalar için konum hizmetleri, hatta Facebook’dan gelen bildirimleri kapatmak bataryanın ömrünü uzatacaktır.

Ayarlar> Ekran> Always-on display özelliğini kapatın.

Ekran parlaklığını otomatik mod’dan çıkarın ve biraz düşürün.

Hatalı uygulamaların pili erken boşaltmasını kontrol edin.

Ayarlar> Pil & Güç Tasarrufu> Pil kullanımı. En çok pil kullanan uygulamaları tespit edip kapatın.

Kullanmadığınız bir uygulama aşırı pil harcıyorsa onu kaldırın. Bazı uygulamalar henüz Android 7 ile uyumlu olmayabilir, onları tespit edin ve kaldırın.

Başka bir seçenek Tasarruf modunu aktif olarak kullanmak. Tasarruf modu aktif olduğunda telefonun tüm optimizasyon ayarlarını otomatik olarak yapacaktır. Telefonu çok fazla kullanıyorsanız yedek sarj kiti alabilir ve çıkarılabilir bataryası sayesinde kısa sürede %100 dolu bir bataryaya geçiş yapabilirsiniz.

Android 7.0 Hızlı Şarj Sorunları

Her ne sebeple olursa olsun bazı şarj cihazları belli bir süre sonra telefonun hızlı şarj özelliğini aktif edemiyor. Bu durumda telefonun yavaş şarj olmasına sebep oluyor. LG G5, USB Tip-C ve Quick Charge 3.0 özelliklerine sahiptir. Yaklaşık 30-40 dakika içinde %70 arasında şarj olabiliyor. Yaklaşık 90 dakika içinde tamamen şarj edilmiş oluyor. Şayet sizin telefonunuz bu süre içinde şarj olmuyorsa bir sorun var demektir. Birincisi telefon ile gelen orijinal şarj aleti ve kablosu ile şarj ettiğinizden emin olun. Şarj cihazına takılan telefonun bildirim panelinde bir uyarı gelir, “Hızlı Şarj Etme” özelliğinin çalışıp, çalışmadığını bildirir buna dikkat edin. Hızlı şarj özelliği aktif olmadı durumlarda Şarj adaptörünü veya usb kablosunu orijinal usb kablosu ile değiştirmenizi öneriyoruz.

Android 7.0 Parmak İzi Sorunları

LG G5’in parmak izi okuyucusu diğer modellere göre daha hızlı. Ayrıca Galaxy S7’den daha kolay, Power tuşu üzerine parmağınız koymanız yeterli oluyor. Bazı kullanıcılar Android 7.0’dan sonra sorun yaşıyor veya yakın zamanda eskisi kadar kararlı çalışmıyor. LG G5 parmak izi tarayıcı sorunları yaşıyorsanız, kaydedilen tüm parmakları silmek en iyi seçenektir. Sonra parmak izlerini yeniden kaydedip uygulayabilirsiniz.

Ayarlar> Genel> Parmak izleri & Güvenlik> Her iki elinizde de kolaylıkla açabileceğiniz en az iki parmağınızı kaydetmenizi öneriyoruz. Her duruma karşı bir üçüncü parmak iz’ini de kaydede bilirsiniz. Bu bir parmağınızla açamadığınız zaman kaydettiğiniz diğer parmak izi ile telefonun kilit’ini açabilirsiniz.

LG G5 Bluetooth Sorunları

Her güncelleme ile birlikte Bluetooth veya WiFi hakkında birkaç sorun rapor edildiği ortaya çıkıyor. Android 7.0‘da bulunan ve Android 7.1.2‘de düzeltilen bilinen bir ses sorunu vardı, bu nedenle bir güncelleme beklemenizi öneriyoruz. Birincisi, Bluetooth’u kullanmaya çalışırken herhangi bir “izin” görüntülenirse, izin verileceğinden emin olun. Bluetooth ayarlarında arama ekranında bulunan izinleri kontrol edin ve reddedilmediğinden emin olun.

Telefonun tasarruf modun da olmadığında emin olun. Çünkü tasarruf modu Wi-Fi ve Bluetooth gibi uygulamaları kapatabiliyor.

Ayarlar> Genel> Smart Settings ayarlarını kontrol edin, bazı ayarlar Bluetooth’un kapatılmasına ayarlanmış olabilir.

Ayarlar> Genel> Uygulamalar sağ üstte buluna üç notalı menüden, ”sistemi göster” seçeneğini seçiniz. Bluetooth uygulamasının ön belleğini ve verilerini temizleyiniz.

Son olarak, telefonu yeniden başlatmak sorunu çözebilir.

LG G5 WiFi Sorunları

Bazı kullanıcılar hızlı web sitelerinin ve hızlı İnternet bağlantısının olmasına rağmen Wi-Fi hız sorunu yaşadığını bildirmiş. Nougat yüklü bazı modellerde hız sorunları ile karşılaşılmış. Yavaş İnternet sorunun bölge ve operatörün sunduğu hizmete göre de değişiklik gösterebiliyor. LG geçtiğimiz 2016 yılında bazı Wifi sorunlarını yazılım güncellemesi ile çözmüştü. Android 7.0 ile bu sorunlar yeniden baş göstermiş olabilir. Aşağıdaki çözüm yollarını deneyebilirsiniz. Sorununuza çözüm bulamazsanız, yakın zamanda yayımlanacak güncellemeyi beklemenizi öneriyoruz.

LG G5 LED Bildirim ve Kilit Ekranı

Kulaklık ve hoparlörün olduğu yerde telefonun şarj edildiğini ve bildirimlerin olduğunu gösteren bir led bulunur. Bu bazen devre dışı kalabilir ve bazı kullanıcılar Android 7 güncellemesinden sonra çalışmadığını söylüyor. LED bildirimi yalnızca varsayılan uygulamalarda veya LG’nin kendi ileti uygulamalarında çalışır.

Ayarlar> Ses & Bildirim> Buradan bildirimleri aktif yapabilirsiniz.

Bildirimleri bir uygulama ile yönetmek için Buradan Light Flow uygulamasını indirebilirsiniz.

Fabrika Ayarlarına Geri Dönme

Android yükseltmelerinden sonra genellikle bazı hatalar ortaya çıkıyor. Büyük OS sürümü yükseltmelerinden sonra Fabrika ayarlarına geri dönmenizi ve telefonu sıfırlamanızı öneriyoruz. Genellikle fabrika ayarlarına dönmek telefonda oluşan bazı ufak tefek hataları ve güncelleme sonrası kalıntıları ortadan kaldıracaktır. Fabrika ayarlarına dönme işlemi sırasında telefona ait uygulamaların yeniden optimize edildiğini göreceksiniz.

Bir önceki yazımız olan ”Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılır?” başlıklı makalemizde Servis’deki Telefon İçin THH Başvurusu, Sürekli Arızalanan Telefon için THH Başvurusu ve Tüketici hakem heyeti kararları ne kadar sürede çıkar? hakkında bilgilere verilmektedir.