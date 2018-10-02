LG G5 Android 8.0 Oreo Güncellemesi Avrupa’da Dağıtılıyor

Piyasaya çıktığında modüler akıllı telefon olarak tanıtılan ve ilginç duygular oluşturan LG G5 modeli için yeni güncelleme dağıtıldı. Dağıtılan yeni güncellemeyle birlikte LG G5 Android 8.0 Oreo güncellemesi Avrupa modelleri için verilmeye başlandı. Yeni güncelleme dağıtımının LG G5 H850 EUR modeller için verilmesi, LG G5 Türkiye modelleri için de sinyali vermiş oldu.

LG G5 Android 8.0 Oreo Avrupa Güncellemesi

Yapılan güncelleme dağıtımı sonrası sevinç içinde olan Avrupa kullanıcıları nihayet güncellemeye kavuştu. LG G5 Android 8.0 Oreo güncellemesinin H850 EUR modeller için dağıtımı yavaş yavaş verildi. Özellikle 2 Ekim 2018 tarihi itibarıyla adım adım dağıtılan güncelleme üzerinde v30a versiyonu geliyor. Bunun yanı sıra Android Güvenlik Yaması da güncellenen modellerin performansı ve batarya işlevi olumlu yönde oldukça artacak.

Android sürümü: 8.0 Oreo

Yazılım Sürümü: H85030a

Android Güvenlik Yaması: 1 Ağustos 2018

1 Ağustos 2018 Kernel Sürüm: 3.18.71

3.18.71 Yapın Numarası: OPR1.170623.032

Dosya Boyutu : 1.9 GB (OTA)

: 1.9 GB (OTA) KDZ İndirme Linki:

LG G5 Android 8.0 Oreo Güncellemesi Avrupa İçin Nasıl Yapılır?

Güncelleme dağıtımı göz önüne alındığında Avrupa modelleri olan H850 kodlu akıllı telefonlar için OTA üzerinden dağıtıldığı görülüyor. Bu yöntemle güncelleme yapmak isteyenler Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip etmeleri gerekiyor.

Bu güncellemeyi henüz OTA üzerinden alamayan kullanıcıların ise başka güncelleme yöntemi LG Bridge yardıma koşuyor. Bu programla birlikte bilgisayar üzerinden güncelleme/yedekleme yapılabilir. Bu programla ilgili gerekli indirmeleri ve bilgileri edinmek için buraya tıklayın.

Henüz güncelleme hiçbir şekilde ulaşmamış akıllı telefon modelleri için ve farklı model olmasına rağmen telefonlarına yüklemek isteyen kullanıcılar için alternatif program LG UP oluyor. Bu program sayesinde güncellemenin KDZ dosyası indirilip kolayca telefona yüklenebiliyor. Bu LG UP programıyla ilgili dosyaları indirmek için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;