LG G5 Bootloader Kilidi Açma Ve Root Recovery Yükleme

Bu yazımızda sizlere LG G5 Root Recovery Ve Bootloader Kilidini Açma işlemini anlatacağım. LG yine her zamanki gibi yaptı yapacağını ve sadece Avrupa telefonlarına Root ve Recovery yükleme izni tanıdı. Öncellikle elinizde Avrupa modeli olan LG G5 H850 modeli telefon olması lazım. LG G5 H850TR ve diğer bölgeler şuan bu durumdan yararlanamıyor.

Bilinmesi Gerekenler: Bu anlatım sadece Avrupa LG G5 H850 modeli için geçerlidir. Eğer Root Ve Recovery olmadan LG G5 kullanamam diyorsanız özellikle Avrupa cihazı G5 tercih etmelisiniz. Bu işlemler sonucunda cihazınız geri dönüşü olmayan bir yola giriyor ve garanti dışı kalıyor. Bu yüzden işlemleri yapmadan önce iyice düşünün.

LG G5 Bootloader Kilidi Kırma

1. Öncelikle aşağıdaki linkten Adb Tools dosyasını ve LG G5 Usb Driver indirelim. Telefonumuzdan *#06# yaparak cihazımızın imei numarasını bir yere not edelim.

2. Telefonumuzdan Ayarlar/Genel/Telefon Hakkında/Yazılım Bilgileri bölümüne gidiyoruz.

3. Aşağıda Yapım Numarası yazan yere üst üste 4 defa tıklıyoruz. Bu işlem sonunda Geliştirici Seçenekleri bölümü Aktif olacaktır.

4. Genel bölüme geri dönüyoruz ve Geliştirici Seçeneklerinin içine giriyoruz.

5. Oem Kilit Açma ve USB Hata ayıklama kutucuklarını Aktif hale getiriyoruz.

6. İndirdiğimiz Adb Tools programını ve Usb Driveri kuralım.

7. Cihazımı bilgisayara bağlayalım ve Driver kurulumlarını yapalım.

8. Kurduğumuz Adb Tools programının kısa yolunu Çift Tıklayıp açalım.

9. Açılan pencereye ‘adb reboot bootloader’ yazalım ve Enter tuşuna basalım. Cihaz Bootloader Moduna geçecektir.

10. Daha sonra ‘fastboot oem device-id’ yazalım ve Enter yapalım. Adb penceresinde aşağıdaki gibi bir yazı gelecektir. Bu bizim Bootloaderi kırmak için Unlock keyimiz olacak.

$ fastboot oem device-id (bootloader)----------------------------------------------------------------- (bootloader) Device-ID (bootloader) CD58B679A38D6B613ED518F37A05E013 (bootloader) F93190BD558261DBBC5584E8EF8789B1 (bootloader)-----------------------------------------------------------------

11. Unlock keyimizi aşağıdaki birleştiriyoruz.

CD58B679A38D6B613ED518F37A05E013F93190BD558261DBBC5584E8EF8789B1

12. LG Developer sitesine üye olup girişimizi yapıyoruz.

13. Giriş yaptıktan sonra cihazımızın modelini seçiyoruz. İmei ve İd kısımlarına önce not aldığınız İmei numaranızı yazın. Sonra Unlock Keyinizi İd kısmına yapıştırın ve Confirm tıklayın. Mail adresinize Unlock.bin dosyası yollanacaktır.

14. Mail adresinizden indirdiğiniz Unlock.bin dosyasını, Adb Tool kısa yoluna sağ tıklayıp konum aç yapın, açılan klasörün içine sürükleyip atın.

15. Sonra ‘ fastboot flash unlock unlock.bin ‘ yazısını Adb penceresine yapıştırıp enterleyin. Unlock.bin dosyasını cihazınıza yüklenecektir ve Bootloader Kilidiniz Açılmıştır. ‘ fastboot reboot ‘ yazısını yapıştırıp enterleyin. Cihazınız Yeniden Başlayacaktır. Hayırlı Olsun.

LG G5 Twrp ( Custom Recovery ) YükLeme

1. Aşağıdaki linkten Twrp dosyasını indirelim.

2. İndirdiğimiz Twrp dosyasının ismini ‘ recovery.img ‘ diye değiştirip Adb klasörünün içine atalım.

3. Adb Penceresini tekrar açalım. ‘ adb reboot bootloader ‘ yazısını yapıştırıp enterleyin. cihazınız Bootloader Moduna geçecektir.

4. ‘ fastboot flash recovery.img ‘ Yazısını Adb pencresine yapıştırıp enterleyin. Twrp dosyası telefonunuza yüklenmiştir. ‘ fastboot reboot ‘ yazısını yapıştırıp enterleyin. cihazınız yeniden başlayacaktır. Hayırlı Olsun

LG G5 Root Yapma

Aşağıdaki linkten Root dosyasını indirelim.

2. İndirdiğimiz SuperSu dosyasını telefonun hafızasına atalım.

3. Adb Penceresini tekrar açalım. ‘ adb reboot recovery ‘ yazısını yapıştırıp enterleyin. cihazınız Recovery Moduna geçecektir.

4. Recovery bölümünden İnstall kısmına girelim. İndirdiğimiz Supersu dosyasını bulup Flashlayalım. Yaklaşık olarak yüklemesi 3 Dakikayı bulacaktır. Yükleme bittikten sonra telefonumuzu yeniden başlatalım ve Özgürlüğün Tadını Çıkartalım.