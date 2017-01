LG G5 akıllı telefonu için özel olarak üretilen LG Cam Plus özellikleri ve incelemesi ile karşınızdayız. LG Cam Plus modülü sayesinde daha iyi fotoğraflar ve daha uzun videolar çekebilirsiniz. Küçük boyutu ile yanınızda rahatlık ile taşıyabilirsiniz. Modülün üzerinde bulunan kamera kontrol tuşları ile fotoğraf çekebilir ve video kaydı yapabilirsiniz. Modülde bulunan 1200mAh batarya size extra güç kaynağı sağlamaz, modülün çalışması için kullanılır sadece.

LG Cam Plus Android Uygulaması

LG Cam Plus modülünün düzgün bir şekilde çalışması için LG G5 telefonumuza LG Cam Plus Manager uygulamasını yüklememiz gerekiyor. Google Play Stor’den indireceğiniz uygulama ile LG Cam Plus modülünü kullanabilirsiniz.

LG Cam Plus Kutu İçeriği

Cam Plus modülünün içerisinde sadece LG Cam Plus ve Kullanma kılavuzu çıkıyor. Cam Plus içerisinde barındırdığı 1200mAh bataryası boş olarak geliyor. Cam Plus modülünü kullanmadan önce şarj etmeniz gerekiyor.

LG Cam Plus Kullanımı

Fotoğraf çekmeyi çok seviyorsanız Cam Plus tam size göre. Modül üzerinde bulunan tuşlar sayesinde daha iyi fotoğraflar çekebilirsiniz. Yakınlaştırma, odaklama, video & fotoğraf çekimi geçişleri yaparak hızlı kolay çekimler yapabilirsiniz. Deklanşör üzerinde bulunan odaklama modu sayesinde kaliteli fotoğraflar elde edebilirsiniz.

Cam Plus Kullanımı hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki video’yu izleyebilirsiniz.

LG Cam Plus Galeri

2 Kişiye Cam Plus Hediye Ediyoruz!

Daha önce sizlere duyurduğumuz gibi 2 kişiye LG Cam Plus hediye edeceğiz. Cam Plus modülü sadece LG G5 modelinde kullanılabilen bir aksesuardır diğer LG modellerinde kullanamazsınız.

Yarışmaya Katılmak İçin

Yarışmaya katıldığınıza dair bu yazı altına yorum yapmak.

yapmak. Bu gönderiyi facebook veya Twitter hesaplarınız’dan birinde herkese açık şekilde aşağıdaki butonlar ile paylaşmak . (gönderi herkese açık olmak zorunda, paylaştığınızı editörlerimiz kontrol ettiğinde göremez yoksa)

veya hesaplarınız’dan birinde herkese açık şekilde aşağıdaki butonlar ile . (gönderi herkese açık olmak zorunda, paylaştığınızı editörlerimiz kontrol ettiğinde göremez yoksa) Buradaki

Yukarıda bulunan şartları yerine getiren arkadaşlar arasında çekiliş ile iki kişiye LG Cam Plus hediye edeceğiz. Yarışma başlangıç tarihi 15.01.2017 yarışma bitiş tarihi 01.02.2017 tarihleri arasındadır. Katılımcılar çekilişe katılmaları için tüm şartları yerine getirmek zorundadır.