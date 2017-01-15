LG G5 akıllı telefonu için özel olarak üretilen LG Cam Plus özellikleri ve incelemesi ile karşınızdayız. LG Cam Plus modülü sayesinde daha iyi fotoğraflar ve daha uzun videolar çekebilirsiniz. Küçük boyutu ile yanınızda rahatlık ile taşıyabilirsiniz.  Modülün üzerinde bulunan kamera kontrol tuşları ile fotoğraf çekebilir ve video kaydı yapabilirsiniz. Modülde bulunan 1200mAh batarya size extra güç kaynağı sağlamaz, modülün çalışması için kullanılır sadece.

  LG Cam Plus Android Uygulaması

LG Cam Plus modülünün düzgün bir şekilde çalışması için LG G5 telefonumuza LG Cam Plus Manager uygulamasını yüklememiz gerekiyor. Google Play Stor’den indireceğiniz uygulama ile LG Cam Plus modülünü kullanabilirsiniz.

  LG Cam Plus Kutu İçeriği

Cam Plus modülünün içerisinde sadece LG Cam Plus ve Kullanma kılavuzu çıkıyor. Cam Plus içerisinde barındırdığı 1200mAh bataryası boş olarak geliyor. Cam Plus modülünü kullanmadan önce şarj etmeniz gerekiyor.

  LG Cam Plus Kullanımı

Fotoğraf çekmeyi çok seviyorsanız Cam Plus tam size göre. Modül üzerinde bulunan tuşlar sayesinde daha iyi fotoğraflar çekebilirsiniz. Yakınlaştırma, odaklama, video & fotoğraf çekimi geçişleri yaparak hızlı kolay çekimler yapabilirsiniz. Deklanşör üzerinde bulunan odaklama modu sayesinde kaliteli fotoğraflar elde edebilirsiniz.

Cam Plus Kullanımı hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki video’yu izleyebilirsiniz.

  LG Cam Plus Galeri

LG Cam Plus Galeri
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  2 Kişiye Cam Plus Hediye Ediyoruz!  

Daha önce sizlere duyurduğumuz gibi 2 kişiye LG Cam Plus hediye edeceğiz. Cam Plus modülü sadece LG G5 modelinde kullanılabilen bir aksesuardır diğer LG modellerinde kullanamazsınız. 

  Yarışmaya Katılmak İçin

  • Yarışmaya katıldığınıza dair bu yazı altına yorum yapmak.
  • Bu gönderiyi facebook veya Twitter hesaplarınız’dan birinde herkese açık şekilde aşağıdaki butonlar ile paylaşmak. (gönderi herkese açık olmak zorunda, paylaştığınızı editörlerimiz kontrol ettiğinde göremez yoksa)
  • Buradaki yarışma katılım formunu doldurmak.

Yukarıda bulunan şartları yerine getiren arkadaşlar arasında çekiliş ile iki kişiye LG Cam Plus hediye edeceğiz. Yarışma başlangıç tarihi 15.01.2017 yarışma bitiş tarihi 01.02.2017 tarihleri arasındadır. Katılımcılar çekilişe katılmaları için tüm şartları yerine getirmek zorundadır.

  Yarışmayı Kazananlar

  • Alper İncedere
  • Berkay Delen

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  • Yarışmaya katılan kişiler gerçek isimleri ile katılmak zorundadır.

  • AYGULLAND

    ilk
    talihli mehmet korkmaz da olduğu gibi benim de facebook profilim özer
    aygül ve lgdestek sitesinde nick im aygulland mesela lgdestek sitenizde
    konunun altına özer aygül yorum yapmış mı diye aradığınızda bulamazsınız
    çünki orda yorumu yapan özer aygül ün nick i aygulland olduğu için
    aygulland ın yorumunu görürsünüz ve hediyeyi haketmiş bir kişiyi haksız
    yere elemiş olursunuz bence ilk çıkan talihli için de bu incelemeyi
    yapmalısınız ki adil olun. kişilerin facebook profil ismi ile lgdestek
    teki nicki aynı isim olmayabilir.

    • Bu konulara biz hassasiyet gösteriyoruz. Fakat kullanıcı gerçek isim ve soy isim ile yarışmaya katılmak zorundadır. Takma ad vs.. olduğu zaman bu tür karışıklıklar orta çıkar.

  • Berkay Delen

    Kazanmışım 😀

  • Aygün

    Bende katıldım inşallah çıkar

  • Eyüp Türkaslan

    Yarismaya katildim umarim cikar bakalim sansimi deniyorum 🙂

  • Ersin Ortatepeli

    G5 süper modülleri daha kullanamadık

  • Ertan Karlı

    Katılıyorum

  • Atakan Erden

    çok iyi katıldım 🙂

  • Tunahan Yurtlu

    Tüm adımları yerine getirerek, yarışmaya katıldım 🙂

  • MEHMET SAVAŞ AK

    Yarışmaya katılıyorum

  • Melih Kaya

    Yarismaya katiliyorum

  • Melih Kaya

    Bende yarışmaya katıldım teşekkürler LG Destek😊

  • erhan eroğlu

    Herzamanki gibi harikasın lgdestek.net

  • Valerossi

    Yarışmaya katılıyorum

  • AYGULLAND

    Yarışmaya katıldım da neden burda çıkmıyor

  • AYGULLAND

    Yarışnaya katıldım

  • AYGULLAND

    Yarışmaya katılıyorum ürünü kullanıyırum .yukarda ürünle ilgili telefona ekstra güç sağlamaz demişsiniz yanlış. Aslında telefona extra güç sağlıyor sürekli olarak telefpnun kendi bataryası azaldıkça ve cam plus ın pili boşalıncaya kadar telefonun bataryasını dolduruyor. Yani öğlene kadar cam plus ın pili. Gidiyor. Öğleden sonra da telefonun pili %100 le başlıyor.

  • Berkay Delen

    Güzel inceleme , yarışmaya Katılıyorum rakiplerime başarılar diliyorum 😀

  • Doğukan Akyüzlü

    Katılıyorum

  • çağlar

    katılıyorum

  • Harun OZTURK

    modülün çalışması için 1200Mah bataryaya neden ihtiyaç duyulduğunu anlayamadım altı üstü tuş çalıştırıyor. ayrıca yarışmaya katılmak istediğimi belirtirim 🙂

  • Celal Bakar

    Katiliyorum. Benim lg g5 im var yurt disindan aldim. Sonra hepsiburada dan lg cam plus aldim. Urun geldi. Sarja taktim. Normalde isik yanmasi gerekiyor. Hic bir isik yanmadi. Telefona taktim bir sure sonra telefon tanimadi. Olmadi. Arizalidir diye lg servise gittim. Telefonla birlikte bakariz dediler. Telefon yurt disi olunca bakamayiz dediler almadilar. Lg musteri hizmetlerini aradim. Teknik servisle ayni seyleri soylediler. Anlicaginiz elimizde kaldi. Sadece cam plus ida bakamayiz dediler. Bende urunu geri iade yaptim basima gelenleri aldigim yere de belirttim. Sagolsunlar para iadesini yaptilar.
    Benimde basima boyle bir sey geldi. Hevesimiz kursagimizda kaldi.

  • Adnan Tümenci

    LG G5 Cam Plus gerçekten çok beğeniyorum…

  • Emre Mercan

    elinize sağlık

  • Nihat Hamza Doğan

    Katılıyorum

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