LG G5 Ana ekrandaki dokunmatik tuş takımlarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Dokunmatik tuş takımlarını azaltabilir veya çoğaltabilirsimiz. LG Akıllı telefonlarında sanal tuş takımları kullanarak ekranın daha büyük olmasını sağlıyor. Ayrıca sanal tuş takımları tam ekran bir uygulama açıldığında gizlenerek, uygulamanım tam ekran kullanılmasını sağlıyor.

LG G5‘te bir çok telefonun aksine sanal tuş takımını da kişiselleştirebilmek mümkün. Böylece kullandığı ve bildiği üç tuşa adet sanal tış takımına iki adet daha ekleme yapabiliyoruz, ve ayrıca rengini değiştirebiliyoruz.