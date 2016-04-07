LG G5 Ana ekrandaki dokunmatik tuş takımlarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Dokunmatik tuş takımlarını azaltabilir veya çoğaltabilirsimiz. LG Akıllı telefonlarında sanal tuş takımları kullanarak ekranın daha büyük olmasını sağlıyor. Ayrıca sanal tuş takımları tam ekran bir uygulama açıldığında gizlenerek, uygulamanım tam ekran kullanılmasını sağlıyor.
LG G5‘te bir çok telefonun aksine sanal tuş takımını da kişiselleştirebilmek mümkün. Böylece kullandığı ve bildiği üç tuşa adet sanal tış takımına iki adet daha ekleme yapabiliyoruz, ve ayrıca rengini değiştirebiliyoruz.
- İlk olarak Ayarlar > Ekran > Dokunmatik tuş takımı yolunu izleyin.
- Tuş kombinasyonu‘nu seçin.
- Gözükmesini istediğiniz yeni tuşları buraya sürükle-bırak yöntemi ile taşıyabilirsiniz. En fazla beş adet sınırı var.
- Ayarları kaydetmeden önce dokunmatik tuş takımını son kez kontrol edin.
- Son olarak renklere karar verin.
Slm LG G5 kullanıcısıyım benim arama tuşları üzerinde ibranice harfler bulunuyor. Nasıl silebilirim yardımcı olur musunuz? Teşekkürler
bide tuş takımına dokunuca keşke titreşim özelliği olsa oda yok sanırım
tuş takımı şeffaf olmuyor mu?? seçeneklerde siyah ve beyaz seçenekler var bu şekilde seçince ekranda yer kaplıyorlar