lg-g5-ekran-görüntüsü-nasıl-alınır

LG Akıllı telefonlarında tuş kombinasyonu diğer modellere göre biraz farklı. LG G5 Akıllı telefonunuda ekran görüntüsünü yakalamak için ne yapmanız gerekecek şimdi ona bakalım. LG G5 telefonunun ekran görüntüsünüz yakalamak için LG G5‘in yan kısmında bulunan “Ses Kısma” ve telefonun arka kısmında bulunan “Power” tuşuna basarak ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ekran görüntüsü alındığını gösteren, ekranın yanıp sönmesinden ve denklanşör sesinden anlayabilirsiniz. Ekran görüntüsü alındıktan sonra Status Barda galeri simgesini görebilirsiniz.
LG G5‘de alınan ekra görüntüsünüz Galeri > ScreenShot klasöründe bulabilirsiniz. Aldığınız ekran görüntüsünüz düzenleyebilir isterseniz kırpabilirsiniz. Aşağıda bulunun gif’den nasıl yapıldığını net bir şekilde izleyebilirsiniz.
İkinci bir seçenek ile LG G5 Ekran görüntüsünü alabilirsiniz, Ekran görüntüsü almak istediğiniz ekrana gelin. Ve LG G5‘in hızlı erişim menüsüne ekranı aşağı doğru çekerek ulaşın. ‘Capture+‘ seçeneğini tuşlayın. Ekran görüntüsü yakalanacak ve DCIM Klasörünün içinde bulunan ScreenShot klasöründen erişebilirsiniz.
Benim telefonumda ekran görüntü almak için ses kısma power tuşu kombinasyonu çalışmıyor ekran görüntüsünü hızlı menüdeki capture tuşu ile alabiliyorum sadece acaba telefonun ayarlarında bir sorun mu var
İki tuşa aynı anda basmalısınız.
Ön kamera ile video çekerken fotoraf alabiliniyor fakat ana kamerayla video çekerken fotoraf çekemiyoruz. Bi yolunu bilen var mı? (Lg. G5 h860)
Ekran görüntüsü almaisini çözemedim bir ayar problemi mi var yok ayni anda basmayo vs mi halledemiyorum acaba
Lg g5’te samsug cihazlar gibi arama ekranında,arama tuşunun yanında görüntülü arama seçeneği geldi.fakat görüntülü arama yapamıyorum;aktif değil.neden acaba.4,5g aktif,volte aktif.internet paketim de var.yardımcı olursanız sevinirim.teşekkürler
https://www.lgdestek.net/lg-g5-volte-hd-goruntulu-gorusme-ozelligi-geldi/
Yanlış bilgi olmuş. Ses kısma tuşuna + Power tuşu ile ekran görüntüsü alınıyor.