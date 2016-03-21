lg-g5-ekran-görüntüsü-nasıl-alınır

LG Akıllı telefonlarında tuş kombinasyonu diğer modellere göre biraz farklı. LG G5 Akıllı telefonunuda ekran görüntüsünü yakalamak için ne yapmanız gerekecek şimdi ona bakalım. LG G5 telefonunun ekran görüntüsünüz yakalamak için LG G5‘in yan kısmında bulunan “Ses Kısma” ve telefonun arka kısmında bulunan “Power” tuşuna basarak ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ekran görüntüsü alındığını gösteren, ekranın yanıp sönmesinden ve denklanşör sesinden anlayabilirsiniz. Ekran görüntüsü alındıktan sonra Status Barda galeri simgesini görebilirsiniz.

LG G5‘de alınan ekra görüntüsünüz Galeri > ScreenShot klasöründe bulabilirsiniz. Aldığınız ekran görüntüsünüz düzenleyebilir isterseniz kırpabilirsiniz. Aşağıda bulunun gif’den nasıl yapıldığını net bir şekilde izleyebilirsiniz.

İkinci bir seçenek ile LG G5 Ekran görüntüsünü alabilirsiniz, Ekran görüntüsü almak istediğiniz ekrana gelin. Ve LG G5‘in hızlı erişim menüsüne ekranı aşağı doğru çekerek ulaşın. ‘Capture+‘ seçeneğini tuşlayın. Ekran görüntüsü yakalanacak ve DCIM Klasörünün içinde bulunan ScreenShot klasöründen erişebilirsiniz.