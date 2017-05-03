LG G5 Fulmics 2.0 ROM Yükleme Rehberi

LG Teknik Servis İLETİŞİM

MWC 2016’da yapılan etkinlikte tanıtılan dünyanın ilk modüler akıllı telefonu olma özelliğine sahip olan LG G5 için ROM geliştiricileri, Fulmics’in 2.0 sürümünü geliştirdiler ve kullanıma sundular. Önceki versiyonlarla birlikte stock LG UX arayüzü kullanan yeni stock rom arabirimli custom rom ile uygulamalar son haline optimize edildi, güvenlik yaması güncellendi ve uygulamalar arası geçiş hızlandırıldı.

Fulmics 2.0 Özellikleri

Stock v20c üzerine inşa edildi.

LG Health

LG Friends Manager

LG QHelp

LG Remote Call

LG Mobile Switch

Global VoLTE desteği

T-Mobile ve International model desteği

2G/3G/4G LTE desteği

Tweaks app ile özelleştirmeler

3Minit Battery style desteği

Çift pencere desteği

Mini ekran desteği

Kilit tuşu ile çağrı sonlandırma

Ses tuşları ile uygulama kontrol etme

Fulmics 2.0 için Gerekli İndirmeler

LG G5 Fulmics 2.0 ROM Kurulum Rehberi

LG G5 telefonunuza uygun Root&TWRP işlemlerini uygulayın. (LG G5 Bootloader kiliti açma, Root ve Twrp için makalemizi okuyabilirsiniz.)

telefonunuza uygun işlemlerini uygulayın. (LG G5 Bootloader kiliti açma, Root ve Twrp için makalemizi okuyabilirsiniz.) İşlemlerden sonra telefonunuza ROM dosyasını atın.

Telefonu TWRP Modu ‘nda başlatın.

‘nda başlatın. TWRP’nin ana menüsünde Wipe>Advanced Wipe adımlarını takip ederek sırasıyla Cache, Dalvik Cache, System ve Data seçeneklerini seçip temizleme yapın.

adımlarını takip ederek sırasıyla seçeneklerini seçip temizleme yapın. Temizleme işleminden sonra TWRP’nin ana menüsüne tekrar geri dönüp Install kısmına girin ve indirdiğiniz dosyayı bulup flashlayın.

kısmına girin ve indirdiğiniz dosyayı bulup flashlayın. Flashlama işlemi bittikten sonra TWRP’nin ana menüsünde bulunan Reboot bölümüne girip System seçeneği ile telefonu yeniden başlatın.

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