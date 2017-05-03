LG G5 Fulmics 2.0 ROM Yükleme Rehberi

LG Teknik Servis
İLETİŞİM
MWC 2016’da yapılan etkinlikte tanıtılan dünyanın ilk modüler akıllı telefonu olma özelliğine sahip olan LG G5 için ROM geliştiricileri, Fulmics’in 2.0 sürümünü geliştirdiler ve kullanıma sundular. Önceki versiyonlarla birlikte stock LG UX arayüzü kullanan yeni stock rom arabirimli custom rom ile uygulamalar son haline optimize edildi, güvenlik yaması güncellendi ve uygulamalar arası geçiş hızlandırıldı.
Fulmics 2.0 Özellikleri
- Stock v20c üzerine inşa edildi.
- LG Health
- LG Friends Manager
- LG QHelp
- LG Remote Call
- LG Mobile Switch
- Global VoLTE desteği
- T-Mobile ve International model desteği
- 2G/3G/4G LTE desteği
- Tweaks app ile özelleştirmeler
- 3Minit Battery style desteği
- Çift pencere desteği
- Mini ekran desteği
- Kilit tuşu ile çağrı sonlandırma
- Ses tuşları ile uygulama kontrol etme
Fulmics 2.0 için Gerekli İndirmeler
LG G5 Fulmics 2.0 ROM Kurulum Rehberi
- LG G5 telefonunuza uygun Root&TWRP işlemlerini uygulayın. (LG G5 Bootloader kiliti açma, Root ve Twrp için makalemizi okuyabilirsiniz.)
- İşlemlerden sonra telefonunuza ROM dosyasını atın.
- Telefonu TWRP Modu‘nda başlatın.
- TWRP’nin ana menüsünde Wipe>Advanced Wipe adımlarını takip ederek sırasıyla Cache, Dalvik Cache, System ve Data seçeneklerini seçip temizleme yapın.
- Temizleme işleminden sonra TWRP’nin ana menüsüne tekrar geri dönüp Install kısmına girin ve indirdiğiniz dosyayı bulup flashlayın.
- Flashlama işlemi bittikten sonra TWRP’nin ana menüsünde bulunan Reboot bölümüne girip System seçeneği ile telefonu yeniden başlatın.
LG G5 Fulmics 2.0 ROM İle İlgili Ekran Görüntüleri