LG G5 Fulmics Rom V3.0 Yükleme Rehberi (UX 6.0)

Bir XDA geliştirici olan xpirt, LG G5 H850 Avrupa modeli için geliştirdiği Fulmics rom’un yeni versiyonu yayımlandı. Şuana kadar yayımlanan versiyonlar arasında en geniş kapsamlı yeniliğin bu versiyonda bulunduğunu söyleyebiliriz. Şunu da belirtelim; Bu Rom’u telefonunuza yükleyebilmeniz için Avrupa versiyonu bir LG G5’e sahip olmanız gerekiyor. Fulmics romunu yüklüye bilmeniz için telefonunuzun Root izni olması gerekiyor. LG G5 H850TR modeli kullanıyorsanız eğer root işlemi yapılamadığı için telefona rom yükleyemezsiniz.

Fulmics 3.0 ile gelen en önemli yeniliklerin başında LG G6 arayüzü oluyor. LG G5 telefonunuzun arayüzünü LG G6 arayüzüne çevirebiliyorsunuz.

LG G5 Fulmics Rom V3.0 İle Gelen Yenilikler

Full UX6.0 Arayüzü

Google Assistant built-in

Manuel Kamera

Fulmics Rom Dosyalar

Fulmics ROM V3.0 : Mega İndir

Fulmics ROM V3.5 : MEGA İndir

Fulmics ROM V4.5: MEGA İndir

Fulmics v3.0 sürümünü TWRP ile kurulum yaptık’dan soran Fulmics Hup ile ota üzerinden V3.1 versiyonuna güncelleme yapınız. Fulmics güncel versiyonu V3.1 ‘dir ve bazı türkçe karakter hatalarını bulunuyor. Hataları geliştiriciye ilettik yakın zamanda OTA üzerinden bir güncelleme ile bazı hatalar giderilecektir.

Güncelleme: 29.05.2017 – V3.2 OTA üzerinden yayımlandı.

Güncelleme 14.07.2017 – Fulmics 3.5 yayımlandı.

Fulmics V3.0 Güncellemeler

En son LG H850 v20D tabanına güncellendi.

Nisan 2017’den itibaren en son Güvenlik Düzeltmesi olarak güncellendi.

T-Mobile taşıyıcı yamasını en yeni LG H830 v20F tabanına güncelleme.

Magisk’i son 12.0 sürümüne günceller.

Magisk Manager’ı son 4.3.3 sürümüne güncelleştirdi.

Tüm LG uygulamalarını en son sürümlerine güncelleştirdi.

İlaveler

LG G6 v10D tabanından LG UX 6.0 arayüzü

LG G6’da bulunan Google Assistant eklendi.

Portatif Manuel Video modu ve LG G6’dan GIF kamera kodlayıcı.

Yuvarlak ekran köşeleri eklendi.

Ekranda Her zaman görüntülenen tweaks’ler eklendi: Pil simgesini gizle Pil yüzdesini gizle Eski UX 5.0 stilini kullanın

Qualcomm ses DAC’inin Yüksek Performans modu eklendi.

Smart Bültende widget’lara destek eklendi. (sadece uygulama çekmecesi)

Ayarlar-Hakkında’da LG Uygulama Yöneticisini geri ekledi.

Düzeltmeler

Magisk 12.0 sürümüyle Sabit Ayar FC’leri.

Değişen sabit DPI, Fulmics Tweaks uygulamasından çalışmıyor.

Fulmics Tweaks’da çalışmayan sabit iddialı ekran anahtarı.

Sabit harici hızlı ayarlar karoların başlatılması.

QS Gece Modu karosu simgesinin sabit yanlış boyutu.

Sabit Fulmics, başlatıcısı gizli menüyü açarken FC’yı inceltiyor.

LG kareli şekli destekleyen Fulmics Tweaks uygulamasının Sabit simgesi.

Sistem / xbin banyosunda eksik sqlite3 ikili.

LG G5 H850 Fulmics Rom Yükleme Rehberi

LG G5 telefonunuza uygun Root&TWRP işlemlerini uygulayın. (LG G5 Bootloader kiliti açma, Root ve Twrp için makalemizi okuyabilirsiniz.)

telefonunuza uygun işlemlerini uygulayın. (LG G5 Bootloader kiliti açma, Root ve Twrp için makalemizi okuyabilirsiniz.) İşlemlerden sonra telefonunuza ROM dosyasını atın.

Telefonu TWRP Modu ‘nda başlatın.

‘nda başlatın. TWRP’nin ana menüsünde Wipe>Advanced Wipe adımlarını takip ederek sırasıyla Cache, Dalvik Cache, System ve Data seçeneklerini seçip temizleme yapın.

adımlarını takip ederek sırasıyla seçeneklerini seçip temizleme yapın. Temizleme işleminden sonra TWRP’nin ana menüsüne tekrar geri dönüp Install kısmına girin ve indirdiğiniz dosyayı bulup flashlayın.

kısmına girin ve indirdiğiniz dosyayı bulup flashlayın. Flashlama işlemi bittikten sonra TWRP’nin ana menüsünde bulunan Reboot bölümüne girip System seçeneği ile telefonu yeniden başlatın.

Fulmics 3.0 Ekran Görüntüleri

LG G5 - LG G6 Fulmics Rom Ekran Görüntüleri 1 - 10

LG G5 Fulmics V3.0 Video