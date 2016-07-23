Geçtiğimiz 21 Şubat 2016 günü MWC 2016‘da tanıttığı LG G5 modeliyle dünyanın ilk modüler telefonu olma özelliğine sahip olan LG’nin G5 model adıyla çıkardığı akıllı telefonu dikkatleri üzerine çekti. Tasarımda değişikliğe giden LG, arka bölümdeki akıllı tuşları bozdu ve ilk defa metal kasalı bir akıllı telefon üretti. Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge ile birlikte tanıtılan LG G5, piyasada amiral gemileri arasında rakipleriyle savaşmaktadır.

Ekran üreticisi olarak LG’nin ekranı her zaman olduğu gibi başarılı konumdadır. 5.3 inçlik 1440 x 2560 çözünürlüğünde QHD IPS LCD ekranıyla gözleri ekrandan ayıramayan kullanıcılar için birebir olan bu telefonun yonga setinde Qualcomm Snapdragon 820 işlemcisi bulunmaktadır. Ne yazık ki bu mükemmel özelliklerinin ardında saklanan bir sorun ortaya çıktı. Adı ise “Ghost Screen”

LG G5 Ghost Screen Sorunu

Ghost Screen, “Hayalet Ekran” anlamına gelmektedir. Başka bir sözcükle ifade edecek olursak “Screen Burn” yani Ekran Yanması anlamına gelmektedir. Samsung cihazların bazılarında AMOLED Yanığı olarak belirtilen bu sorun LG G4 Ghost Screen‘den sonra LG G5‘te de teşkil etti. Telefonu yoğun kullandıktan sonra ve acayip ısı derecelerine ulaştıracak şekilde işlemler yaptıktan sonra çıkan bu sorun LG G5 kullanıcılarını üzdü.

Performansa olumsuz etkisi olmayan bu sorunun LG G4‘te bildirim çubuğunda şeffaflaşması ile anlaşılırken maalesef LG G5’te bu durum aynı değil. LG G5’i performans anlamında yoracak şekilde işlemler yaptıktan sonra çıkan Ghost Screen ekranı tamamen kaplamakta ve ekran şeffaf hale gelmektedir. Şeffaf hale gelmesine örnek verilecek olursa herhangi 2 uygulamanın açık olup birinde fazla işlem yaptıktan sonra diğerine geçiş yaptığımızda uygulamaların iç içe geçmesinden anlaşılmaktadır.

Ghost Screen olayı fabrika çıkışlı bir hata olduğu için LG Türkiye Servisi bu durumu ücretsiz karşılamaktadır. Geçtiğimiz yıl LG G4’de Ghost Screen sorunu kabul eden LG bu sene LG G5 için şimdilik bir açıklama yapmadı. Mümkün olabildiğince kanıtlarla birlikte servise giderek sorunu belirtin. Servis dışı müdahale asla yapmayın çünkü servis dışı müdahale cihazı garanti dışı bırakır.

Aşağıda ki fotoğraf’da daha net göreceğiniz gibi, klavye uygulamasın’dan çıktık’dan sonra ekranda silik bir biçin de klavyenin hala durduğunu görebilirsiniz. Ghost Screen sorunu şimdiye kadar tüm modellerde ortaya çıktığını söyleyemeyiz. Bazı modellerde göründüğünü düşünüyoruz.