Geçtiğimiz 21 Şubat 2016 günü MWC 2016‘da tanıttığı LG G5 modeliyle dünyanın ilk modüler telefonu olma özelliğine sahip olan LG’nin G5 model adıyla çıkardığı akıllı telefonu dikkatleri üzerine çekti. Tasarımda değişikliğe giden LG, arka bölümdeki akıllı tuşları bozdu ve ilk defa metal kasalı bir akıllı telefon üretti. Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge ile birlikte tanıtılan LG G5, piyasada amiral gemileri arasında rakipleriyle savaşmaktadır.

Ekran üreticisi olarak LG’nin ekranı her zaman olduğu gibi başarılı konumdadır. 5.3 inçlik 1440 x 2560 çözünürlüğünde QHD IPS LCD ekranıyla gözleri ekrandan ayıramayan kullanıcılar için birebir olan bu telefonun yonga setinde Qualcomm Snapdragon 820 işlemcisi bulunmaktadır. Ne yazık ki bu mükemmel özelliklerinin ardında saklanan bir sorun ortaya çıktı. Adı ise “Ghost Screen

lg g5 ghost screen

 

LG G5 Ghost Screen Sorunu

Ghost Screen, “Hayalet Ekran” anlamına gelmektedir. Başka bir sözcükle ifade edecek olursak “Screen Burn” yani Ekran Yanması anlamına gelmektedir. Samsung cihazların bazılarında AMOLED Yanığı olarak belirtilen bu sorun LG G4 Ghost Screen‘den sonra LG G5‘te de teşkil etti. Telefonu yoğun kullandıktan sonra ve acayip ısı derecelerine ulaştıracak şekilde işlemler yaptıktan sonra çıkan bu sorun LG G5 kullanıcılarını üzdü.

lgg5 gs

 

Performansa olumsuz etkisi olmayan bu sorunun LG G4‘te bildirim çubuğunda şeffaflaşması ile anlaşılırken maalesef LG G5’te bu durum aynı değil. LG G5’i performans anlamında yoracak şekilde işlemler yaptıktan sonra çıkan Ghost Screen ekranı tamamen kaplamakta ve ekran şeffaf hale gelmektedir. Şeffaf hale gelmesine örnek verilecek olursa herhangi 2 uygulamanın açık olup birinde fazla işlem yaptıktan sonra diğerine geçiş yaptığımızda uygulamaların iç içe geçmesinden anlaşılmaktadır.

ghost screen

 

Ghost Screen olayı fabrika çıkışlı bir hata olduğu için LG Türkiye Servisi bu durumu ücretsiz karşılamaktadır. Geçtiğimiz yıl LG G4’de Ghost Screen sorunu kabul eden LG bu sene LG G5 için şimdilik bir açıklama yapmadı. Mümkün olabildiğince kanıtlarla birlikte servise giderek sorunu belirtin. Servis dışı müdahale asla yapmayın çünkü servis dışı müdahale cihazı garanti dışı bırakır.

Aşağıda ki fotoğraf’da daha net göreceğiniz gibi, klavye uygulamasın’dan çıktık’dan sonra ekranda silik bir biçin de klavyenin hala durduğunu görebilirsiniz. Ghost Screen sorunu şimdiye kadar tüm modellerde ortaya çıktığını söyleyemeyiz. Bazı modellerde göründüğünü düşünüyoruz.

ghost screen

# Ghost Screen Sorunu Çözümü!

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Ahmet Dizdar
LG akıllı telefonları üzerine yazılım güncelleme, root-rom rehberleri ve teknik servis ile ilgili bilgilerim bulunmaktadır.

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  • Seyfettin İnce

    Arkadaşlar bendede g5 var dün bizzat servise gittim ve aldığım cvp lg arıza olarak kabul etmiyor ne olcak peki dedim 4 aylık telefonda böle bişe var ve arıza olarak kabul edilmiyor tüketici hakem heyetine başvurun dedi çözümüde yok yenisini alsanda ondada çıkıcak fabrika çıkışlı birşey olduğu için lg buna bi çözüm bulmalı bence

  • Halil

    Benim g4 tede uygulamalar iç içe geçiyor artık. Bugün servisten hiçbir şey yapılmamış olarak geri geldi. Artık sorunu kabul etmiyorlar

  • Ayhan

    Sizin yine iyi arkadaslar benim lg g 5 onuncu gunde arizalandi usb guc besleyici sorunu cikti servise verdim yapildi diye gonderdiler telefonu actim ilk acilista ayni sorun yine oldu ikinci kez servise ayni sorundan dolayi yolladim ne bir haber var ne de arayan soran.Traji komik olansa musteri hizmetlerinin bana cevabi memnun kalmadigin servise degil bir baska servise goturun demesi idi.Ben telefondan umidi kestim ancak hayatimdan da lg markasini tamamen cikariyorum her urunu icin bu gecerli bir durum .

  • faruk yıldız

    Arkadaşlar merhaba telefonum 1 haftadır linklere tıklayınca bu uygulama durduruldu diye hata veriyor. Herhangi bir güncellemeside yık hatayı bilen varmı acaba? https://uploads.disquscdn.com/images/536adc6e8f79460c38c0caaa9de8208e80dd24ba6d9b0d12c31dc95d9b35adbd.png

  • Mert Ketenoğlu

    Merhabalar. Lg g5 kullanıcısıyım. Telefonum henüz 6 aylık 1 aydır ghost screen sorunu vardı. Geçtiğimiz hafta servise verdim. Servis 2 gün içinde aradı ve ghost screen sorunu telefon ısınınca çıkan ve soğuduğu zaman kendiliğinden kaybolan bir sorun olduğunu ve lg nin bu sorunu kabul etmediğini söylediler ve hiç bir işlem yapmadılar. Ne yapmalıyım?

    • Ahmed Kaya

      Bendede aynı sorun oldu anca tüketici hakem heyetine gidebildim

  • Eray Öz

    Benim g4 ümde bootlop sorunu ve ghost screen sorunları nedeniyle garantiye vermiştim.Bana 2 ay sonra g5 gönderdiler. Bu g5 te de ghost screen çıktı.Sizce garantiye gönderirsem yine değişim olurmu bilginiz varsa cevap yazarsanız sevinirim.

  • Emre

    Bende de g5 var alalı 4 ay olmuştu ki bu hata yada agrıza herneyse oldu servise verdim 1 hafta sonra 0 cihaz gönderdiler cihazı alalı bir hafta oldu yeni aldıgım cihazdada agrızayı tekrarladı sonrasında bu siteyi buldum bu hafta tekrar servise vericem baklım ne olucak

  • ibrahim

    Lg g4 kullanicisiyim, ghost screm mevcut. Teldem sogudum g5 de varmis v10 dada lg kendi ipini cekmeye basladi… Bize el sallamak kaliyor, saglicakla kalin

  • lg g4 ü servise verdim aynı sorun ve artık açılışta donmuştu telefon 20 iş günü beklettiler son gün değişim onaylattılar 1 ay daha beklettiler aradım müşteri hizmetlerini açan yok servisi aradım açan yok bu 2 ayda yüz yüze konuşmaya gittim artık verin şu telefonumu yasal süreyide geçtiniz dedim gidin tüketici il hakem heyetine başvurun dediler.başvuru yaptım 2 hafta sonra yeni telefonunuz gelmiştir dediler arayıp benim 1000 kere arayıp açmadıkları numaradan.Şimdide bilmem kaç ay artık parasını iadesini beklicem böyle saçma sapan bi servis görmedim rahat gevşek. LG ALMAYIN ARKADAŞLAR SİZİNDE BAŞINIZ YANMASIN.Ve gidin hakkınızı arayın servis filan beklemeyin insana insan gibi davranmayı öğrenirler belki…

  • akın

    aynı sorun ve servisde aynı problemler. v20 çıkınca almak için sıraya girmezsek en iyi cevabı vermiş oluruz.

  • Bendeki telefonda da ortaya cıktı LG g5 götürdüm servise verdim vinteke adamlar detaylı teste aldı telefon 3 gün ellerinde kaldı ve sonuç olarak bana telefonunuzda bir sıkıntı yok gelip alabilirsiniz dendi telefonu aldım eve geldim sonuc sarja takıp oyuna girdim olucak mı diye 10 dakika geçmeden yine aynı sonuc LG müsteri hizmetlerini arıyorum mantıklı yanıt yok vinteki arıyorum adamlar ne müsteri memnuniyetini seviyorsa artık telefon sırası bana geldiği gibi telefonu kapatıyorlar Şikayet etmeye bir yer yok telefonum daki sorunu Çözmeye calisan da telefonu alalı 1 ay oldu sıkıntısı varsa degistirirz dediler onuda yapmadılar smdi 1 aylık süreyi de doldurduk iade de edemiyorum LG müsteri hizmetlerine paramı iade edin alın telefonu diyorum yine garanti diyo servisteki herkes ortak Şikayet telefonu verdik 4 ay geçti hala sonuc yok bu nasıl bi servistir böyle

  • Yusuf GENC

    Ben de mayıs aylarında LG G5 telefonumu aldım fakat haziranda gece kulübünde telefon cebimde iken aşırı terlediğim bir vakit ıslanmıştı ve ekran bozuldu. servise gönderdim, servis bana 1380 lira masraf cıkardı ve buna kullanıcı hatası dedi. Aradım aradım aradım kimse cevap vermedi hazıranda yolladığım cıhaz bana ağustosta geldi. çok kötü bir hizmet durumu söz konusu. . . aldığıma pişmanım!!

  • elif

    Benim g5im de de meydana geldi. Değişim yapacaklardı. 20 gün dolmak üzere ve onay bile verilmedi… Sanırım ellerinde g5 yok. Çok kararsızım nasıl olacak bilmiyorum. Keşke lg almasaydım. Para veriyorum hizmet yok

    • Semih

      Benim g3 d855 vardı 2 ay sonra g5 h840 modelini yolladılar.lg bu konuda biraz yavaş.Aradıgımdada hiç bilgi vermediler.

    • özlem

      para iadesi hakkın var bi araştır derim

    • Arda Yaren

      Bende de aynı sorun vardı.Lg tetkili servis olan MTV elektronik.Spec dahilinde diyerek cihaza işlem yapmadan geri verdi.Bende bunun üzerine şengüller servise verdim cihazı (21.09.2016 tarihinde)Şimdi servisten gelecek haberi bekliyorum.Lg Türkiye müşteri hizmetlerini aradığınızda bu durum için sorun diyorlar ve servise vermemizi istiyorlar.Olduki kullandığım G5 4 aylık.

  • berat çayır

    604k serisi g5mdede meydana geldi 11 gün kullandım servise verdim 18 gün sonra degişim onayı geldi cihaz gelince bakalım artıkne olcak