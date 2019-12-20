LG G5 Google Kamera (GCam) Uygulaması

Modüler akıllı telefon tasarımıyla piyasada dikkat çeken LG G5 modeli için GCam uygulaması hazırlandı. Yeni hazırlanan uygulama, Google firmasının Nexus 6P akıllı telefonu üzerinden çekilerek yapıldı. LG G5 Google Kamera uygulaması APK formatında sunuluyor.

LG G5 Google Kamera (GCam)

LG G5 için hazırlanan kamera uygulamasıyla birlikte kullanıcılar, fotoğraf kalitesi olarak RAW çekim yapabilecek ve 60 fps video çekimi de gerçekleştirebilecek. Kullanıcıların hepsi hiçbir şekilde root veya bootloader kilidi gerektirmeden verilecek olan link üzerinden indirip kullanabilecek.

Program içerisinde kamerada erişim olarak geniş kamera özelliğinin çalışmadığı belirtiliyor. Bunun yanı sıra verilecek olan linkteki uygulamanın sadece Snapdragon 820 işlemcili akıllı telefonlarda çalıştığı söyleniyor. Bu neden LG G5 SE kullanıcıları maalesef linkten faydalanamayacak. Uygulama için verilen versiyon numarası v2.1 olarak geçiyor.

Uygulamayla ilgili olarak hiçbir şekilde deneyimimiz bulunmadığı için daha fazla ayrıntı aktaramıyoruz. Aşağıda verilecek olan link üzerinden indirip kuran takipçilerimiz, bizler ve diğer takipçilerimiz için yorumlarda bilgilerini aktarabilirler. Gördüğünüz avantaj ve dezavantajlarınızı belirterek LG G5 modeli için yapılmış olan yeni sürümün bulunması için aramalar hızlandırılabilir.

LG G5 GCam uygulamasını akıllı telefona indirip kurmak için buraya tıklayın.

LG G5 Özellikleri

5.3 inç büyüklüğünde 2K çözünürlüklü ekran

Snapdragon 820 işlemci

4 GB RAM

64 GB dahili depolama

Modüler yapıda 2800 mAh batarya

16+8 MP çözünürlüğünde çift arka kamera

8 MP çözünürlüğünde selfie kamera

Android 8.0 Oreo işletim sistemi

LG G5 SE Özellikleri