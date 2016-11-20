LG G5 modelleri için tüm stock kdz dosyalarımı bu makalede bulabilirsiniz. LGDestek.NET olarak artık tüm dosyaları kendi sunucularımız da barındırıyoruz. LG G5 güncel stok rom KDZ yazılımlarını sorunsuz bir şekilde indirebilirsiniz. LG G5 modeline ait Marshmallow ve Nougat stok kdz dosyaları sürekli güncellenecek olup tüm kdz yazılımlarını yüksek hızlarda indirebilirsiniz.

Paylaştığımız Stock rom‘lar LG‘nin yayımladığı resmi orjinal romlardır. Bu romları yüklemek telefonunuzu garanti dışı bırakmak. Yükleme ve indirme esnasında yapacağınız hatalardan ve oluşacak sorunlardan LGDestek.NET  sorumlu tutulamaz. Lütfen yazılım yükleme işlemlerini doğru bir şekilde yapınız.

  • Uyarı 1: .kdz dosyalarını telefon model numarasına göre indiriniz.
  • Uyarı 2: Bulamadığınız .kdz dosyalarını yorum yaparak bize iletebilirsiniz.

  LG G5 Stock Rom Yükleme Programları

 LG G5 Stock Rom KDZ Dosyaları 

  LG G5 Avrupa H850

Android 6.0.1 Marshmallow

Android 7.0 Nougat

  LG G5 Türkiye H850TR

Android 6.0.1 Marshmallow

Android 7.0 Nougat

  LG G5 H860

Android 6.0.1 Marshmallow

Android 7.0 Nougat

  LG G5 H831 

Android 6.0.1 Marshmallow

  LG G5 H830SV

Android 7.0 Nougat

  LG G5 SE Avrupa H840 

Android 6.0.1 Mashmallow

  LG G5 SE Türkiye H840TR 

Android 6.0.1 Marshmallow

PAYLAŞ
Kerim Onaylar
LGDestek.NET Kurucusu ve aynı zamanda LG Kullanıcıları için içerik üreten yazar.

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri

  • neshter

    Benim h860 cihazim var h850 avrupa romu yukleyebilir miyim

  • Ramazan R Sahin

    yurtdışı cihaza h850tr yazılımı yükleyebilir miyim?

  • kemal erkılınç

    merhaba h858 kdz link var mı acaba?

  • Güncellendi

  • ARNT

    H850 V20a VDF – ( özellikleri ) bunu H850TR cihazımıza kurabilirmiyiz? Kurulurmu yani? Ve kurulursa bir sıkıntı yaratır mı garanti bakımından?

    • Normal srock rom gibi kurulmaz. Şuan biz gerekli kurulum araçlarını hazırlıyoruz. Garanti konunda şuan bir şey söyleyemeyiz. Yükle rehberi hazır olduğunda paylaşacağız.

  • Mehso Mehso

    Lg g5 858 speed yok eklerseniz çok sevinirim