LG G5 modelleri için tüm stock kdz dosyalarımı bu makalede bulabilirsiniz. LGDestek.NET olarak artık tüm dosyaları kendi sunucularımız da barındırıyoruz. LG G5 güncel stok rom KDZ yazılımlarını sorunsuz bir şekilde indirebilirsiniz. LG G5 modeline ait Marshmallow ve Nougat stok kdz dosyaları sürekli güncellenecek olup tüm kdz yazılımlarını yüksek hızlarda indirebilirsiniz.
Paylaştığımız Stock rom‘lar LG‘nin yayımladığı resmi orjinal romlardır. Bu romları yüklemek telefonunuzu garanti dışı bırakmak. Yükleme ve indirme esnasında yapacağınız hatalardan ve oluşacak sorunlardan LGDestek.NET sorumlu tutulamaz. Lütfen yazılım yükleme işlemlerini doğru bir şekilde yapınız.
- Uyarı 1: .kdz dosyalarını telefon model numarasına göre indiriniz.
- Uyarı 2: Bulamadığınız .kdz dosyalarını yorum yaparak bize iletebilirsiniz.
LG G5 Stock Rom Yükleme Programları
LG G5 Stock Rom KDZ Dosyaları
LG G5 Avrupa H850
Android 6.0.1 Marshmallow
Android 7.0 Nougat
- H850 V20a VDF – #özellikleri
- H850 V20a EUR – #özellikleri
LG G5 Türkiye H850TR
Android 6.0.1 Marshmallow
Android 7.0 Nougat
- H850TR V20a TUR –#özellikleri
LG G5 H860
Android 6.0.1 Marshmallow
Android 7.0 Nougat
LG G5 H831
Android 6.0.1 Marshmallow
LG G5 H830SV
Android 7.0 Nougat
LG G5 SE Avrupa H840
Android 6.0.1 Mashmallow
LG G5 SE Türkiye H840TR
Android 6.0.1 Marshmallow
- H840TR V10j TUR – #özellikleri