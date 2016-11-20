LG G5 Stock Rom Kdz Yazılımı İndir

Tüm LG G5 Stock Rom KDZ dosyalarını bu makalede bulabilirsiniz. LGDestek.NET olarak artık tüm dosyaları kendi sunucularımız da barındırıyoruz. LG G5 güncel stok rom KDZ yazılımlarını sorunsuz bir şekilde indirebilirsiniz. LG G5 modeline ait Marshmallow ve Nougat stok kdz dosyaları sürekli güncellenecek olup tüm kdz yazılımlarını yüksek hızlarda indirebilirsiniz.
Paylaştığımız Stock rom‘lar LG‘nin yayımladığı resmi orjinal romlardır. Bu romları yüklemek telefonunuzu garanti dışı bırakmak. Yükleme ve indirme esnasında yapacağınız hatalardan ve oluşacak sorunlardan LGDestek.NET sorumlu tutulamaz. Lütfen yazılım yükleme işlemlerini doğru bir şekilde yapınız.
- Uyarı 1: .kdz dosyalarını telefon model numarasına göre indiriniz.
- Uyarı 2: Bulamadığınız .kdz dosyalarını yorum yaparak bize iletebilirsiniz.
LG G5 Stock Rom Yükleme Programları
LG G5 Stock Rom KDZ Dosyaları
LG G5 DLL Dosyaları
LG G5 Avrupa H850
Android 6.0.1 Marshmallow
Android 7.0 Nougat
- H85020a_00_VDF_COM_OP_1030.kdz – #özellikleri
- H85020a_00_OPEN_EU_OP_1030.kdz – #özellikleri
- H85020d_00_OPEN_EU_OP_0403.kdz
LG G5 Türkiye H850TR
Android 6.0.1 Marshmallow
Android 7.0 Nougat
- H850TR20a_00_OPEN_TR_OP_1107.kdz –#özellikleri
- H850TR20b_00_OPEN_TR_OP.kdz – #özellikleri
- H850TR20d_00_OPEN_TR_OP.kdz – #özelikleri
- H850TR20k_00_OPEN_TR_OP.kdz – #özellikleri
LG G5 H860
Android 6.0.1 Marshmallow
- H86010b_00_OPEN_SG_DS_OP_0319.kdz – Singapur
Android 7.0 Nougat
- H860N20a_00_OPEN_HK_DS_OP_1102.kdz – Hong Kong #özellikleri
- H860N20b_00_OPEN_HK_DS_OP_0209.kdz – Hong Kong
- H86020c_00_OPEN_SG_DS_OP_0213.kdz – Singapur
LG G5 Speed H858
Android 6.0.1 Marshmallow
Android 7.0 Nougat
LG G5 SE Avrupa H840
Android 6.0.1 Mashmallow
Android 7.0 Nougat
LG G5 SE Türkiye H840TR
Android 6.0.1 Marshmallow
Android 7.0 Nougat
Merhaba,
QPST Qfil programı için flash dosyalarını nereden buluruz? Youtube da izledim birini extract yapıyorda denedim olmadı partition xml oluşturamıyor. Bir kaç çinlinin videolarından bilgisayarlarında 9008 modu için flash dosyaları gördüm. Aradım taradım kdz den başka yok. Lg extract ile dz olarak çıkartıyorum dz yide ayıklıyorum xml dosyaları yok malesef. Bu konuda anlatımlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum.
Benim telefonumun modeli f700l. Ben şimdi bu telefona bu stock romlardan hangisini yükleyebilirim? Saçma sapan programlar yüklü cihazda hepsinde korece yazıyor onları silmek için yüklemeyi düşünüyorum bunun başka bir yolu varmidir? Bide rom atınca kdz atmak.zorundamiyiz yoksa kdz atmasakta olurmu? Biraz uzun oldu ama aklimdaki tüm sorular bunlar 😂
ROM farklı bir şeydir. ROM attıktan sonra eski hale dönmek için KDZ atılır. F700L modeline farklı KDZ atılırsa telefon açılmayabilir veya açıldıktan sonra hep hata verebilir. İstenmeyen uygulamaları ayarlar-genel-uygulamalar kısmında bulup devre dışı bırakabilirsiniz
Merhaba,
LG G5 H850TR modeli için dll dosyası paylaşabilir misiniz? Bu modele dll dosyası bulamadığım için REFURBISH yapamıyorum.
İyi Çalışmalar.
Merhaba,
F700l modelimi android 7’ye güncellemek istiyorum. Şu linkteki sayfadaki romlara güvenebilir miyim? Bir de bunlar android 7 romu mu? Bazı sitelerde aynı dosya için android 6.0.1 diyor. Şimdiden teşekküler.
Evet güvenilir bir site. V20 versiyonunu indirirseniz Android 7.0 yazılımı indirmiş olursunuz.
Tüm sorularıma cevap verdiniz şimdiye kadar. Sağolun
Merhabalar ben lg magnaya (H500) G5 rom atabilirmiyim alabilirsem nasil?
Maalesef LG Magna modeli için LG G5 ROM’u mevcut değil.
Buyrun https://drive.google.com/file/d/0B8VdHtWGH4foWWQyeTVxZzNTTVE/view?usp=sharing
Bunu yapınca cihaz rootlanmış mı oluyor? Bide telefonum h858 android 6. Verdiğiniz h858 android 7 kdz yüklersem sorun olur mu?
Cihazınız Root olmaz. Burada sadece yazılım sürümlerinin dosyaları bulunuyor. Android 7 için model numaranızı uygun stock rom dosyasını indirip yükseltebilirsiniz.
lg h850 k telefona H85020a_00_OPEN_EU_OP_1030.kdz romu yüklesem ekran açılışında gelen telstra logosundan kurtulmuş olur muyum? Telefonda şu an android 7 yüklü olan ancak ben bu logodan ve telstraya ait uygulamalardan kurtulmak için bu romu yüklesem istediğimi elde eder miyim?
lg h858 için dll yok mu? lütfen yardım edin acil lazım telefon yarın elimde olmayacak ablama yapıyorum gidecekler.
Yok abi ya ne yaptımsa olmadı.. Firmware Update de kaldı cihaz. %3 e geliyor LGUP hata veriyor error code x2 diye, Flash tool atmıyor kesiyor, Lg Bridge Cihazı görmüyor, Lg Mobile Support Tool da son sürüm yüklü diyor ne kurtarma yapıyor nede başka birşey. 10 a yakın kdz indirip denedim yok. Yardımcı olursanız sevinirim.
hocam senin sorun devam ediyor mu yoksa çözdün mü? bende senin durumundayım şuan çözüm varsa bi ulaşır mıısn bana
Yok kardeş garantiye yolladım öyle yaptılar 🙁
merhaba h850tr cihaza h850…yani kdz avrupa yazılım yüklenirmi
Evet yüklenir. Fakat telefon garanti dışı kalır.
Benim h860 cihazim var h850 avrupa romu yukleyebilir miyim
Maaslesef yüklenmez.
yurtdışı cihaza h850tr yazılımı yükleyebilir miyim?
Evet
merhaba h858 kdz link var mı acaba?
Güncellendi
H850 V20a VDF – ( özellikleri ) bunu H850TR cihazımıza kurabilirmiyiz? Kurulurmu yani? Ve kurulursa bir sıkıntı yaratır mı garanti bakımından?
Normal srock rom gibi kurulmaz. Şuan biz gerekli kurulum araçlarını hazırlıyoruz. Garanti konunda şuan bir şey söyleyemeyiz. Yükle rehberi hazır olduğunda paylaşacağız.
Lg g5 858 speed yok eklerseniz çok sevinirim