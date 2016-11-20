LG G5 Stock Rom Kdz Yazılımı İndir

Tüm LG G5 Stock Rom KDZ dosyalarını bu makalede bulabilirsiniz. LGDestek.NET olarak artık tüm dosyaları kendi sunucularımız da barındırıyoruz. LG G5 güncel stok rom KDZ yazılımlarını sorunsuz bir şekilde indirebilirsiniz. LG G5 modeline ait Marshmallow ve Nougat stok kdz dosyaları sürekli güncellenecek olup tüm kdz yazılımlarını yüksek hızlarda indirebilirsiniz.

Paylaştığımız Stock rom‘lar LG‘nin yayımladığı resmi orjinal romlardır. Bu romları yüklemek telefonunuzu garanti dışı bırakmak. Yükleme ve indirme esnasında yapacağınız hatalardan ve oluşacak sorunlardan LGDestek.NET sorumlu tutulamaz. Lütfen yazılım yükleme işlemlerini doğru bir şekilde yapınız.

Uyarı 1: .kdz dosyalarını telefon model numarasına göre indiriniz.

Uyarı 2: Bulamadığınız .kdz dosyalarını yorum yaparak bize iletebilirsiniz.

LG G5 Stock Rom Yükleme Programları

LG G5 Stock Rom KDZ Dosyaları

LG G5 DLL Dosyaları

LG G5 Avrupa H850

Android 6.0.1 Marshmallow

Android 7.0 Nougat

LG G5 Türkiye H850TR

Android 6.0.1 Marshmallow

Android 7.0 Nougat

LG G5 H860

Android 6.0.1 Marshmallow

Android 7.0 Nougat

LG G5 Speed H858

Android 6.0.1 Marshmallow

Android 7.0 Nougat

LG G5 SE Avrupa H840

Android 6.0.1 Mashmallow

Android 7.0 Nougat

LG G5 SE Türkiye H840TR

Android 6.0.1 Marshmallow

Android 7.0 Nougat