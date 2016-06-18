LG G5 Güncelleme Nasıl Yapılır?

Bu yıl Mobil Dünya Kongresinde tanıtılan LG’nin amiral gemisi LG G5 modeli için yazılım güncellemesi nasıl yapılır? LG G5’in işletim sistemi versiyonu Android 6.0.1 (Marshmallow) yazılımı yüklü olarak satışa sunuluyor.

LG G5 mayıs ayında bir güncelleme alarak sistem arayüzünde iyileştirmelere yapılmıştı. Bkz. LG G5 Yeni Güncelleme ile Menü Sistemi Arayüzü Geri Geldi. Uygulama menüsünün kaldırılması nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan LG G5 yeni güncelleme ile eski arayüzüne geri getiriyor.

Akıllı telefonların güncel kalması ve güvenlik açıklarının kapatılması için zaman zaman versiyon güncellemeleri yayımlanmaktadır. Bu güncellemeler aynı zamanda batarya iyileştirmeleri, sistem iyileştirmeleri ve ısınma gibi sorunları gidermektedir.

LG G5 güncelleme ayarlarını yaparak güncellemeler yayımlandığında otomatik olarak akıllı telefonunuza yüklemek istermisiniz? Aşağıda ki ayarları yaparak FOTA üzerinden güncellemeleri otomatik olarak alabilirsiniz.

LG G5 Otomatik Güncelleme Ayarları

Ayarlar / Genel / Telefon Hakkında / Güncelleme Merkezi / Yazılım Güncelleme /

”Otomatik olarak kontrol edin” kısmını işaretleyin. (Periyodik yazılım güncellemesi için kontrol eder ve yeni bir yazılım güncellemesi varsa otomatik olarak indirmesini sağlar)

”Güncellemeleri otomatik olarak yükle” kısmını işaretlerseniz ( indirilen güncellemeleri otomatik olarak gece yarısı kurar. Yükleme tamamlandıktan sonra, bir önceki sürüme geri almanız mümkün olmayacaktır)

LG G5 Mobil Support Tool Üzerinden Güncelleme Nasıl Yapılır?

USB Sürücüsünü yükleyiniz. Windows – Mac LG MOBİL DESTEK AYGITINI yükleyerek kullanımını gerçekleştirebilirsiniz. İndir USB kablosunu kullanarak telefonunuzu bilgisayara bağlayın. USB sürücüsünü yükleyiniz. Telefonunuzu bilgisayara bağlayınız.

LG G5 – LG Bridge Üzerinden Güncelleme Nasıl Yapılır?