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LG G5 H850 EUR Kasım Ayı Güvenlik Güncellemesi Verildi

By Ahmet Dizdar
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Modüler akıllı telefon LG G5 modelinin Avrupa sürümlerine verilen yeni güncellemeyle güvenlik yaması iyileştirildi. LG G5 EUR H850 modelleri için verilen güncellemenin en önemli detayı ise Kasım ayı güvenlik paketini içeriyor.

LG G5 H850 Kasım Ayı Güvenlik Güncellemesi

Güncellemeyi OTA üzerinden dağıtan firma, LG G5 H850 EUR modelleri için V30f versiyonu olarak verdi. Güncelleme detaylarında iyileştirme, Google yaması ve performans geliştirme haricinde 1 Kasım 2018 tarihli Android Güvenlik Yaması yer alıyor.


  • Android sürümü: 8.0 Oreo
  • Yazılım Sürümü: H85030f
  • Yazılım Sürümü: H85030f
  • Android Güvenlik Yaması:1 Kasım 2018
  • Kernel Sürüm: 3.18.71
  • Yapım Numarası: OPR1.170623.032
  • Dosya Boyutu: ***MB (OTA)
  • KDZ İndirme Linki:
  LG, Android 8.0 Oreo Güncellemesi Alacak Telefonlar Belli Oldu

Güvenlik Güncellemesi Nasıl Yapılır?

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Verilen güncelleme, akıllı telefon modeline OTA yoluyla sunuldu. Bu yöntemi uygulamak için Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesiadımlarını takip edin.

Bu yöntemle ulaşamayanlar bilgisayardan da güncelleme yapabilir. Firmanın vermiş olduğu LG Bridge güncelleme/yedekleme programı ile yeni yazılımı yükleyebilirsiniz. Programla ilgili tüm detaylar için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;

  1. Telefon üzerinden gerçekleştireceğiniz güncellemelerde mutlaka wi-fi ağını kullanın.
  2. Güncellemeyi yapmadan önce şarjın en az %50 seviyesinde olmasına özen gösterin.
  3. Güncelleme sonrası stabil bir kullanım için hard reset atmanızı öneririz. Bunun için buraya tıklayarak nasıl atılacağını öğrenebilirsiniz.
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Ahmet Dizdar
LG akıllı telefonları üzerine yazılım güncelleme, root-rom rehberleri ve teknik servis bilgini.

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