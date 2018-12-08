LG G5 H860 Kasım Ayı Güvenlik Güncellemesi Verildi

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LG G5 amiral gemisi akıllı telefonun Asya modeli olan LG G5 H860 için Kasım ayı güvenlik güncellemesi dağıtıldı. Dağıtılan bu güncelleme V30c versiyonu olarak iletiliyor.

LG G5 H860 Kasım Ayı Güvenlik Güncellemesi

Güncellemenin detaylarına bakıldığında LG G5 H860 modeli için güvenlik güncellemesi dağıtıldığı görülüyor. Bu güncelleme, içerisinde Kasım ayı güvenlik paketi haricinde Google Yaması ve performans paketi de bulunduruyor.

Android sürümü: 8.0 Oreo



Yazılım Sürümü: H86030c



Android Güvenlik Yaması: 1 Kasım 2018



Kernel Sürüm: 3.18.71



Yapın Numarası: OPR1.170623.032



Dosya Boyutu : 360 MB (OTA)



KDZ İndirme Linki:

Güncelleme, sunulan akılkı telefon için OTA olarak veriliyor. Bu yöntemle güncelleme yapmak isteyen kullanıcılar, akıllı telefonları üzerinde Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip edip yapabilir.

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Bu yöntemle güncellemeyi henüz alamayanlar ise bilgisayardan yardım alarak LG Bridge programıyla güncelleyebilir. Güncellemeyle ilgili kullanacağınız programın tüm bilgileri için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;

Telefon üzerinden gerçekleştireceğiniz güncellemelerde mutlaka wi-fi ağını kullanın. Güncellemeyi yapmadan önce şarjın en az %50 seviyesinde olmasına özen gösterin. Güncelleme sonrası stabil bir kullanım için hard reset atmanızı öneririz. Bunun için buraya tıklayarak nasıl atılacağını öğrenebilirsiniz.