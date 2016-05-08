LG Teknik Servis İLETİŞİM

LG G5 hızlı şarj özelliği ile rakiplerinin bir adım önüne geçtiğini söyleyebiliriz. Geçtiğimiz ay ülkemizde şatışa sunulan LG G5 için Silikon Vadisi editörleri hızlı şarj özeliğini test etti. Test sonuçlarının oldukça başarılı bir sonuç verdiğini söyleyeniliriz. Yaptıkları detaylı testleri sonucu LG G5‘te Quick Charge 3.0 teknolojisi sayesinde LG G5 Hızlı Şarj Özelliği ile karşımıza çıkıyor.

Peki Quick Charge 3.0 teknoloji ne kadar hızlı?

Bunu sizler için detaylı olarak inceledik. Şimdi dilerseniz ekran görüntüleri ile bunu size gösterelim.

Teste %3 şarj ile başladık. 16 dakika sonra telefonun %29 şarj olduğunu gördük ve bu performansla devam ederse 55 dakika içinde LG G5‘in %100 şarj olacağı sonucunu çıkardık ama testimize devam ettik.

10:26 ile 10:36 arasında 10 dakika içinde %13 şarj olan LG G5 bu noktada 76 dakikada %100 şarj gücü sunabilmesiyle bizi şaşırttı ama tabii ki biz teste devam ettik.

LG G5, saat 10:03 ile 11:10 arasında tam 67 dakikada %90 şarj oldu. Yani LG G5’in 2800 mAh gücündeki pili 1 saat 14 dakikada şarj oluyor. Bu sonucu HTC 10 ile karşılaştırdığımızda ise LG G5‘in hız konusunda HTC‘ye fark attığını görüyoruz. Testi yaparken senkronizasyonun ve Wi-Fi’nin açık olduğunu da belirtelim…

Kaynak: silikonvadisi.tv