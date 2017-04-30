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LG’nin yeni amiral gemisini LG G5 ile karşılaştırıyoruz. LG G5 ile LG G6 arasındaki farkları ve G6 ile gelen yeniliklere değineceğiz. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen ve modüler yapısı ile bekleneni karşılayamayan LG G5’den buyana neler değişti bir bakalım. LG G6’ya eklenen yeni özellikler ve donanımlar ile geçtiğimiz yılın amiral gemisine oldukça büyük farklar attığını söyleyebiliriz.

LG G6’nın öne çıkan özellikleri buradaki yazımızda değinmiştik. Akıllı telefonun en yeni özelliklerine bakabilirsiniz.

LG G5 vs LG G6 Karşılaştırma

Ekran

Yeni amiral gemisinin önemli özellikleri arasında ekran gövde oranı dikkat çekiyor. LG G6 ekran gövde oranı %78, LG G5 ekran gövde orası %70. LG G6 FullVision ekran özelliği ve 18:9 ekran boyutu ile daha büyük bir ekranı daha küçük kasada sunuyor. Ekran özellikleri arasında ayrıca HDR10 teknolojisi de kullanılmış. Ekran boyutları baktığımız zaman LG G6 5.7’inç ekrana sahip. LG G5 5.3’inç ekranı ile 0.5’inç daha küçük bir ekran bulunuyor. LG G6 ile ekran konusunda ciddi ilerleme kaydettiğini söyleyebiliriz.

Kamera

İlk olarak LG G5 modelinde kaşımıza çıkan çift kamera özelliğini G6 modelinde de devam ediyor. LG G6 modelinin ana kameralarında iki adet 13 mega piksel kamera bulurken, LG G5 modelinde bir adet 16 mega piksel bir adette 8 mega piksel kamera bulunuyor. G6’nın normal kamerası 71 derece çekim yapabilirken geniş açılı kamerası 125 derece geniş açılı fotoğraf çekebiliyor. G5’in geniş açılı kamerası G6 modeline göre daha geniş bir açıya sahip. Geniş açılı kamera 135 derecelik bir açı ile fotoğraf çekebiliyor. LG G6’da 5 mega piksel ön kamera bulurken G5 modelinde 8 mega piksel ön kamera bulunuyor.

Tasarım

İki telefon arasında ciddi tasarım farklılıkları bulunuyor. LG G5 modüler yapıya sahipken LG G6‘da artık modüler yapıya yer verilmiyor. G6 tamamen cam ve metal çerçeve’den oluşuyor ve G5’de metal kasa ve çerçeve kullanılıyor. Suya dayanıklı yapısı ile bir adım öne çıkan LG G6 bu konuda kardeşine büyük fark atıyor. Daha büyük ekrana sahip olmasına rağmen G5 modelinden daha ufak bir kasa yapısı bulunuyor. Aynı zamanda G5 modelinden biraz daha ince olduğunu da söyleyebiliriz. LG G5’in arka kamerasında bulunan çıkıntıda G6 modelinde tamamen ortadan kalmış.

Donanım

Kullanıcılar için en önemli konular arasında telefonun donanım özellikleri geliyor. Akıllı telefonların fiyatını ve performansını belirleyen en önemli faktör, telefonlarda kullanılan donanımlar. Donanım özelliklerini karşılaştırmadan sizlere Antutu puanlarını iletelim; LG G6: 156.900 Puan alırken LG G5: 133.000 Puana sahip.

LG G6 Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro işlemci kullanıyor ve LG G5 Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 işlemciye sahip. SnapDragon 820 işlemcisine göre G6 kullanılan işlemcinin CPU frekansı daha yüksek. İki modelde de 4 Gb ram ve 32 Gb hafıza bulunuyor, hafızaları 2TB kadar SDkart desteği ile yükseltilebiliyor.

İki telefonda Android 7.0 Nougat işletim sistemini kullanıyor ve son güvenlik güncellemelerini almaya devam ediyor. LG G5 2018 yılının 5. ayına kadar güvenlik güncellemeleri almaya devam ederken LG G6 2019 yılına kadar güncelleme desteği bulunuyor, buda şu demek Android 9.0 çıkarsa güncelleme yapabilirsiniz.

Genel Özellikler

Telefonların genel özelliklerine de değinecek olursak eğer her iki modelde de parmak izi okuyucu bulunuyor. LG G6’nın belkide en önemli özelliklerinden bir tanesi suya ve toza dayanıklı olması. G5 modeli modüler yapıya sahip olması sebebi ile suya dayanıklılık özelliği bulunmuyor. Ağ teknolojilerine baktığımız zaman LG G6 Cat 11 teknolojisini kullanıyor ve LG G5’de Cat 6 teknolojisine sahip. Bir diğer önemli özellik olan FM Radyo özelliği LG G6 modelinde bulunuyor. İnternetsiz radyo özelliği uzun zamandır ülkemizdeki akıllı telefonlarda kullanılamıyordu. LG G5 modelinde İnternetsiz FM Radyo özelliği maalesef ülkemizdeki modellerin de bulunmuyor. Uzaktan kumanda gibi extra özellikleri severek kullanıyorsanız G6 modelinde kızıl ötesi olmadığı ve G5 modelinde kızıl ötesinin bulunduğunu söyleyebiliriz. LG G5 modelinde bulunan bildirim led özelliği, LG G6 modelinde bulunmuyor. İki modelde de kullanılan Alway-On Display özelliği G6 modelinde biraz daha geliştirildiği görüyoruz.