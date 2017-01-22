LG G5 kullanıcıları için ipucu ve püf noktası ayarlarından bahsedeceğim. Bir çok kullanıcının bu ayarları keşfettiğini biliyoruz fakat LG G5 için keşfedilmemiş bazı ayarları sizler için derleyeceğiz. Bu ayarlar bazı LG modelleri içinde geçerlidir, bazı ayarlar standart olarak LG akıllı telefonlarında bulunuyor.

Akıllı Uyarı etkinleştirin (Smart notice)

Daha önce LG G4 ve G3 kullandıysanız Akıllı bülten hakkında detaylı bilgiye sahipsiniz demektir. İlk kez LG G5 ile LG Akıllı telefonlar ile tanışıyorsanız smart noticeyi aktif etmemiş olabilirsiniz. İlk kurulumda kapalı olarak gelen akıllı bülten, bir kaç ayar ile aktif edebilirsiniz. Smart notice size hava durumu bilgilerini sunarken aynı zamanda telefonunuzu iyileştirmek için bazı ipuçları gönderir.

Ana ekranda boş bir alana uzunca bir süre basılı tutun. Ekranın aşağısında ayarlar menüsü açılacaktır. Burada Widget’lar menüsünü seçin ve ekranı sola kaydırarak smart notice widgetini bularak seçip ana ekrana taşıyınız.

Smart Bülteni ana ekrana eklemek

LG akıllı telefonlarda bulunan bir diğer Smart bülten özelliğide size telefonunuzu daha pratik kullanmanızı ve LG health sağlık uygulaması ile günlük attığınız adımları saymanıza yardımcı olur.

Smart bülteni aktif etmek ve Smart bültende görünmesini istediğiniz uygulamaları seçmek için; Ayarlar/ Ekran/ Ana Ekran menüsünden Smart Bülteni aktif hale getirin. Telefonunuzun Ana ekranına bir Smart Bülten menüsü eklenecektir. Bu menüdeki uygulamarı düzenlemek için Ayarlar/ Ekran /Ana Ekran/ Smart Bülten menüsüne giriş yapıp düzenleyebilirsiniz.

Uygulamalar Menüsünü Çekmecesini Geri Getirin

LG G5 ve UX5.0 ara yüzü ile LG uygulama çekmecesini kaldırmıştır. Aynı iPhone modellerinde olduğu gibi tüm uygulamarı ana ekrana eklemişti. LG kullanıcılarından aldığı tepki ile bu uygulama çekmecesini bir güncelleme ile yeniden aktif etmişti. İlk kez bir LG G5 kullanıyor ve iPhone vari bir menüden sıkıldıysanız bir kaç işlem yaparak bu menüden kurtulabilir ve uygulama menüsünü yeniden aktif edebilirsiniz.

Ayarlar/ Ekran/ Ana Ekran/ Ana Ekranı Seç. ”Ana ekranı ve uygulama çekmecesi” seçeneğini seçiniz.

Always-on kilit ekranında imzanızı gösterin

LG V10 ve LG V20’de ikici ekranda imzanızı gösterebildiğiniz gibi LG G5 modelinde de ana ekran kilitliyken Saat yerine imzanızı gösterebilirsiniz.

Always-on ayarlarından açmak için: Ayarlar/ Ekran/ Always-on display aktif hale getirin. Daha sonra Always-on menüsüne giriş yapınız. ”Gösterilecek ögeleri ayarlayın” seçeneğine seçin ve Saat yerine imza seçeneğini seçin. İmza menüsünden imzanızı yazın. Yazı Tipi seçeneğinden imzanız için bir yazı tipi seçebilirsiniz.

Sanal Tuşları kişiselleştirin

Ana ekranda varsayılan olarak geri, ana menü, son uygulamaların sergilendiği dokunmatik sanal tuşları istediğiniz gibi kişiselleştirebilir buraya farklı sanal tuşlar ekleyebilirsiniz.

Ayarlar/ Ekran/ Ana ekran dokunmatik tuşlar/ Tuş kombinasyonu menüsüne giriş yapınız. Ana ekran dokunmatik tuşları yeniden düzenlemek için bir simgeyi sürükleyiniz. Ana ekranda en fazla 5 tuş kombine edebilirsiniz.

menüsüne giriş yapınız. Ana ekran dokunmatik tuşları yeniden düzenlemek için bir simgeyi sürükleyiniz. Ana ekranda en fazla 5 tuş kombine edebilirsiniz. Ana ekran dokunmatik tuşlar menüsüden ayrıca, Tuş renklerini ayarlayabilir ve uygulamalarda sanal tuşların gizlenmesi için Menü dokunmatik tuşlarını gizle menüsünden hangi uygulamalarda dokunmatik tuşların gizlenmesini seçebilirsiniz.

Akıllı ayarlar, Smart Settings

LG’nin zamandan tasarruf sağlan özellikleri ile bir çok insana kolaylık sağlayan Smart settings ayarlarını aktif ederek, mesela eve gittiğinizde Wifi otomatik olarak açılır veya telefon otomatik olarak sessize alınır. Smart settings uygulamasında bazı ayarlar konum bazlı çalıştığından konum bilgilerinizin sürekli açık kalması gerekmektedir.

Evdeyken: Ses profilini, Bluetooth yada otomatik olarak geçilecek Wi-fi’yi seçin.

Ses profilini, Bluetooth yada otomatik olarak geçilecek Wi-fi’yi seçin. Evde değilken: Ses profilini, Bluetooth yada otomatik olarak geçilecek Wi-fi’yi seçin.

Ses profilini, Bluetooth yada otomatik olarak geçilecek Wi-fi’yi seçin. Kulaklık takıldığında: Otomatik olarak açılacak bir uygulama seçin.

Otomatik olarak açılacak bir uygulama seçin. Bluetooth bağlıyken: Otomatik olarak açılacak bir uygulama seçin.

LG’nin Knock Code’ı etkinleştirin

LG G5 modelinde parmak izi sensörü bulunuyor, fakat telefon masada bulunuyorsa kullanmak için telefonu elinize almanız gerekiyor. knock Code ekran kiliti ayarı ile masa üstünde duran telefonun ekranına bir kaç kez dokunarak ekran kilitini açabilirsiniz.

Ayarlar/ Ekran/ Kilit Ekran/ Ekran Kiliti seçin/ Knock Code/ daha önce ekran kiliti için bir pin ayarladıysanız sizden tekrar pin kodu istemeyecek. 8 dokunuş ile Knock code ekran kilitini buradan ayarlayabilirsiniz.

Oyun Optimizasyonunu açın

Bu ayarlar telefonunun da kalan pilin çabuk tükenmemesi için oyunlarda ekran çözünürlüğünü düşürmenize olanak sağlar.

Ayarlar/ Genel/ Pil ve Güç Tasarrufu/ Oyun Pil Tasarrufu‘nu açık konuma getirin. Daha sonra Oyun pil tasarrufu moduna girerek, Oyuna Göre optimizasyon seçeneğini seçin. İstediğiniz oyunlarda ekran çözünürlüğünü düşürebilirsiniz.

360 derecelik duvar kağıdı ekleyin

LG G5’in duvar kağıdı seçenekleri, 360 derecelik resimleri içerecek şekilde statik veya canlı görüntülerin ötesine geçiyor. Uygulandıktan sonra, telefonunuzu hareket ettirmek, resmin tamamını görüntülemenizi sağlar. Pil ömrüne biraz etki eder, ancak kesinlikle harika görünür.

Ana ekranda boş bir alana basılı tutunuz. Ekranın altında ayarlar menüsü aktif olacaktır. Açılan ayarlar menüsünden Duvar Kağıtları seçeneğini seçiniz Animasyonlu duvar kağıtları seçeneğine tıklayınız. Açılan ekrandan 360 derece duvar kağıdı menüsüne girerek 360 derece duvar kağıtlarınızı ana ekrana ekleyebilirsiniz.

Hızlı Ekran görüntüsü alın

Hızlı bir şekilde ekran görüntüsü almak için Ses kısma ve power tuşuna basarak ekranı kaydede bilirsiniz. Aynı zamanda LG Akıllı telefonlarında bulunan Capture+ özelliği sayesinde bir dokunuşla istediğiniz yeri yakalayabilir, kesebilir ve not yazabilirsiniz.

Kamerayı Hızlı Başlatın

Fotoğraf çekmek için kamerayı hızlı başlatabilirsiniz. Ekran kilitini açmadan Ses kısma tuşuna iki kere basmanız kamerayı otomatik olarak başlatacaktır.