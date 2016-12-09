LG G5 Kamerasının Lens Koruma Camı Neden Kırılıyor!

Yazar
Kerim Onaylar
-
8

Son zamanlar da LG G5 kullanıcılarının  sıklıkla karşılaştığı lens koruma camının kırılması. LG G5 kamerasının lens koruma camı kırılması normal mi? yoksa kronik bir sorun mu? Diğer modellere göre G5 telefonunda kameranın çıkıntılı olması, koruma camının daha kolay kırılmasına sebep oluyor. Sıkıştırılmış camın küçük darbelerde daha kolay hasar aldığını biliyoruz. Telefonun metal kasa olması darbelere azaltamıyor. Plastik kasalı telefonlarda bu sorun neredeyse hiç denecek kadar az oluyor. Telefonu pantolon cebinde taşıyorsanız bu sorun ile karşılamanız normal. Arka cep’de taşınan telefonlarda sıkışma ve ufak darbelerde kamera camı çok kolay kırılıyor. LG G5 de kameranın önündeki camın bu kadar büyük olması, çift kamera, flash, lazer odaklama ve geniş açılı bir kamera kullanılması, telefonun kamera camını büyük olmasına neden oluyor.

 

  LG G5 Kamera Camı Kırıldı Ne Yapmalıyım?

Böyle bir sorunla karşılaştığınızda yanlış bir karar verip, lens koruma camını servis dışında tamirini yaptırmanız durumunda telefonunuz garanti dışı kalabilir. Kamera, lens koruma camının cebinizde darbe almadan kırıldığını düşünebilir ve bu durumun garantiye girdiğini düşüne bilirsiniz. Ama bu sorun kronik mi? değil mi? henüz netlik kazanmış değil. Bir kaç arkadaşımızın başına gelen bu olayda servisler 100 TL gibi bir ücret karşılığı garanti kapsamını bozmadan tamirini yapıyor. Böyle bir durumla karşılaştığınızda servis ile iletişime geçmenizi öneriyoruz. 

LG Yetkili servisleri dışında tamir işlemi yaptırmanız durumunda telefonunuzun garanti dışında kalacağını unutmayın. İnternet’te satılan lens koruma camlarının kaliteli bir ürün olmadığını ve bu ürünleri satın almamanızı öneriyoruz.

LG G5 kamera camı tamiratını LG Yetkili servisinde yaptırabilirsiniz. Hiç servis gitmeden kısa sürede LG G5 Kamera camı değişimini buradan yaptırabilirsiniz.

Paylaş

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri

8 YORUMLAR

  1. Aynı sorunu yaşıyorumm cidden ayar oldum okadar dıkkatlı davranmama ragmen bunun olması ve çevremdekı lg g5 kullanan 3 kişidn ıkısının başına gelmesı tesadüf olamazz😠😠

  5. Aynı telefon bendede var dar cepte pantolonda tasiyorum çoğu zaman sıkışıyo hissediyorum sıkıştığını esya kaldırıp indiriyorum ama bırak kamera camını alttaki modüler yapısı bile esnemiyo bozulmuyo. Bu kamera camını kıran arkadaşlar metal gövdeyi esnetip cama baskı yapcak kadar ne yapıyosa artık güzelim telefonu kusurlu hale getiriyolar. Telefonda hiçbir sorun yok kronik falanda degil tamamen kullanıcı hatası.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here