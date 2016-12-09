LG G5 Kamerasının Lens Koruma Camı Neden Kırılıyor!

Son zamanlar da LG G5 kullanıcılarının sıklıkla karşılaştığı lens koruma camının kırılması. LG G5 kamerasının lens koruma camı kırılması normal mi? yoksa kronik bir sorun mu? Diğer modellere göre G5 telefonunda kameranın çıkıntılı olması, koruma camının daha kolay kırılmasına sebep oluyor. Sıkıştırılmış camın küçük darbelerde daha kolay hasar aldığını biliyoruz. Telefonun metal kasa olması darbelere azaltamıyor. Plastik kasalı telefonlarda bu sorun neredeyse hiç denecek kadar az oluyor. Telefonu pantolon cebinde taşıyorsanız bu sorun ile karşılamanız normal. Arka cep’de taşınan telefonlarda sıkışma ve ufak darbelerde kamera camı çok kolay kırılıyor. LG G5 de kameranın önündeki camın bu kadar büyük olması, çift kamera, flash, lazer odaklama ve geniş açılı bir kamera kullanılması, telefonun kamera camını büyük olmasına neden oluyor.

LG G5 Kamera Camı Kırıldı Ne Yapmalıyım?

Böyle bir sorunla karşılaştığınızda yanlış bir karar verip, lens koruma camını servis dışında tamirini yaptırmanız durumunda telefonunuz garanti dışı kalabilir. Kamera, lens koruma camının cebinizde darbe almadan kırıldığını düşünebilir ve bu durumun garantiye girdiğini düşüne bilirsiniz. Ama bu sorun kronik mi? değil mi? henüz netlik kazanmış değil. Bir kaç arkadaşımızın başına gelen bu olayda servisler 100 TL gibi bir ücret karşılığı garanti kapsamını bozmadan tamirini yapıyor. Böyle bir durumla karşılaştığınızda servis ile iletişime geçmenizi öneriyoruz.

LG Yetkili servisleri dışında tamir işlemi yaptırmanız durumunda telefonunuzun garanti dışında kalacağını unutmayın. İnternet’te satılan lens koruma camlarının kaliteli bir ürün olmadığını ve bu ürünleri satın almamanızı öneriyoruz.

LG G5 kamera camı tamiratını LG Yetkili servisinde yaptırabilirsiniz. Hiç servis gitmeden kısa sürede LG G5 Kamera camı değişimini buradan yaptırabilirsiniz.