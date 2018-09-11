LG G5 Kanada Android 8.0 Oreo Güncelleme Dağıtımı Başladı

Güncelleme dağıtımları büyük bir hızla süren Güney Koreli firmanın yeni Android 8.0 Oreo talihlisi belli oldu. İlk olarak LG G5 F700K/S/L modelleri için dağıtılan yeni güncelleme LG G5 Kanada modellerine de dağıtıldı. Dağıtılan güncellemeyle birlikte LG G5 H831 kullanıcıları Android 8.0 Oreo işletim sistemine sahip oldu.

LG G5 Kanada Android 8.0 Oreo Güncellemesi

Dağıtılan Android 8.0 Oreo güncellemesi, LG G5 Kanada kullanıcılarının yüzünü güldürdü. Başka bir deyişle LG G5 H831 modeli kullanıcıları için yeni sistem güncellemesi dağıtılmış oldu. Dağıtılan güncellemeyle birlikte yeniliklere kavuşan kullanıcıların güvenlik tarafında Android Güvenlik Yama özelliği de güncellendi.

Android sürümü: 8.0 Oreo

Yazılım Sürümü: H83130c

Android Güvenlik Yaması: 1 Ağustos 2018

1 Ağustos 2018 Kernel Sürüm: 3.18.71

3.18.71 Yapın Numarası: OPR1.170623.032

Dosya Boyutu : 1.7 GB (OTA)

: 1.7 GB (OTA) KDZ İndirme Linki: H83130c_00_0817.kdz

LG G5 Kanada Android 8.0 Oreo ile Gelen Yenilikler

Ana Ekran için yeni özellik eklendi. Eklenen yeni özellikle uygulama menülü arayüz geliştirildi. Gelen yeni sistem güncellemesiyle birlikte Android işletim sistemi yükseltildi. Uygulamalarda ana ekranda bulunan sanal tuşları gizleme özelliği eklendi. Güncellemeyle birlikte uygulamaların ikon şekilleri geliştirildi. Herhangi bir uygulamadayken gelen bildirimleri yönetebilme özelliği verildi. Ayarlar kısmında aranan bir özellik için kısa arama özelliği getirilerek kolaylık sağlandı. Arkaplan uygulamaları optimize edilerek telefonun performansı artırıldı ve batarya ömrü uzatıldı.

LG G5 Kanada Android 8.0 Oreo Güncellemesi Nasıl Yapılır?

LG G5 H831 modellerine gelen güncellemeyi yapmak isteyen kullanıcıların Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip etmeleri gerekiyor.

OTA olarak geçen bu yöntemle güncellemeye ulaşamayan kullanıcılar, bilgisayardan yardım alarak LG Bridge programıyla güncellemeyi yapabilir. Bu programı indirmek ve kullanmayı öğrenmek için buraya tıklayın.

LG Bridge ile de umduğunu bulamayan kullanıcılar son olarak yazı içinde verilen KDZ dosyasını indirip yine bilgisayardan yardım alarak LG UP programıyla güncellemeyi manuel olarak yapabilir. Bu programla ilgili dosyaları indirmek için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;