Merhaba arkadaşlar Lg Yazılım Mühendisleri Lg G5‘de yeni arayüz olan UX5.0 tanıtarak bana göre arayüzde bir devrim gerçekleştirirdiler. Launcher, klavye, smart notice, ayarlar, bildirim paneli ve sistem uygulamaların tüm arayüzünü değiştirdiler. Özellikle müzik, rehber, arama ekranı ve mesaj uygulaması hariç tüm sistem uygulamaları beyaza büründü. Uygulamaların beyaza bürünmesi lg kullanıcıların hoşuna gitsede launcherde app çekmecesi olmaması bir çok kullanıcının tepkisini çekmiştir. Tabi ki Lg bu tepkiye sessiz kalmayarak UX4.0 launcheri G5 uyarlayarak kullanıcıların beğenisine sunmuştur. Launcherda tek değişiklik Lg uygulama widgetlerinin Blur olması olmuştur. Unutmadan Lg v20‘de UX5.0 bir adım öteye taşıyarak UX5.0+ yapmıştır.

LG G5 Launcher ve LG G5 Türkçe Klavye

Asıl Konumaza dönecek olursak ben size Android 6.0 yüklü telefonunuza Lg G5 Launcherini ve full türkçe karakterleri olan klavyesini sizlerle paylaşacağım. Dosyaların kurulumları oldukça basit apk dosyalarını telefonunuz veya sd kartınızın içine atıyorsunuz. Dosya yöneticesine girip apkleri kuruyoruyosunuz.

LG G5 Türkçe Klavye İndir

LG G5 UX4.0 Launcher İndir

LG G5 UX5.0 Launcher İndir

NOT: Arkadaşlar klavyede temalar görünmüyor. telefonunuzu eski haline döndürmek isterseniz ayarlar uygulamalardan apk güncellemeleri kaldırabilirsiniz.