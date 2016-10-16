Merhaba arkadaşlar Lg Yazılım Mühendisleri Lg G5‘de yeni arayüz olan UX5.0 tanıtarak bana göre arayüzde bir devrim gerçekleştirirdiler. Launcher, klavyesmart notice, ayarlar, bildirim paneli ve sistem uygulamaların tüm arayüzünü değiştirdiler. Özellikle müzik, rehber, arama ekranı ve mesaj uygulaması hariç tüm sistem uygulamaları beyaza büründü. Uygulamaların beyaza bürünmesi lg kullanıcıların hoşuna gitsede launcherde app çekmecesi olmaması bir çok kullanıcının tepkisini çekmiştir. Tabi ki Lg bu tepkiye sessiz kalmayarak UX4.0 launcheri G5 uyarlayarak kullanıcıların beğenisine sunmuştur. Launcherda tek değişiklik Lg uygulama widgetlerinin Blur olması olmuştur. Unutmadan Lg v20‘de UX5.0 bir adım öteye taşıyarak UX5.0+ yapmıştır.

LG G5 Launcher ve LG G5 Türkçe Klavye

Asıl Konumaza dönecek olursak ben size Android 6.0 yüklü telefonunuza Lg G5 Launcherini ve full türkçe karakterleri olan klavyesini sizlerle paylaşacağım. Dosyaların kurulumları oldukça basit apk dosyalarını telefonunuz veya sd kartınızın içine atıyorsunuz. Dosya yöneticesine girip apkleri kuruyoruyosunuz.

LG G5 Türkçe Klavye İndir

LG G5 UX4.0 Launcher  İndir

LG G5 UX5.0 Launcher  İndir

NOT: Arkadaşlar klavyede temalar görünmüyor. telefonunuzu eski haline döndürmek isterseniz ayarlar uygulamalardan apk güncellemeleri kaldırabilirsiniz.

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Sezer Şimşek
LGDestek.Net | LG G5 Kategori Editörü & APP Geliştirici

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  • Umut Gökhan

    ux4 ayrıştırma hatası veriyr. yeni apk varsa eklermisiniz

  • weapons【ツ】Gurbuz

    @sezer simsek üsdat bizim h850tr ye root lu tot dosyası yapmanız münkünmü ?

  • Ferit korkmaz

    Bende sadece launcher oldu simgeler değişmedi bildirim paneli falan değişmedi lg k10 lte var 6.0 masmelow var neden değişmedi

  • Ferit korkmaz

    @sezer simsek bey g5 klavye indirdim klavye acilmiyor yardim eder misin nasil silecem

  • Berkays

    Lg g4 simgeler gelmiyor

    • Sezer Şimşek

      simgeler sistem uyguamalarına bağlı değişmeyebilir..

  • Elbruz

    smart notice yok, bildirim ekranı beyaz değil. Verdiğiniz ekran görüntüleri hangi modele ait çünkü bu sadece tema gibi.

    • Utku

      Bende lg g4c telefonuma yükledim ve bitek tema degişti

  • Berkant

    Bende bildirim cubugu beyaz olmadi ?

  • Berkant

    Hocam bu lg g4c de olurmu acil cevaplarsan sevinirim surum 6.0

    • Kerim Onaylar

      evet olur

      • Berkant

        Durum cubugu beyaz olmadi hocam ne yapmam lazım launcherde sknti yok

      • Selamlar.Qslide ye istediğimiz herjangi bir uygulamayı eklemenin bir yolu varmı.(lg nin ön gördüklerinin haricinde)

  • Samet

    Klavyenin indirme linki bozuk. Düzeltir misiniz

  • ALICAN

    lg müzik uygulmasınn son sürümü varsa atabilirmisiniz emeğine sağlık

  • Bora

    Telefon lg g2 ux 5.0da hata veriyor eski launchere dönüyor otomatik yardım

    • Kerim Onaylar

      LG G2 lolipop kullanıyor. Android 6.0 Marhmallow sürümlerinde çalışır.

  • SunnetliAteiz

    Bunda ne varki fulmics romunu indirin istediginiz alin orjinalinde kullanin 😂😂

  • Sefer

    İndirdim ama ux5 launcher durduruldu foto

  • Hocam ux4.0 kurulumu hatalı doaya diyor ne yapmamız lazım?

  • yusuftan

    launcherde bi hata buldum…

    g5 launcheri kullandığımda şımart notice widgetini kullanmak istediğimde zaten ekranda var diyor ve eklemeyi kabul etmiyor..

    bende ux 4.0 daki kendi launcheri kullandığımda sımart notice widgetini kaldırdım ve sonra ux 5 launceerine geri döndüm ve tekrar smart notice widgetini yüklediğimde ana ekran hatası vererek launcherleri iptal ediyor ve bana hangi launcheri kullanmam için seçenek sunuyor…

  • Mutlu

    Türkçe yok

  • yusuftan

    elinize emeğinize sağlık cok güzel olmuş.. yalnız uygualamalrın köşeleri cok sert keskin köşeli olmuş biraz oval olsaydı daha iyi olabilirdi..

    launcher biraz daha geliştirelirdi..

  • Sezer Şimşek

    linkler yenilenmiştir arkadaşlar…

    • yusuftan

      Hatalar var güzel kardeşim kullanamadım..
      1 ux 5.0 de smartnotice eklenmiyor yüklü diye red ediyor
      2 ux 4.0 da smartnoticeyi kaldırdığımda ux 5.0 da smartnotice ekleniyor ama launcherler arası anaekran durduruldu hataları veriyor.

  • Ünal

    Hocam link ne zaman gelecek?

  • Bekliyorum hocam

  • arda

    aşagıda bişi yok admn

  • Mustafa

    İnmiyor

  • Berkay

    Ben indiremedim yardım ederseniz sevinirim 😊