LG Teknik Servis
İLETİŞİM

Merhaba arkadaşlar Lg Yazılım Mühendisleri Lg G5‘de yeni arayüz olan UX5.0 tanıtarak bana göre arayüzde bir devrim gerçekleştirirdiler. Launcher, klavyesmart notice, ayarlar, bildirim paneli ve sistem uygulamaların tüm arayüzünü değiştirdiler. Özellikle müzik, rehber, arama ekranı ve mesaj uygulaması hariç tüm sistem uygulamaları beyaza büründü. Uygulamaların beyaza bürünmesi lg kullanıcıların hoşuna gitsede launcherde app çekmecesi olmaması bir çok kullanıcının tepkisini çekmiştir. Tabi ki Lg bu tepkiye sessiz kalmayarak UX4.0 launcheri G5 uyarlayarak kullanıcıların beğenisine sunmuştur. Launcherda tek değişiklik Lg uygulama widgetlerinin Blur olması olmuştur. Unutmadan Lg v20‘de UX5.0 bir adım öteye taşıyarak UX5.0+ yapmıştır.

LG G5 Launcher ve LG G5 Türkçe Klavye

Asıl Konumaza dönecek olursak ben size Android 6.0 yüklü telefonunuza Lg G5 Launcherini ve full türkçe karakterleri olan klavyesini sizlerle paylaşacağım. Dosyaların kurulumları oldukça basit apk dosyalarını telefonunuz veya sd kartınızın içine atıyorsunuz. Dosya yöneticesine girip apkleri kuruyoruyosunuz.

LG G5 Türkçe Klavye İndir

LG G5 UX4.0 Launcher  İndir

LG G5 UX5.0 Launcher  İndir

NOT: Arkadaşlar klavyede temalar görünmüyor. telefonunuzu eski haline döndürmek isterseniz ayarlar uygulamalardan apk güncellemeleri kaldırabilirsiniz.

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33 YORUMLAR

  18. launcherde bi hata buldum…

    g5 launcheri kullandığımda şımart notice widgetini kullanmak istediğimde zaten ekranda var diyor ve eklemeyi kabul etmiyor..

    bende ux 4.0 daki kendi launcheri kullandığımda sımart notice widgetini kaldırdım ve sonra ux 5 launceerine geri döndüm ve tekrar smart notice widgetini yüklediğimde ana ekran hatası vererek launcherleri iptal ediyor ve bana hangi launcheri kullanmam için seçenek sunuyor…

  20. elinize emeğinize sağlık cok güzel olmuş.. yalnız uygualamalrın köşeleri cok sert keskin köşeli olmuş biraz oval olsaydı daha iyi olabilirdi..

    launcher biraz daha geliştirelirdi..

    • Hatalar var güzel kardeşim kullanamadım..
      1 ux 5.0 de smartnotice eklenmiyor yüklü diye red ediyor
      2 ux 4.0 da smartnoticeyi kaldırdığımda ux 5.0 da smartnotice ekleniyor ama launcherler arası anaekran durduruldu hataları veriyor.

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