Geçtiğimiz Mart ayında Sony Xperia Z3, General Mobile 4G ve Google Nexus cihazları için Beta sürümü verilen Android 7.0 Nougat güncellemesiyle ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı. Güncellemenin Ağustos-Eylül ayında ilk olarak Android One ve Google cihazlarına gelmesi beklenirken diğer markaların amiralleri hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır.

Ancak LG‘nin 2015 yılının Nisan ayında çıkardığı LG G4, aynı yıl Ekim ayında çıkardığı LG V10 ve 2016 yılının Şubat ayında MWC 2016‘da tanıttığı LG G5 ile ilgili bilgiler geldi.

3 akıllı telefon arasında en yüksek donanıma sahip olan LG G5 dünyanın ilk modüler akıllı telefonu olmasıyla ün kazandı ve reklamlarda boy gösterdi. Android 6.0 Marshmallow güncellemesiyle piyasaya çıkan LG G5, Android 6.0 Marshmallow güncellemelerine kavuşan LG V10 ve LG G4 ile ilgili Android 7.0 Nougat‘ın hızlı gelebileceği ihtimalleri sızıyor.

LG G5 Android 7.0 Nougat Güncelleme Tarihi

Birkaç habere göre LG G5 akıllı telefonun Android 7.0 Nougat’ı en erken Eylül sonu alması bekleniyor. Ağustos-Eylül aylarında çıkması beklenen Android 7.0 Nougat güncellemesinin çıktıktan kısa bir sürede LG G5‘e sunulacak olması LG‘nin güncelleme politikasını ortaya sürüyor ve diğer firmalardan daha hızlı olduğunu gösteren bir işaret oluyor.

LG V10 Android 7.0 Nougat Güncelleme Tarihi

Diğer akıllı telefonlarından LG V10‘un ise Kasım aylarında Android 7.0 Nougat güncellemesine kavuşması bekleniyor. 2015 yılının Ekim ayında çıktıktan 4 ay sonra Android 6.0 Marshmallow güncellemesine kavuşan LG V10‘un Android 7.0 Nougat güncellemesinin çıkış tarihinden 2-3 ay sonra yeni güncellemeyi almasına muhtemel gözle bakılıyor.

LG G4 Android 7.0 Nougat Güncelleme Tarihi

Gerçek deri kapağıyla kullanıcıyı kendisine çeken ve hala çekmeye devam eden LG G4‘ün Android 7.0 Nougat alacağı tarih Aralık ayı olarak söyleniyor. Android 6.0 Marshmallow‘un 2015 yılının Eylül ayında tanıtılmasından 2 ay sonra hızlı bir şekilde kavuşan LG G4, Android 7.0 Nougat‘a ise güncellemenin çıkış tarihinden 3-4 ay sonra kavuşacağı tahmin ediliyor.

Android 7.0 Nougat Güncelleme Alacak Diğer LG Telefonlar