Geçtiğimiz Mart ayında Sony Xperia Z3, General Mobile 4G ve Google Nexus cihazları için Beta sürümü verilen Android 7.0 Nougat güncellemesiyle ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı. Güncellemenin Ağustos-Eylül ayında ilk olarak Android One ve Google cihazlarına gelmesi beklenirken diğer markaların amiralleri hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır.

Ancak LG‘nin 2015 yılının Nisan ayında çıkardığı LG G4, aynı yıl Ekim ayında çıkardığı LG V10 ve 2016 yılının Şubat ayında MWC 2016‘da tanıttığı LG G5 ile ilgili bilgiler geldi.

3 akıllı telefon arasında en yüksek donanıma sahip olan LG G5 dünyanın ilk modüler akıllı telefonu olmasıyla ün kazandı ve reklamlarda boy gösterdi. Android 6.0 Marshmallow güncellemesiyle piyasaya çıkan LG G5, Android 6.0 Marshmallow güncellemelerine kavuşan LG V10 ve LG G4 ile ilgili Android 7.0 Nougat‘ın hızlı gelebileceği ihtimalleri sızıyor.

  LG G5 Android 7.0 Nougat Güncelleme Tarihi

lgg5

Birkaç habere göre LG G5 akıllı telefonun Android 7.0 Nougat’ı en erken Eylül sonu alması bekleniyor. Ağustos-Eylül aylarında çıkması beklenen Android 7.0 Nougat güncellemesinin çıktıktan kısa bir sürede LG G5‘e sunulacak olması LG‘nin güncelleme politikasını ortaya sürüyor ve diğer firmalardan daha hızlı olduğunu gösteren bir işaret oluyor.

  LG V10 Android 7.0 Nougat Güncelleme Tarihi

Diğer akıllı telefonlarından LG V10‘un ise Kasım aylarında Android 7.0 Nougat güncellemesine kavuşması bekleniyor. 2015 yılının Ekim ayında çıktıktan 4 ay sonra Android 6.0 Marshmallow güncellemesine kavuşan LG V10‘un Android 7.0 Nougat güncellemesinin çıkış tarihinden 2-3 ay sonra yeni güncellemeyi almasına muhtemel gözle bakılıyor.

  LG G4 Android 7.0 Nougat Güncelleme Tarihi

lg g4 siyah

Gerçek deri kapağıyla kullanıcıyı kendisine çeken ve hala çekmeye devam eden LG G4‘ün Android 7.0 Nougat alacağı tarih Aralık ayı olarak söyleniyor. Android 6.0 Marshmallow‘un 2015 yılının Eylül ayında tanıtılmasından 2 ay sonra hızlı bir şekilde kavuşan LG G4, Android 7.0 Nougat‘a ise güncellemenin çıkış tarihinden 3-4 ay sonra kavuşacağı tahmin ediliyor.

  Android 7.0 Nougat Güncelleme Alacak Diğer LG Telefonlar

  • LG Stylus 2
  • LG Stylus 2 Plus
  • LG X Screen
  • LG X Cam
  • LG X Style
  • LG X Power
  • LG X Max
  • LG X Mach
  • LG K10 ?
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Ahmet Dizdar
LG akıllı telefonları üzerine yazılım güncelleme, root-rom rehberleri ve teknik servis ile ilgili bilgilerim bulunmaktadır.

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  • Musa

    G4 e 7.0 ne zaman gelecek kimse bilmiyormu

  • Samet Yılmaz

    Lg v10 7.0 ne zaman gelecek

  • Lg G4 aralik ayinda gelecek diye sabirsizlikla bekledim ancak aralik oldu ocak hala gelecek. Bir gelisme varsa bilgilendirirseniz sevinirim. Iyi calismalar diliyorum.

  • Bahadır Poroy

    x cam için kesin gelir mi

  • Ahmet

    Güzel kardeşim tarihleri belli oldu demişsin ama kesin tarih yazmamışsın.

  • Mehmetcan Turan

    G4 çift sime gelecek mi?Ben almayı düşünüyorum da farkı ne/almaya değer mi?

  • Batuhan

    Lg x screen e kesin gelecekmi

  • Lg magna h502f modeli için gelirmi başlangıç 5.0 ile başladı

    • Caner Yıldız

      aynn bendede h500 var ne zaman gelecek ?

  • tarık

    g4 c için güncelleme verilirmi acaba herhangi bir bilgi varmı

  • Mert

    K10 kesin gelirmi ?

    • Ahmet Dizdar

      Kesin bir şey söyleyemeyiz. Bilgiler elimize ulaştıkça sizi bilgilendireceğiz.

      • Mert

        Gelirse ne zaman gelir ?

  • Ömer Faruk

    K8 e gelme ihtimali nedir?

    • Ahmet Dizdar

      LG K ve LG X serileri hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.

  • Mehmet

    G4 Stylus için Android 7.0 Nougat gelecek mi ?

  • Latif

    K10 için kaynak ne öğrenebilirmiyim,ve k10 a kesin gelecek mi

    • Beytullah

      Kardeş bende LG K10 sahibiyim inşallah gelir

  • Eren

    Lg Stylus 2 7.0 güncellemesi gelirmi acaba

    • Merhaba Eren Bey, elimizde şu an LG Stylus 2 ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Bilgiler elimize geçtikçe yazıyı güncellemeye çalışacağız

  • Can

    Yabancı siteler k serisine güncelleme gelmeyeceğini dile getirmiş idi birkaç hafta öncesine kadar k serisi hakkında kesin bir bilginiz var mı? Çünkü k serisi g serisinden sistem olarak daha düşük ve g3 bile 7.0 verilmesine kesin olarak bakılamıyor iken k serisine gelmesini beklemek ne kadar akılcı bir davranıştır bilmiyorum.

    • Merhaba Can Bey, bizim elimize geçen bilgiler bunlardır. Makalemizde ? işareti ile olan akıllı telefonlarımız onay beklemektedir. Kesin bir bilgi mevcut değildir

  • mrt

    GELEN CEVAP
    lgcarecenter@lge.com
    Değerli Müsterimiz,
    Yasamis oldugunuz olumsuzluktan dolayi firmamiz adina üzgün oldugumuzu belirtmek isteriz.
    Belirtmiş olduğunuz cihazın Türkiye versiyonları için son yazılım sürümü Marshmallow dur.
    Mevcut cihaza pc suite üzerinden güncelleme gelmiştir.Otomatik güncelleme daha sonra yapılacaktır.Pc suit ile güncelleme yapmanız mümkündür.
    Bilgilerinize sunariz.
    Saygilarimizla.

    • Böyle cevaplar servisin otomatik işidir. Makalemizde belirttiğimiz gibi bu 3 cihaza Android 7.0 Nougat gelecektir.

  • mrt

    LG G3 için OTA 6.0 / 7.0
    Şimdiden teşekkürler, kolay gelsin.
    Yazıp aşağıdaki sayfadan gönderdim.
    Sizlerde göndererek ısrarcı olabilirsiniz.
    http://www.lgicorp.co.kr/en/investment/ir_contact
    Eposta için adres:
    ir@lgicorp.com

  • Ali

    G4 Stylus için bu Android N belli mi gelecek mi bilginiz varmı ?

    • Merhaba Ali Bey, henüz kesin bir bilgi yok ancak onay alması bekleniyor.