LG G5 için resmi Lineage OS 14.1 ROM’u şuan indirilebilir. Lineage OS, Android topluluğuna katkılarıyla AOSP kaynak koduna dayalı özel ROM’dur. Resmi Lineage OS Rom’ları yavaş yavaş çeşitli LG akıllı telefonlara da gelmeye başladı. Lineage OS 14.1′de Android 7.1.1 Nougat altyapısı kullanılmakta ve birçok yeni özellikleri’de beraberinde getiriyor.
CyanogenMod ekibi artık Lineage OS adı altında çalışacak, böylece en sevdiğiniz tüm CM özelliklerini Lineage OS ROM‘da bulacaksınız. Resmi yapılar düzenli güncellemeler ve istikrarlı yamaları sağlayacaktır. Halihazırda gece yapıları ve deney yapıları indirilebilir. Böylece resmi LG G5 Lineage OS 14.1 Nougat ROM ve Gapps paketini cihazınıza yükleyebilirsiniz.
Not: Resmi Lineage OS yapıları oldukça istikrarlı ancak halen yapım aşamasındalar. Bu yüzden, hızlı düzeltmeler için topluluğa rapor edebileceğiniz bu özel ROM’daki bazı hatalar/sorunlar olabilir. Bu özel ROM’u kendi sorumluluğunuzda cihazınıza yükleyin/flash yapın.
Lineage OS 14.1 Android 7.1.1 Nougat Detayları
- Yapım statüsü: Official
- Android Versiyonu: Android 7.1.1 Nougat
- Desteklenen Aygıtlar: LG G5 (h850)
LG G5 H850 Lineage OS Rom İndirin
Resmi LG G5 Lineage OS ROM ve Gapps paketini aşağıdaki indirme bağlantılarından indirin. Kurulum işlemine başlamadan önce bunları cihazınıza aktarın.
LG G5 Lineage OS Yükleme Rehberi
- Lineage OS ROM ve Gapps dosyalarını indirin ve dahili belleğe aktarın.
- Cihazınızı TWRP kurtarma modun da başlatın.
- TWRP kurtarmasında, Wipe » Advanced Wipe düğmesine tıklayın .
- TWRP ana menüsüne dönün, Install üzerine dokunun ve Adım 1’de cihazınıza aktardığınız Lineage OS Zip dosyasını seçin.
- .zip dosyasını seçtikten sonra, Swipe to Confirm Flash yapınız. Özel ROM yükleme işlemini başlatmak için ekranın alt kısmında. Bu biraz zaman alabilir.
- Özel ROM’unuz başarıyla yüklendikten sonra, Wipe cache/Dalvik seçeneğini silin , onu seçin ve ardından ekranın alt kısmını Swipe to wipe Kaydırın yapın.
- Lineage OS Gapps dosyasını benzer şekilde, özel ROM dosyasını flaşladığınız gibi flaşlayın.
- Hem özel ROM hem de Gapps dosyalarını yükledik’den sonra, cihazınızı yeniden başlatın.