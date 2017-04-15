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LG G5 için resmi Lineage OS 14.1 ROM’u şuan indirilebilir. Lineage OS, Android topluluğuna katkılarıyla AOSP kaynak koduna dayalı özel ROM’dur. Resmi Lineage OS Rom’ları yavaş yavaş çeşitli LG akıllı telefonlara da gelmeye başladı. Lineage OS 14.1′de Android 7.1.1 Nougat altyapısı kullanılmakta ve birçok yeni özellikleri’de beraberinde getiriyor.

CyanogenMod ekibi artık Lineage OS adı altında çalışacak, böylece en sevdiğiniz tüm CM özelliklerini Lineage OS ROM‘da bulacaksınız. Resmi yapılar düzenli güncellemeler ve istikrarlı yamaları sağlayacaktır. Halihazırda gece yapıları ve deney yapıları indirilebilir. Böylece resmi LG G5 Lineage OS 14.1 Nougat ROM ve Gapps paketini cihazınıza yükleyebilirsiniz.

Not: Resmi Lineage OS yapıları oldukça istikrarlı ancak halen yapım aşamasındalar. Bu yüzden, hızlı düzeltmeler için topluluğa rapor edebileceğiniz bu özel ROM’daki bazı hatalar/sorunlar olabilir. Bu özel ROM’u kendi sorumluluğunuzda cihazınıza yükleyin/flash yapın.

Lineage OS 14.1 Android 7.1.1 Nougat Detayları

Yapım statüsü: Official

Official Android Versiyonu: Android 7.1.1 Nougat

Android 7.1.1 Nougat Desteklenen Aygıtlar: LG G5 (h850)

LG G5 H850 Lineage OS Rom İndirin

Resmi LG G5 Lineage OS ROM ve Gapps paketini aşağıdaki indirme bağlantılarından indirin. Kurulum işlemine başlamadan önce bunları cihazınıza aktarın.

LG G5 Lineage OS Yükleme Rehberi