LG G5 modülel yapısı ile telefona takılan modülleri LG G5’i daha iyi kullanmanıza olank sağlıyor. Bunlardan bir taneside Hİ-Fi plus modülü. LG G5 Magic slot özelliği sayesinde telefonunuzu bir müzik çalara çevirebilirsiniz. B&O imzası taşıyan Hi-Fi plus sayesinde yüksek kaliteli müzikler dinleyebilirsiniz. Pili telefonun alt kısmından ayırdıktan sonra Hi-Fi Plus‘a takarak telefona tekrar yerleştiriyorsunuz. Hi-Fi Plus‘ın 32 bit’lik DAC’ı ile elde edilen ses daha da kişiselleştirilebilir hale geliyor.

OTG kablosu ile yapacağınız bağlantı ile tüm bilgisayarlarda Hi-Fi Plus’ın ses kalitesini yaşayabilirsiniz.

LG G5 Magic Slot ile Hi-Fi Plus Nasıl Kullanılır?

LG’nin hazırladığı kullanım videosunu izleybilirsiniz.

