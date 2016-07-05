Ülkemizde LG G5 alacaklar araştırmaları sonucunda 1800₺ bandında ithalatçı garantili H860/860N, 1900₺ bandında ithalatçı garantili H850 ve 2100₺ bandına LG Türkiye ganatili H850TR modellerine erişiyorar. Peki bu LG G5 modelleri aralarındaki farklar neler?

Aslında bu modeller arasında bariz farklar var. Öncelikle model kodları telefonun kullanılması planlanan ülkeleri göstermektedir hangi modelin hangi ülkede kullanılması amacıyla üretildiğinin listesini aşağıda bulabilirsiniz.

H850TR modelleri Türkiye için üretilmiş olup LG Türkiye garantisi altındaki modellerdir. Bu modellerde radyo desteği olmaması bazı kullanıcıların moralini bozsa da telefonun ülkemizdeki fiyatını düşürmek için atılmış olan bir adımdır. Eğer telefonda radyo olsaydı cihaz fiyatına %6 TRT vergisi de eklenecek ve telefon fiyatları çok daha yüksek olacaktı. Ayrıca H850TR modelinde çoğu modelde olmayan VoLTE HD+ görüşme ve Wi-Fi Calling HD+ görüşme özelliği olmaktadır.

H850 modeli avrupa ülkelerinde kullanılması planlanan ürünler olup Türkiye’de resmi LG Türkiye garantisi altında değildir. Bu modellerde ithalatçı garantisi dediğimiz garanti sistemi vardır. İthalatçı garantisinde cihazın garantisini cihazı ithal eden firma karşılamaktadır. Ayrıca H850 modelinde Türkiye modelinde olmayan radyo özelliği bulunmaktadır.

H860, H860N ve H858 modellerinde H850TR ve H850 modellerinin özelliklerine ek olarak çift hat desteği vardır. Ama hatırlatmakta fayda var çift hatlı modellerde 2 hattı aynı anda kullanırken telefonda hafıza kartı kullanılamamaktadır.

LG G5 Genel Özellikleri;

5.3 inç 1440 x 2560 çözünürlüğünde ekran,

Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi,

Dört çekirdek 2.15GHz Snapdragon 820 işlemci,

Adreno 530 grafik işlemcisi,

4 GB RAM,

32 GB dahili hafıza,

16 MP ana arka, 8 MP geniş açı arka ve 8 MP ön kamera,

Parmak izi okuyucusu ve 4.5G LTE bağlantı desteği,

2800mAh gücünde Li-Ion batarya,

Gümüş, titan, altın ve pembe renk seçenekleri.

Aşağıda hangi modelin hangi ülkede kullanılması amacıyla üretildiğinin listesini bulabilirsiniz.