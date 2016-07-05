Ülkemizde LG G5 alacaklar araştırmaları sonucunda 1800₺ bandında ithalatçı garantili H860/860N, 1900₺ bandında ithalatçı garantili H850 ve 2100₺ bandına LG Türkiye ganatili H850TR modellerine erişiyorar. Peki bu LG G5 modelleri aralarındaki farklar neler?
Aslında bu modeller arasında bariz farklar var. Öncelikle model kodları telefonun kullanılması planlanan ülkeleri göstermektedir hangi modelin hangi ülkede kullanılması amacıyla üretildiğinin listesini aşağıda bulabilirsiniz.
H850TR modelleri Türkiye için üretilmiş olup LG Türkiye garantisi altındaki modellerdir. Bu modellerde radyo desteği olmaması bazı kullanıcıların moralini bozsa da telefonun ülkemizdeki fiyatını düşürmek için atılmış olan bir adımdır. Eğer telefonda radyo olsaydı cihaz fiyatına %6 TRT vergisi de eklenecek ve telefon fiyatları çok daha yüksek olacaktı. Ayrıca H850TR modelinde çoğu modelde olmayan VoLTE HD+ görüşme ve Wi-Fi Calling HD+ görüşme özelliği olmaktadır.
H850 modeli avrupa ülkelerinde kullanılması planlanan ürünler olup Türkiye’de resmi LG Türkiye garantisi altında değildir. Bu modellerde ithalatçı garantisi dediğimiz garanti sistemi vardır. İthalatçı garantisinde cihazın garantisini cihazı ithal eden firma karşılamaktadır. Ayrıca H850 modelinde Türkiye modelinde olmayan radyo özelliği bulunmaktadır.
H860, H860N ve H858 modellerinde H850TR ve H850 modellerinin özelliklerine ek olarak çift hat desteği vardır. Ama hatırlatmakta fayda var çift hatlı modellerde 2 hattı aynı anda kullanırken telefonda hafıza kartı kullanılamamaktadır.
LG G5 Genel Özellikleri;
- 5.3 inç 1440 x 2560 çözünürlüğünde ekran,
- Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi,
- Dört çekirdek 2.15GHz Snapdragon 820 işlemci,
- Adreno 530 grafik işlemcisi,
- 4 GB RAM,
- 32 GB dahili hafıza,
- 16 MP ana arka, 8 MP geniş açı arka ve 8 MP ön kamera,
- Parmak izi okuyucusu ve 4.5G LTE bağlantı desteği,
- 2800mAh gücünde Li-Ion batarya,
- Gümüş, titan, altın ve pembe renk seçenekleri.
Aşağıda hangi modelin hangi ülkede kullanılması amacıyla üretildiğinin listesini bulabilirsiniz.
- LG G5 H850TR: Türkiye
- LG G5 H850: Avrupa
- LG G5 Speed H858: Taiwan Çift Sim
- LG G5 H860/860N: Çift Sim
- LG G5 H820: AT&T
- LG G5 VS987: Verizon
- LG G5 LS992: Sprint
- LG G5 H830: T-Mobile
- LG G5 US992:US Cellular
Lg. G5 hangi seri olduguna nerden bakabiliriz 604 607 mesala
Kutu üzerinde yazar.
Gittigidiyordan LG g5 speed h858 aldım fakat tek simli mi bu şimdi ? fakat bende tek sim ve microsd kart girişi var
merhaba, ben telefonumu ithalatçı firma garantili olarak arap emirliklerinden aldım. telefonun model numarası LG G5 H860 olarak yazıyor. bu telefonun lte cat si kaç acaba yardımcı olurmusunuz? yada herhangi bir uygulamadan yada programdan bakılabiliyorsa ismini verirseniz çok sevinicem.
size kaç liraya mâl oldu acaba
1800 tl ye gg den almıştım fakat türkiyedeki modeller ile avrupa ve diğer ülkelerdeki modeller arasında farkların olacağını bilmeden aldım. o yüzden telefonumun LTE CAT kaç olduğunu ve VoLTE güncellemesini alıp almayacağını merak ettim fakat internetten biraz araştırma yaptım ve en sonunda buraya yazdım lakin editörlerin hiç birinden cevap gelmedi şimdiye kadar.
Telefon model numarasını yazarmısın. H850, H860, H858 veya H850TR gibi bir model numarası yazar. Telefonun kutusunun üzerinde bulunur.
benim telefonun model numarası h860
H860 da CAT 9 VoLTE yok H850TR cat 6 voLTE VAR senin ki hangisiyse o 😀
h860 da cat 9 , h850tr lerde cat 6 olduğunu gösteren link verirmisin?
Lg’nin resmi sitelerine bakabilirsiniz kore ve avrupa sitelerine.
lg nin resmi ve birçok teknoloji sitesine baktım. h860 ve h860n modellerinde lte cat 6 olarak belirtilmiş.
TELEFONUN MODEL NUMARASI LG G5 H860 TELEFONLA İLGİLİ LTE CAT6 MI YOKSA LTE CAT9 MU OLDUĞUNU VE VOLTE ÖZELLİĞİNİN GELİP GELMEYECEĞİNİ ÖĞRENMEK İSTİYORUM.
Merhaba elimde bir h860 var acaba bu gibi cihazları yazılım değişiklikleriyle değişime uğrata bilirmiyiz? yani ileride çıkacak olan h850 romlarını h860 a kurabilirmiyiz?
Merhaba. Detaylı anlatımınız için çok teşekkür ederim. Bir çok siteyi dolaşmama rağmen bu bilgilere ulaşamamiştim.
Peki h860 modelini surekli tek sim ile kullansak, arayüzde hata veya sürekli uyarı mi çıkacak? Yoksa sorunsuz kullanılabilir mi?