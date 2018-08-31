LG G5 Oreo Güncelleme Dağıtımı Güney Kore’de Başladı

Uzun zamandır beklenilen Oreo güncelleme dağıtımı LG G5 modelleri için başladı. İlk olarak Güney Kore ülkesinde başlayan LG G5 Oreo güncellemesinin daha sonra Amerika’da dağıtılması planlanıyor. Ağustos ayına hızlı başlangıç yapan firma, LG Q6 ve LG V20 modellerinden sonra LG G5 için de Oreo güncellemesine start verdi.

LG G5 Oreo Güncelleme Dağıtımı Resmen Başladı

Tıpkı LG V20 modeli kullanan kullancılar gibi sistem güncellemesi bekleyen LG G5 kullanıcıları için Oreo güncellemesine start verildi. Klasikleşen hareketini yapan LG firması, LG G5 Oreo güncellemesini Güney Kore üzerinde dağıtıma sundu. Yeni Android Güvenlik Yaması ile gelen güncellemede henüz AI Camera ile ilgili bir yenilik bulunmuyor.

Android sürümü: 8.0 Oreo

Yazılım Sürümü: F700S30d

Android Güvenlik Yaması: 1 Ağustos 2018

1 Ağustos 2018 Kernel Sürüm: 3.18.71

3.18.71 Yapın Numarası: OPR1.170623.032

Dosya Boyutu : 1.7 GB (OTA)

: 1.7 GB (OTA) KDZ İndirme Linki:

LG G5 Oreo Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Yeni dağıtılan sistem güncellemesini yapmak isteyen kullanıcılar OTA üzerinden kontrol yapabilir. Bu kontrol için Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip edin.

Bu OTA adımıyla güncellemeye ulaşamayan LG G5 Güney Kore kullanıcıları, bilgisayardan yardım alarak LG Bridge programıyla güncelleme yapabilir. Bu programla ilgili bilgileri edinmek ve programı indirmek için buraya tıklayın.

Son adımda da güncellemeyi yapamayan kullanıcılar, kendi imkanlarıyla manuel bir şekilde güncellemeyi yapabilir. Bunun için yine bilgisayara ihtiyaç duyacak olan kullanıcılar, bilgisayar üzerinde LG UP programını kullanarak KDZ dosyasını flashlayıp kolaylıkla güncellemeyi yapabilir. Bu programla nasıl güncelleme yapıldığını öğrenmek ve dosyaları indirmek için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;