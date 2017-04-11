LG G5 Şarj Sorunu ve Aşırı Isınma Sorunu (ÇÖZÜM)
LG Teknik Servis
İLETİŞİM

Geçtiğimiz haftalarda yayımlanan LG G5 V20b versiyon güncellemesi ile LG G5 şarj sorunu ve aşırı ısınma sorunları ortaya çıktı. Kendi kullandığımız telefonlarda son versiyon güncellemesi sonrası şarjın %40 oranında daha hızlı bittiği gözlemledik. V20b yazılım sürümü kullanan kullanıcılardan da aynı şikayetleri aldık. LG G5’de %100 tam dolum batarya bir tam günü çıkartırken şuanda tam dolu batarya günün yarısında bitiyor.

  LG G5 Şarj Sorunu ile Aşırı Isınma

Son günlerde telefonun şarjı normalden daha hızlı bitiyor ve aşırı derecede ısınıyorsa yazılım ile alakalı bir sorununuz var demektir. LG G5 modeli şuanda V20b versiyonunu kullanıyor ve V20a yazılım versiyonuna göre daha fazla şarj tüketiyor. Aynı zamanda son güncelleme telefonun aşırı ısınmasına neden oluyor. Bu sorundan kurtulmak için size yapmanız gerekenleri anlatacağız.

Şunu da belirtmek isteriz, LG G5 modellerinin hepsinde bu sorun olacak diye bir durum yok. Biz sadece bir kaç modelde yazılım sorunu tespit ettik ve V20a yazılımına geri döndüğümüzde şarj ve ısınma sorunu ortadan kalktı. Sizde her hangi bir sorun olmaya bilir, bu yüzden sizin bir işlem yapmanıza gerek yok. Sorun yaşayan yada sorun olduğunu düşünen kullanıcıların aşağıda işlemleri yapıp yazılım versiyonunu V20a’ya düşürmeleri gerekmekte.

LG UP ile eski yazılıma geri dönebilirsiniz. İlk kez LG UP programını kullanacaksanız gerekli dosyaları buradan indirebilir ve yükleme rehberine ulaşabilirsiniz. LG UP programını daha önce kullanan arkadaşlar aşağıdan LG G5 .dll dosyasını ve H850TR V20a KDZ dosyasını indirip işlemleri gerçekleştirebilir.

Unutmayın; Yapacağınız hatalardan LGDestek sorumlu değildir! LG UP ile yazılım yükleme hakkında deneyiminiz bulunmuyorsa buradan LG yetkili servisi ile iletişime geçip işlem yaptırabilirsiniz.

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  • Sezer Atak

    LG G5 hiç bir şekilde tam günü çıkarmıyor uydurmayın böyle saçma şeyleri 2K ekrana 2800 mAh koyup dalga geçiyorlar bide siz tam günü çıkarıyor diye yazıyorsunuz LG G5 ule tüm gün %0 parlaklik ilede kullansanız günü çıkartmıyor öyle bir şey unutun

    • Sezer bey birazdan konuya ekran görüntüsü ekleyeceğim. Kaç saat ekran süresi aldığını görebilirsiniz.

      • Sezer Atak

        9 ayda 3 tane LG G5 kullandım ilki hariç diğer ikisinin ekran süresi 3.30 saati geçmedi full parlaklık (otomatik kapalı) ve wifiye bağlı evde kullandım kasmasını donmasını geçtim artık ilk telefon standarttı ne yaparsam yapayım 4 saatin altına inmezdi 6 saati görmüşlüğüm bile vardı hiç akıl edememişler mi 2800’ün yetersiz olduğunu yazılım çok iyi olur tamam derizde yazılımda berbat telefonda hayvan gibi donanım var her oyunda kasma donma takılma sorunu yaşıyorum avrupa stock romu ile denedim türkiye stock romu ile denedim hep aynı manasız manasız kasma donma takılma oluyor arada sırada arayüzde de saçmaladığı oluyor anlamış değilim bunu söylediğimde çoğu kişi kullanmasını bilmiyorsanız almayın diyor bu çok komik bir şey ben daha önce galaxy s3 kullandım taş gibi telefondu romla falan idare ediyordu adam gibi telefona geçelim dedik neredeyse s3 ten farkı yok oda kasıyordu arada buda arada kasıyor ben servise gidip ne yapmalıyım ? bunları söylesem yazılım atıp geri mi verecekler ? alın telefonu kullanın 1-2 hafta ne anlatmaya çalıştığımı çok iyi anlayacaksınız ben bu durumdan bıktım telefonun piyasasıda yok satmaya çalışıyorum alan yok siz lg destek olarak bana çözüm yolu gösterirmisiniz ? THH lik bir durumda yok

      • Buradan servis ile iletişime geç. Konuyu ben servise iletmiş olacağım. Size mutlaka yardımcı olacaklar ve sorunu çözeceklerdir. https://www.lgdestek.net/teknik-servis

  • Evren Karakaş

    Ohoo ben h850tr cihazımda 1.5 aydır h850 v20c romu kullanıyorum bir problem yok gayet de iyi çalışıyor. İşin ilginç yanı telefon açılışta hata da vermiyor. Aynı şekilde h850 v20b romu da kullandım onda da sıkıntı yoktu.