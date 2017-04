LG G5 Şarj Sorunu ve Aşırı Isınma Sorunu (ÇÖZÜM)

LG Teknik Servis İLETİŞİM

Geçtiğimiz haftalarda yayımlanan LG G5 V20b versiyon güncellemesi ile LG G5 şarj sorunu ve aşırı ısınma sorunları ortaya çıktı. Kendi kullandığımız telefonlarda son versiyon güncellemesi sonrası şarjın %40 oranında daha hızlı bittiği gözlemledik. V20b yazılım sürümü kullanan kullanıcılardan da aynı şikayetleri aldık. LG G5’de %100 tam dolum batarya bir tam günü çıkartırken şuanda tam dolu batarya günün yarısında bitiyor.

LG G5 Şarj Sorunu ile Aşırı Isınma

Son günlerde telefonun şarjı normalden daha hızlı bitiyor ve aşırı derecede ısınıyorsa yazılım ile alakalı bir sorununuz var demektir. LG G5 modeli şuanda V20b versiyonunu kullanıyor ve V20a yazılım versiyonuna göre daha fazla şarj tüketiyor. Aynı zamanda son güncelleme telefonun aşırı ısınmasına neden oluyor. Bu sorundan kurtulmak için size yapmanız gerekenleri anlatacağız.

Şunu da belirtmek isteriz, LG G5 modellerinin hepsinde bu sorun olacak diye bir durum yok. Biz sadece bir kaç modelde yazılım sorunu tespit ettik ve V20a yazılımına geri döndüğümüzde şarj ve ısınma sorunu ortadan kalktı. Sizde her hangi bir sorun olmaya bilir, bu yüzden sizin bir işlem yapmanıza gerek yok. Sorun yaşayan yada sorun olduğunu düşünen kullanıcıların aşağıda işlemleri yapıp yazılım versiyonunu V20a’ya düşürmeleri gerekmekte.

LG UP ile eski yazılıma geri dönebilirsiniz. İlk kez LG UP programını kullanacaksanız gerekli dosyaları buradan indirebilir ve yükleme rehberine ulaşabilirsiniz. LG UP programını daha önce kullanan arkadaşlar aşağıdan LG G5 .dll dosyasını ve H850TR V20a KDZ dosyasını indirip işlemleri gerçekleştirebilir.

Unutmayın; Yapacağınız hatalardan LGDestek sorumlu değildir! LG UP ile yazılım yükleme hakkında deneyiminiz bulunmuyorsa buradan LG yetkili servisi ile iletişime geçip işlem yaptırabilirsiniz.