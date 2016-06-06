LG’nin yeni amiral gemisi LG G5 yeni modelleri ile satışa sunulmaya devam ediyor. Düşük işlemcili akıllı telefonu LG G5 SE Gectiğimiz aylarda orta seviye ülkelerde satışa sunulmuştu. LG G5 Speed akıllı telefonu Tayvanda satışa sunmaya başladı.

LG G5 Speed H858 Özellikleri

1240×2560 Pixel çöünürlüğe sahip 5.3’inç 2K ekrana sahip telefonun 16Mp arka kamerası ve 8Mp ön kamerası bulunuyor. H858 Model numaralı LG G5 H858 Speed akıllı telefonu isminden de anlaşılacağı üzerine yüksek hızda internet erişimi sağlıyor. H850 modeli cat6 desteği sunarken G5 H858 modeli cat9 desteği sunuyor. H860 ve H850 modellerinden tek farkı Kategori 9 desteklemesidir.

4GB sistem belleği,Qualcomm Snapdragon 820 yonga seti, 32GB dahili veri kapasitesi, Google Android 6.0.1 Marshmallow mobil işletim sistemi özellikleri ile geldi.

LG G5 H858 modeli Eylül 2016 tarihi itibari ile 1.799 TL fiyat etiketi ile satılıyor. Cihaz Tayvan’da sadece Chunghwa Telecom üzerinden satın alınabiliyor. Hatırlanacağı üzere kısa bir süre önce de LG G5 akılı telefon yine Asya’da dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon pazarı olan Hindistan’da sunulmuştu. Hindistan için fiyat INR 52,990 ( $790) olarak belirlenmişti.