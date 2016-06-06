LG G5 Speed H858 Özellikleri

LG’nin yeni amiral gemisi LG G5 yeni modelleri ile satışa sunulmaya devam ediyor. Düşük işlemcili akıllı telefonu LG G5 SE  Gectiğimiz aylarda orta seviye ülkelerde satışa sunulmuştu. LG G5 Speed akıllı telefonu Tayvanda satışa sunmaya başladı.

LG G5 Speed H858 Özellikleri

1240×2560 Pixel çöünürlüğe sahip 5.3’inç 2K ekrana sahip telefonun 16Mp arka kamerası ve 8Mp ön kamerası bulunuyor. H858 Model numaralı LG G5 H858 Speed akıllı telefonu isminden de anlaşılacağı üzerine yüksek hızda internet erişimi sağlıyor. H850 modeli cat6 desteği sunarken G5 H858 modeli cat9 desteği sunuyor. H860 ve H850 modellerinden tek farkı Kategori 9 desteklemesidir.

lg g5 speed h858 dual sim
lg g5 speed h858 dual sim

4GB sistem belleği,Qualcomm Snapdragon 820 yonga seti, 32GB dahili veri kapasitesi, Google Android 6.0.1 Marshmallow mobil işletim sistemi özellikleri ile geldi.

LG G5 H858 modeli Eylül 2016 tarihi itibari ile 1.799 TL fiyat etiketi ile satılıyor. Cihaz Tayvan’da sadece Chunghwa Telecom üzerinden satın alınabiliyor. Hatırlanacağı üzere kısa bir süre önce de LG G5 akılı telefon yine Asya’da dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon pazarı olan Hindistan’da sunulmuştu. Hindistan için fiyat INR 52,990 ( $790) olarak belirlenmişti.

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  • Serkan yıldırım

    Merhaba Lg g5 speed kullanıyorum ve güncelleme sorunum var telefon üzerinden Lg Bridge Lg up Lg mobile tool üzerinden güncellemeye çalıştım fakat %5 de hata veriyor sürümü V10b-TWN-XX yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

    • %5’de kalıyorsa dll dosyasını değiştirin. G5 modelinin dll dosyasını indirip kurunuz.

  • Veli Kömür

    H858 türkiye romu varmı

  • G5 H858 Speed modelidir. 5g destegi vardır. Turkcell size yanlış bilgi veriyor.

    • Serdar Akgun

      Merhaba lgg4 telefonlarda bu wifi. Neden otomatik baglanmiyor butun yollanan mesajlar kayitli olan noktaya gidince o ana kadar yollanan hicbir mesaj gelmiyor bunu eve gidince denedim ve kendime baska bir telefondan whatsaptan mesaj attim ama ben telefon uyandirmadigim sure mesajalr gelmiyor yardim lutfen

  • Samet avci

    Peki hangisini tavsiye edersiniz

  • Serkan Alan

    Kerim Onaylar hocam merak ettim acaba siz hangi lg modelini kullanıyorsunuz

    • Kerim Onaylar

      LG V10 kullanıyorum Serkan.

  • serkan NEMUTLU

    MRB
    Hİ-Fİ APARATINI NASIL BULABİRİM

  • Seyit

    Root yapabiliyormuyuz ?

    • Kerim Onaylar

      Evet yapılıyor.

      • 741852

        H858 nasıl root yapıyoruz

  • hasan

    ben lg g5 h858 almayı düşünüyorum ama farklı kaynaklarda h858 in tek hatlı oldugu yazıyor eger çift hatlı ise h860 dan ne farkı var ?

    • Kerim Onaylar

      Yazı güncellendi. H858 modeli tek hatlı, h860 modelinden tek farkı cat9 olması.

  • kemal

    hocam merhaba lg g5 speed sipariş ettim lg g5 ile lg g5 speed arasında ekranda herhangi bir çözünürlük farkı ya da ekranda başka bir kalite farkı var mı acil cvp verir misiniz ?

    • Kerim Onaylar

      Ekranda her hangi bir fark yok. Rahatlıkla kullanabilirsin.

  • chat

    telefon almayı düşünüyorum hangisi tercih edersiniz H858 h850 h860 mı ?

  • ALİ

    Ekran çözünürlüğü 1240×2560 mı 1440×2560 mı? Bir de burada 2k yazarken satışının yapıldığı sitelerde 4k olduğu yazıyor. hangisi doğru?

    • Ahmet Dizdar

      1440 x 2650 piksel çözünürlüğünüdedir. bu rakam Quad-HD anlamına gelir, yani 2K’dır.

  • mücahit

    Abi ben kullanıyorum lg g5 le farkı ne anlamadim yardımcı olur musunuz

    • Ahmet Dizdar

      Speed modelinin farklı olmasının sebebi;

      1-Başka ülkeye kayıtlı (Kore modeli)
      2-Bağlantı seçenekleri diğer modellerinden biraz yüksek