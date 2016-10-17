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LG G5 akıllı telefonlara Stock Rom yüklemenin en kolay yoluyla tanışın: LG UP!

LG G5‘inize stock rom yüklemek için LG Flashtool 2014 ve LG Offline Flashtool uygulamalarını daha önce sizlerle paylaşmıştık. Şimdi de bunlardan çok daha basit bir yöntem olan LG UP‘u sizlere tanıcağız. LG UP’ı en cazip kılan özelliği, LG G5’iniz açıkken yani telefonunuzu download moda almanıza gerek kalmadan telefonunuza stock rom yüklemenize olanak sağlamasıdır. Yüklemenin detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.

Aşağıda iki adet DLL dosyası bulunmaktadır. Bilgisayarınızda birincisi hata verirse DLL V2‘yi indirip deneyiniz.

LG UP Dosyalar ve İndirmeler

LG G5 Stock Rom Yükleme Rehberi