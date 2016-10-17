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LG G5 akıllı telefonlara Stock Rom yüklemenin en kolay yoluyla tanışın: LG UP!

LG G5‘inize stock rom yüklemek için LG Flashtool 2014 ve LG Offline Flashtool uygulamalarını daha önce sizlerle paylaşmıştık. Şimdi de bunlardan çok daha basit bir yöntem olan LG UP‘u sizlere tanıcağız. LG UP’ı en cazip kılan özelliği, LG G5’iniz açıkken yani telefonunuzu download moda almanıza gerek kalmadan telefonunuza stock rom yüklemenize olanak sağlamasıdır. Yüklemenin detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.

Aşağıda iki adet DLL dosyası bulunmaktadır. Bilgisayarınızda birincisi hata verirse DLL V2‘yi indirip deneyiniz.

  LG UP Dosyalar ve İndirmeler

  1. LGUP_Lab_Frame_Ver_1_11.msi
  2. LG G5 H850 dll – dll V2
  3. LG Mobile Support Tool Üzerinden LG USB Driver Yükleme

  LG G5 Stock Rom Yükleme Rehberi

  1. Telefonunuzu açık yada Download modda bilgisayara bağlayıp, LG UP programını çalıştırın.
  2. LG UP telefonunuzla bağlantı kurunca fotoğraftaki gibi “UPGRADE” tikini işaretleyin ve BIN File‘ın tikini kaldırın.
  3. BIN file karşısındaki butonuna tıklayın ve gelen pencereden indirdiğiniz KDZ dosyasını seçin.
  4. Process  bölümündeki REFURBISH” kısmını işaretleyin ve Start tuşuna basarak yüklemeyi başlatın.
  5. Telefonunuz yeniden açıldığında yükleme işlemi başarıyla tamamlanmış olacaktır.
  6. Hepsi bu kadar!

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  • Ramazan Sincar

    Link sayfası boş cıkıyor neden

  • Ramazan Sincar

    Merhaba H850TR10d yi yüklemek istiyorum nedendir bilmiyorum her seferinde yüzde 3 geli,nce error: 0x2bc, [error] rx timeout : 3,0 geliyor yardımcı olurmusunuz

  • Cem

    Merhaba H850TR başka room yüklenebilirmi olduki yüklendi yeni roomlu telefonu rot işlemi yapılabilirmi çünkü H850TR model rot işlemi yapılmıyor bu konuda neler yapmam gerekiyor anlatırmısınız

    • Cem

      Birisi bizi insan yerine koyup cevap yazarmısınız

    • umut

      telefonu açarken hata verir ama başka sorun olur mu bilemem

  • Tuğçe

    Admin bi soru sorduk bilmiyosanız adminlik yapmayın kardeşim.Bu işi bilenlere bırakın

  • Tuğçe

    Admin stock rom yüklersek telefon garantiden çıkarmı?

    • umut

      çıkmaz

    • umut

      stock rom demek kendi yazılımı demek zaten

  • Türkay

    K520TR için kdz linki verebilir misiniz?

    • Ahmet Dizdar

      LG Stylus 2 Modeli için elimize dosyalar ulaştığında sitede paylaşmış olacağız. Takipte kalın.

  • İbrahim

    H858 h850 v10i eu yüklenirmi

    • Ömer Can Ecer

      model numarası uymalı.

  • berk

    Nolur k430dsy modeli için lg up dll si bulun ya….. stock rom yükleyemiyorum

  • Cem

    H850TR CİHAZA V10İ EU yazılımını atabilir miyiz?

    • Ömer Can Ecer

      evet atabilirsiniz. ama servise verirken yine türkiye romunu kurmanız gerekir.

      • Serdar Yildiz

        ben nedense bir türlü atamadım nasıl yaptınız bu işlemi ?