LG Teknik Servis
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LG G5 akıllı telefonlara Stock Rom yüklemenin en kolay yoluyla tanışın: LG UP!
LG G5‘inize stock rom yüklemek için LG Flashtool 2014 ve LG Offline Flashtool uygulamalarını daha önce sizlerle paylaşmıştık. Şimdi de bunlardan çok daha basit bir yöntem olan LG UP‘u sizlere tanıcağız. LG UP’ı en cazip kılan özelliği, LG G5’iniz açıkken yani telefonunuzu download moda almanıza gerek kalmadan telefonunuza stock rom yüklemenize olanak sağlamasıdır. Yüklemenin detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.
Aşağıda iki adet DLL dosyası bulunmaktadır. Bilgisayarınızda birincisi hata verirse DLL V2‘yi indirip deneyiniz.
LG UP Dosyalar ve İndirmeler
- LGUP_Lab_Frame_Ver_1_11.msi
- LG G5 H850 dll – dll V2
- LG Mobile Support Tool Üzerinden LG USB Driver Yükleme
LG G5 Stock Rom Yükleme Rehberi
- Telefonunuzu açık yada Download modda bilgisayara bağlayıp, LG UP programını çalıştırın.
- LG UP telefonunuzla bağlantı kurunca fotoğraftaki gibi “UPGRADE” tikini işaretleyin ve BIN File‘ın tikini kaldırın.
- BIN file karşısındaki … butonuna tıklayın ve gelen pencereden indirdiğiniz KDZ dosyasını seçin.
- Process bölümündeki “REFURBISH” kısmını işaretleyin ve Start tuşuna basarak yüklemeyi başlatın.
- Telefonunuz yeniden açıldığında yükleme işlemi başarıyla tamamlanmış olacaktır.
- Hepsi bu kadar!