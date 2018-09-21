LG G5 T-Mobile Android 8.0 Oreo Güncellemesi Dağıtıldı

Oreo güncelleme listesinde yer alan modüler telefon LG G5 için güncelleme dağıtımları sürüyor. İlk olarak Güney Kore ile başlayan güncelleme dağıtımı sonrasında Kanada üzerinde gerçekleştirildi. Yeni yapılan dağıtımla birlikte LG G5 T-Mobile modeli için Android 8.0 Oreo dağıtımı gerçekleştirildi.
LG G5 T-Mobile Android 8.0 Oreo Güncellemesi
Yapılan sistem güncellemesiyle birlikte LG G5 T-Mobile modelleri için Android 8.0 Oreo işletim sistemi verilmiş oldu. Android ekosistemine 6.0 Marshmallow ile giriş yapan akıllı telefon daha sonra 7.0 Nougat güncellemesi almıştı. Uzun süredir Oreo bekleyen akıllı telefon için dağıtımlar Ağustos ayında başladı. Firmanın Eylül ayı sonu içerisinde güncellemeyi dağıtmış olduğu 3.model olan LG G5 H830 için güncelleme takvimi tamamlanmış oldu.
- Android sürümü: 8.0 Oreo
- Yazılım Sürümü: H83030c
- Android Güvenlik Yaması: 1 Ağustos 2018
- Kernel Sürüm: 3.18.71
- Yapın Numarası: OPR1.170623.032
- Dosya Boyutu: 1.7 GB (OTA)
- KDZ İndirme Linki: H83030c_00_0817.kdz
LG G5 T-Mobile Android 8.0 Oreo Güncellemesi Nasıl Yapılır?
LG G5 H830 modeli için dağıtılan Oreo güncellemesini yapmak için Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip edip OTA yöntemini deneyin.
İlk yöntemde güncellemeye ulaşamayanlar bilgisayardan yardım alarak güncelleme/yedekleme programı olan LG Bridge programını kullanabilir. Bu programla ilgili dosyalara ulaşmak ve bilgileri öğrenmek için buraya tıklayın.
Güncelleme kontrollerinde sonuca ulaşamayanlar kendileri tarafından kullanacakları ve manuel güncelleme programı olan LG UP ile güncellemeyi yapabilir. Bu programla güncelleme yapmak için yukarıda verilen KDZ dosyası linkinden güncellemeyi indirip buraya tıklayarak LG UP ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.
Android 8.0 Oreo ile Gelen Yenilikler
- Özellikle Pixel arayüzü ile tanıtılan 3D Touch özelliğiyle birlikte birkaç uygulamada üstüne sert basıp bırakıldığında kısayollara ulaşma eklentisi geldi.
- Sony firmasının özelliği olan LDAC ses çıkışı, kablosuz Bluetooth kulaklıklarla birlikte kullanbilme desteği verildi.
- Tüm akıllı telefonlar için söylenen performans ve batarya iyileştirmesi LG G5 H830 modeli için de yapıldı.
- Herhangi bir uygulama içerisindeyken sanal tuşları ve bildirimleri gizleme özelliği getirildi.
- Uygulama ikonlarında değişiklikler yapılarak yeni ikon görselleri eklendi.
Merhaba lg stylus 3 de oreo 8 alacakmı
Merhaba, bahsetmiş olduğunuz modelin Oreo güncellemesini alması bekleniyor.
Herhangi bir h850 modeline oreo gelince biz de yükleyebilir miyiz? Yoksa h850tr yi beklemek zorunda mıyız?
H850 modeline gönderilen bir güncelleme H850TR modeli için yüklenebilir.