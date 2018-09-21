LG G5 T-Mobile Android 8.0 Oreo Güncellemesi Dağıtıldı

Oreo güncelleme listesinde yer alan modüler telefon LG G5 için güncelleme dağıtımları sürüyor. İlk olarak Güney Kore ile başlayan güncelleme dağıtımı sonrasında Kanada üzerinde gerçekleştirildi. Yeni yapılan dağıtımla birlikte LG G5 T-Mobile modeli için Android 8.0 Oreo dağıtımı gerçekleştirildi.

LG G5 T-Mobile Android 8.0 Oreo Güncellemesi

Yapılan sistem güncellemesiyle birlikte LG G5 T-Mobile modelleri için Android 8.0 Oreo işletim sistemi verilmiş oldu. Android ekosistemine 6.0 Marshmallow ile giriş yapan akıllı telefon daha sonra 7.0 Nougat güncellemesi almıştı. Uzun süredir Oreo bekleyen akıllı telefon için dağıtımlar Ağustos ayında başladı. Firmanın Eylül ayı sonu içerisinde güncellemeyi dağıtmış olduğu 3.model olan LG G5 H830 için güncelleme takvimi tamamlanmış oldu.

Android sürümü: 8.0 Oreo

Yazılım Sürümü: H83030c

Android Güvenlik Yaması: 1 Ağustos 2018

1 Ağustos 2018 Kernel Sürüm: 3.18.71

3.18.71 Yapın Numarası: OPR1.170623.032

Dosya Boyutu : 1.7 GB (OTA)

: 1.7 GB (OTA) KDZ İndirme Linki: H83030c_00_0817.kdz

LG G5 T-Mobile Android 8.0 Oreo Güncellemesi Nasıl Yapılır?

LG G5 H830 modeli için dağıtılan Oreo güncellemesini yapmak için Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip edip OTA yöntemini deneyin.

İlk yöntemde güncellemeye ulaşamayanlar bilgisayardan yardım alarak güncelleme/yedekleme programı olan LG Bridge programını kullanabilir. Bu programla ilgili dosyalara ulaşmak ve bilgileri öğrenmek için buraya tıklayın.

Güncelleme kontrollerinde sonuca ulaşamayanlar kendileri tarafından kullanacakları ve manuel güncelleme programı olan LG UP ile güncellemeyi yapabilir. Bu programla güncelleme yapmak için yukarıda verilen KDZ dosyası linkinden güncellemeyi indirip buraya tıklayarak LG UP ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

Android 8.0 Oreo ile Gelen Yenilikler