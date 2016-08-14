LG G5 Ülkelere Göre Stock Rom Yükleme Rehberi

Merhaba arkadaşlar, LG G5 Stock Rom Yükleme rehberi ile karşınızdayız, Lütfen aşağıdaki işlemleri LG G5 marka cihazınıza ve ülke modeline göre eksiksiz bir şekilde uygulayınız. Her ihtimale karşı işleme başlamadan önce cihazın içerisindeki yazılımı yedeklemeyi unutmayınız. Öncelikle kurulumda size yardımcı olacak gerekli program ve dosyaları indirerek işleme başlayabilirsiniz.
Stock Rom Yükleme Programları
Stock Rom Yükleme Programlarını ve sürücüyü kurduktan sonra aşağıdaki yükleme talimatını izleyebilirsiniz.
- İlk olarak USB sürücülerini bilgisayarımıza yükleyerek işleme başlıyoruz.
- Daha sonra bilgisayarımıza indirmiş olduğumuz LG Flash Tool programını yüklüyoruz.
- Bu iki işlemi yaptıktan sonra bilgisayarımızı ve cihazımızı yeniden başlatıyoruz.
- Şimdi ise USB kablo yardımı ile cihazımızı bilgisayarımıza bağlıyoruz.
- Lütfen sonraki adımlara devam etmeden önce ilk 4 adımı eksiksiz bir şekilde yerine getirdiğinizden emin olunuz.
- Kısa olarak bu işlemi gerçekleştirmek istiyorsanız cihazınızı kapattıktan sonra USB kablo ile bilgisayarınıza bağlayınız ve “Ses Açma” tuşuna basılı tutunuz.
- LG Flash Tool programını çalıştırınız ve program tarafından cihazınızın algılanmasını bekleyiniz.
- Yükleme ekranı geldikten sonra aşağıdaki telefonunuza uygun kdz dosyasını indirip yükleme işlemini başlatabilirsiniz.
Tüm bu adımları izledikten sonra lütfen işlem bitene kadar bilgisayarınızı ve telefonunuzu USB bağlantısını kesmeyiniz. İşlem bittikten sonra telefonu yeniden başlatın ve kolay kurulum ekranından gerekli işlemleri yaparak cihazınızı kullanabilirsiniz.
LG G5 Stock Romlar
Türkiye LG G5 H850TR Stock
T-Mobile LG G5 H830SV Stock
Kanada LG G5 H831 Stock
AME LG G5 H860 Stock
İtalya LG G5 H850 TIM Stock
Verizon LG G5 VS987 Stock
Birleşik Krallık LG G5 H850 Stock
- H85010c_00_OPEN_EU_OP_0415.kdz
- Son alınan güncelleme: H85010c_00_VDF_COM_OP_0415.kdz
Vodafone Almanya LG G5 H850 Stock
İspanya LG G5 H850 Stock
Singapur LG G5 H860
Sea LG G5 H860
Not: Oluşabilecek herhangi bir sıkıntı ve arızadan LGDestek.Net ekibi sorumlu tutulamaz.
F700L(Kore versiyonu) G5’im var. Acaba H850 rom yükleyebilir miyim, herhangi bir sorun olur mu? Yardımlarınızı bekliyorum. İyi çalışmalar
Maalesef yükleyemezsiniz.
Lg-g5 H858 model telefonuma hangi ulkenin romunu yuklersem root atabilriim ?
Benim telefonum G5 H850TR . Bu versiyona root atılamıyor bildiğim kadarıyla. Başka bir ülkenin, örneğin Almanya’nın stock romunu atmam mümkün mü?
H850 koduna sahip kdz dosyalarını telefonunuza LG UP programıyla kurabilirsiniz. Root atmanıza gerek yoktur. Zaten isteseniz de atamazsınız çünkü izin yok.
Lardes flash tool neden hata verıyor anlamadım bı turlü. G5 de
LG G5 için LG UP programını kullanın
LGG5H858 fm radyo ses vermiyor. Çözüm bulamdım stock rom yüklemek aklıma geliyor. Ne yapmalıyım
Farklı bir ülke rom unu yüklemek telefondaki aşırı ısınma ve şarj problemini çözebilir mi?
Bi ihtimal çözebilir çünkü her ülkeye aynı yazılımcılar güncelleme vermiyor
Merhaba, bu sorununuz öncelikle kullanmış olduğunuz uygulamaların boyutuna ve kaplamış olduğu alan göre değişebilir. Rom yüklemeden önce tavsiyemiz kullanmadığınız uygulamaları lütfen cihazınızdan kaldırınız. Bu uygulamaları kullanmasanız bile telefonunuzda arka plan uygulaması olarak çalışabiliyor. En son çözüm olarak hard reset atmanız bundan da herhangi bir sonuç alamaz iseniz başka ülkeye veya Türkiye’ye ait olan romu tekrardan yükleyebilirsiniz.
Not: Yanlış veya eksik yapılan bir işlemden dolayı telefonunuzun arızalanmasından LGDestek.Net ekibi sorumlu tutulamaz.