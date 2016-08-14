LG G5 Ülkelere Göre Stock Rom Yükleme Rehberi

Merhaba arkadaşlar, LG G5 Stock Rom Yükleme rehberi ile karşınızdayız, Lütfen aşağıdaki işlemleri LG G5 marka cihazınıza ve ülke modeline göre eksiksiz bir şekilde uygulayınız. Her ihtimale karşı işleme başlamadan önce cihazın içerisindeki yazılımı yedeklemeyi unutmayınız. Öncelikle kurulumda size yardımcı olacak gerekli program ve dosyaları indirerek işleme başlayabilirsiniz.

Stock Rom Yükleme Programları

Stock Rom Yükleme Programlarını ve sürücüyü kurduktan sonra aşağıdaki yükleme talimatını izleyebilirsiniz.

İlk olarak USB sürücülerini bilgisayarımıza yükleyerek işleme başlıyoruz. Daha sonra bilgisayarımıza indirmiş olduğumuz LG Flash Tool programını yüklüyoruz. Bu iki işlemi yaptıktan sonra bilgisayarımızı ve cihazımızı yeniden başlatıyoruz. Şimdi ise USB kablo yardımı ile cihazımızı bilgisayarımıza bağlıyoruz. Lütfen sonraki adımlara devam etmeden önce ilk 4 adımı eksiksiz bir şekilde yerine getirdiğinizden emin olunuz. Kısa olarak bu işlemi gerçekleştirmek istiyorsanız cihazınızı kapattıktan sonra USB kablo ile bilgisayarınıza bağlayınız ve “Ses Açma” tuşuna basılı tutunuz. LG Flash Tool programını çalıştırınız ve program tarafından cihazınızın algılanmasını bekleyiniz. Yükleme ekranı geldikten sonra aşağıdaki telefonunuza uygun kdz dosyasını indirip yükleme işlemini başlatabilirsiniz.

Tüm bu adımları izledikten sonra lütfen işlem bitene kadar bilgisayarınızı ve telefonunuzu USB bağlantısını kesmeyiniz. İşlem bittikten sonra telefonu yeniden başlatın ve kolay kurulum ekranından gerekli işlemleri yaparak cihazınızı kullanabilirsiniz.

LG G5 Stock Romlar

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T-Mobile LG G5 H830SV Stock

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AME LG G5 H860 Stock

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Vodafone Almanya LG G5 H850 Stock

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Singapur LG G5 H860

Sea LG G5 H860

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