LG G5 için bugün Türkiye modeli için Android 7.0 Nougat güncellemesi başladı. Geçtiğimiz ay Güney Kore’de dağıtılmaya başlayan Nougat güncellemesi kademeli olarak dağıtımı devam ediyor. Amerika ve Avrupa’dan sonra kısa sürede ülkemizde ki kullanıcılarda Android 7.0 Nougat güncellemesine kavuştu. LG yine diğer firmalardan güncelleme konusunda bir adım önde olduğunu Nougat güncellemesini erken vererek göstermiş oldu.g5-4

  LG G5 H850TR Android 7.0 Nougat Güncellemesi

LG G5 H850TR Android 7.0 Nougat güncellemesi almaya başladı. Güncelleme Ülkemizde bugün itibariyle dağıtılmaya başladı. Güncelleme ile telefonumuza bir çok yenilik geliyor. Android 6.0.1 Marshmallow ile satışa sunulan ve 8 ay gibi kısa sürede bir üst yazılım versiyonu ile tanışan LG G5 en hızlı güncelleme alan telefon olarak ön plana çıkıyor. Android 7.0 ile LG G5’e yeni özellikler eklenirken yepyeni bir arayüz ve batarya pil optimizasyonu sunuyor. Telefonunuz H850TR model numarasına ait ise şuan için LG Bridge üzerinden güncelleme yapabilirsiniz yakın zamanda OTA üzerinden de yayınlanacaktır. Güncelleme Boyutu 2.55Gb ve Wİ-Fİ üzerinden yapmanızı öneriyoruz.

  V20a Nougat Yazılım Güncellemesi Detayları

lgg5-h850tr

 

  • Android sürümü: 7.0 Nougat
  • Yazılım Sürümü: H85020a KDZ
  • Kernel Sürüm: 3.18.31
  • Yapın Numarası: NRD90U
  • Güvenlik Yaması: 01.11.2016
  • Dosya Boyutu: 2.55GB

  LG G5 Android 7.0 ile Gelen Yenilikler

  • Android OS Yükseltme
  • Uygulama Menüsü Eklendi: Şimdi indirilen bazı uygulamalar için Ana Ekran dokunmatik düğmelerinde otomatik olarak bir menü düğmesi ekleniyor.
  • Engellenen Numaralar Eklendi: Şimdi sadece bir defa ekleyerek hem aramaları hemde mesajları engelleye bilirsiniz.
  • Durumlar ve Öneriler Eklendi: Şimdi kullanmakta olduğunuz ayarları kolayca yönetebilirsiniz. Ayarlarda kullanılabilir ögeleri görebilirsiniz.
  • Veri Tasarruf Modu: Artık arka planda çalışan mobil veriyi kısıtlayabilirsiniz.
  • Tema Eklendi: Duvar kağıdını uygulama simgelerini yazı tipi boyutunu vb.. tercih ettiniz tema ile değiştirebilirsiniz.
  • Uygulama Bildirimleri Geliştirildi: Artık gelen mesajları bildirimleri sosyal medya uygulamasından yanıtlayabilirsiniz. Bir uygulamanın bildirimlerini bildirim panelinden de sessize alabilir veya engelleyebilirsiniz.
  • Ekran Boyutu Ayarları: Artık ekrandaki uygulamaların boyutlarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.
  • Rahatsız Etme Özelliği Geliştirildi: Takvim etkinlikleri sırasında Rahatsız Etme özelliğini açık konuma getirebilirsiniz.
  • Parmak izleri Geliştirildi: Kilit ekranı ayarında parmak izinizi ekran kiliti olarak ayarlıyabilirsiniz.
  • Oyun Pil Tasarrufu: Tüm oyunları ayrı ayrı optimize edebilirsiniz.
  • Knock Code Değiştirildi: Knock Code’lar da şimdi 10 dokunuşa kadar olabilir. 8’den fazla dokunuşlu Knock Code’lar yalnızca ekran açıkken kiliti açabilir.
  • Dil Ayarları: Artık dilleri önceliğe göre yeniden sıralayabilirsiniz.
  • Kilit Ekranı Değiştirildi: Artık kilit ekranında daha fazla bildirim görebilirsiniz. Güvenli ekran kiliti varsa kiliti açmak için kilit ekranında parmağınızı kaydırın.
  • Uygulama Verisi Ayarları Eklendi: Telefonda yer açmak için uygulama verilerini dahili bellek yerine SD karta taşıyabilirsiniz.
  • Çoklu Pencere Eklendi: Şimdi iki uygulamayı aynı ekranda kullanabilirsiniz.
  • Hızlı Ayarlar Değiştirildi: Bildirim panelindeki hızlı ayarlar daha fazla ayar gösterebilecek şekilde değiştirilebilir.
  • Android 7.0 nougat ile gelen yeniliklere buradan bakabilirsiniz.

  LG G5 Android 7.0 Ekran Görüntüleri

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  Yeni Yazılımı Güncellemek için

İlk olarak güncelleme LG Bridge üzerinden güncellenebiliyor. Henüz telefonunuza gelmediyse bir süre sonra tekrar deneyebilirsiniz. Telefon üzerinden güncelleme yapacaksanız aşağıda ki adımları takip edebilirsiniz.

  1. Cihazınız yeterince şarjı ve Wi-Fi bağlı olduğundan emin olun.
  2. Ayarlar> Genel sekmesinde dokunun Hakkında Telefon simgesine dokunun.
  3. Dokunun Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleme > Şimdi Kontrol.
  4. Açılan ekranda güncelleme detayları gelecektir, güncellemeyi indirmek ve yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.
  5. Yeni yazılım yüklenirken telefonunuz bir kaç kez otomatik olarak yeniden başlatılır.

  Güncelleme Hataları ve Çözümleri

  1. LG Bridge uygulamasını kaldırınız yeniden yükleyiniz.
  2. LG Usb sürücülerini yeniden yükleyiniz. Windows Mac 
  3. Google dns ayarlarınızı yeniden yapılandırınız. 8.8.8.8 / 8.8.4.4
  4. LG Mobile Support Tool İle güncelleyiniz.
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Kerim Onaylar
LGDestek.NET Kurucusu ve aynı zamanda LG Kullanıcıları için içerik üreten yazar.

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  • Operatör üzerinden görüntülü görüşme özelli Volte ile yapılabiliyor. Bunun için kullandıgınız operatör ile iletişime geçin.

  • Eyüp Türkaslan

    Merhaba.Dns degistirdim bende windows 10 en son surum kullaniyorum ve lg bridge ile oldu 7.0 tur.xx yaziyor tesekurler.Bide bi sorum olucak g5 otomatik degilken parlakligi 100 yapinca tam olmuyor otomatik yapip gunese cikinca s7 den daha iyi parliyor yani gun isigi modu aciliyor ben bunu surekli kullanmak istiyorum ne yapmam gerek.

  • weapons【ツ】Gurbuz

    admin üsdat şu telefona bir çare bulun unlock açmak için lütfen şimdiden teşekürler

  • batuhan

    şuan indiriyor katılıyorum

  • Alican Akkılıç

    Dns çözümünü ben buldum hic tesekkur eden olmadi. Neyse caniniz sagolsun

  • Ulaş Can Şahin

    Merhaba benim bir bu bridge konusuyla birde başka bir sorum olucaktı lg g5 cihazımı daha yeni aldım dün akşam bu saatlerde elime geçti yanlız cihazı açtığımdan beri tamamen random aralıklarla kendini kapatıp açıyor bi kere açıldığında 5 saat kapanmadığıda oldu yada üst üste 10 kere açılıp kapandığıda daha 0 bir cihazın bu şekilde yapması beni biraz tedirgin etti açıkcası bunla ilgili bi yardımcı olabilirmisiniz birde lg bridge yükledim fakat w10 da açılmıyor program düzgün başlatılamadı diyor windows 10 kullanıpda bridge açabilen varsa bu konudada yardım istiyorum şimdiden teşekkürler

  • Yavuz Selim Bodur

    Lg up ile v20 tr yükleyen var mı

    • Mustafa

      evet ben yükledim. geçen gün çıkan vodafone v20 yüklemişti. LG Bridge üzerinden Güncelleme Hatası Kurtarma ile yükleniyor. Ancak nedense Windows 10 ile olmadı.

  • ömer

    lg bridge hata veriyor, dün akşamdan beri deniyorum deniyorum olmuyor. bunun bir açıklaması var mıdır

  • yken
    • Cem KaLkancı

      Teşekküler.

    • Volkan ÖZDEMİR

      bunu nasıl yüklüyoruz

  • Cem Çörekci

    Ne ota ne de lg bridge üzerinden yükleyemiyorum

    • Dns ayarlarlarınızı kontrol edin. 8.8.8.8 / 8.8.4.4 yapınız.

  • yken

    Kdz dosyasını Drive’a upload ediyorum. 40 dakika kadar sürer gibi.
    H850TR20a_00_OPEN_TR_OP_1107.kdz
    2,5 gb kadar

    • Yavuz Selim Bodur

      Yüklediniz mi

    • Yavuz Selim Bodur

      Lgup ile yüklediniz mi

  • Uscelena

    Lg bride’den yüklenmiyor hata veriyor telefondan ise güncelleştirmeyi görmüyor

  • Alican Akkılıç

    Dostlarım indirilemiyor sorununu çözdüm. Google DNS ayarlarını uygulayın yani 8.8.8.8 / 8.8.4.4 ondan sonra kesinlikle inecektir kolay gelsin.

  • Alican Akkılıç

    https://uploads.disquscdn.com/images/e81716c088096f2a94e789221023b315be2ad0192e2514ccfc97323157982e92.jpg Ama gerçekten bu çok sinir bozucu bir hal aldı. Ne yaptıysam olmuyor

  • Serdar Yildiz

    Admin KDZ dosyası ne zamana hazır olacak???

  • Bu güncelleme LG G5 modeli içindir.

  • ARNT

    VDF olan versiyonu yüklemiştim sizin anlatımınızla. TR versiyon çıkmış. TR versiyona nasıl geçebilirim acaba?

    • lg up v10 kdz yükleyip Marshmallow sürümüne geri dönünüz. Sonra LG Bridge ile güncelleme yapınız.

      • Muhammed Ata Bayır

        V10 kdz ye dönmüyor işte hata veriyor hep ondan tr 7.0 kdz si lazım 🙂

      • Gürkan Solak

        Lg up ile v10 kdz dosyası yüklenmiyor ne yazık ki. Anladığım kadarıyla versiyon hatası veriyor. Refurbish seçince Error: 0x2000, H850TR10d_00_OPEN_TR_( file does NOT support Refurbish process deyip kapanıyor. Upgrade dediğim zaman ise %4 e gelince Error:0x2BC., Invalid command response code = 0x800000202 hatası veriyor. Türkiye sürümünün kdz dosyası ne zaman yüklenir acaba?

  • yasin

    hazırlama bitti indiriyor ve suan kurmaya basladı yarısını geçti bir sıkıntı yok aşırı yüklenmeden kaynaklıdır oluşan sorunlar

  • Yaşar

    kdz dosyası ne zaman hazır olur ?

  • Alican Akkılıç

    Ustam 2 saat geçti fakat hala indirmiyor. Telefondamı sıkıntı var acaba yoksa programdamı

  • Yasin Tekin

    https://uploads.disquscdn.com/images/ca1285af1767f765edd9f32b3d2255d69d4b05f441f735400cdbed3ef698766c.png https://uploads.disquscdn.com/images/e3cdd3bc145077af5455ddff77557a5e09984fe43be636ce8d361fda7f98a8bc.png Lg Bridge “Bilgisayar güncelleme için hazırlanıyor” kısmında 14-15 saniye geçtikten sonra durduruldu hatası veriyor güncellemeyi yapamıyorum yardımcı olur musunuz?

    • OTA üzerinden gelmesini bekleyin. Yogunluktan ve internet hızınızdan olabilir.

      • Yasin Tekin

        İnternet hızı yüzünden olduğunu sanmıyorum çünkü şuan gayet iyi bir internet hızım var. Yoğunluktan dolayı olsa indirme yaparken sıkıntı çıkmaz mıydı?

  • Bahattin TOPALOĞLU

    2 güncelleme buluyor, 2. yi indirirken hata verip; “iptal edin ve yeniden deneyin” diyor.
    Sebebi ne olabilir acaba ?

    • Ahmet Safa

      aynı sorunu bende yaşıyorum

  • Muhammed Ata Bayır

    .kdz si varmı acaba elinizde ?

    • KDZ dosyası kısa sürede hazır olacak.

  • Alican Akkılıç

    Admin kardesim OTA uzerinden guncelleme ile bridge uzerinden guncellemenin bir farki varmi ? Yani ota yi beklesem dahami iyi olur yoksa aynimi bridge ile

    • Bir farkı yok OTA üzerinden veya LG Bridge üzerinden güncelleme yapabilirisiniz. Kısa süre içinde OTA üzerinden de dağıtılmaya başlayacak.

      • Alican Akkılıç

        Admin güncelleme indirilemiyor uyarısı veriyor.

      • Sunucularda ki yoğunluk’dan dolayı olabilir. Daha sonra tekrar deneme yapınız.

      • Alican Akkılıç

        Teşekkürler iyiki varsınız…

  • Mehmet Ali Çeçen

    Lg v10 nezamn gelcek bilginiz varmı 7.0

    • Ocak ayı sonu gibi globalde dağıtımı başlar. Ülkemize biraz geç gelebilir.

      • Mehmet Ali Çeçen

        Tşk ederım

  • Abdullah Comert

    Lg g5 se icin de gelcekmı 7.0 guncellemesı.

    • Evet gelecek, ama henüz net bir tarih bulunmuyor.

      • Abdullah Comert

        Tesekkurler

  • Semihcan Sarıçiçek

    lg bridge da güncellemeye çalışırken indiriliyor bölümünde 512 mb alan açın hatası veriyor yardım edin lütfen

    • Hala aynı sorunu alıyorsanız. Yedek alıp telefona hard reset atınız. Daha sonra güncelleme yapınız.

      • Semihcan Sarıçiçek

        artık aynı hatayı almıyorum aynı yerde güncelleme indirilemiyor..

        iptal öğesine basın ve tekrar deneyin yazıyor artık

  • Berat İsmailoğlu

    Hayırlı olsun

  • Semihcan Sarıçiçek

    Güncelleme indirme sırasında duruyor ve kapanıyor ya da yeterli bellek yok diyor indiremiyorum.yardım edin lütfen

    • Programı bilgisayardan kaldırıp yeniden yükleyiniz.

      • Memo

        Lg g4 euro modeline 7.0 naguat nezaman gelir bu ay gelirmi lutfen cevap yazarsaniz memnun olurum

      • EURO modellerine güncelleme daha önce verildi. sizin telefonunuz hangi ülke aceba.

      • Memo

        Benim lg g4 v20g eur -xx yaziyo lg destek …buna gelirmi guncelleme

  • Berat İsmailoğlu

    Hele şükür hayırlı olsun

 
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