LG G5 ve LG V20 Modelleri Android 9.0 Pie Güncellemesi Almayabilir

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Ülkemizde bu yazının yayımlandığı tarih itibarıyla LG V20 H990TR modeline verilen Android 8.0 Oreo güncellemesinin ardından skandal bir bilgi ortaya atıldı. Henüz LG G5 Türkiye (LG G5 H850TR) modeline verilmeyen Android 8.0 Oreo güncellemesiyle birlikte yeni haber şok etkisi oluşturdu. Paylaşılan bilgiye göre LG G5 ve LG V20 modelleri artık güncelleme almayacak.

LG G5 ve LG V20 Modelleri Güncelleme Listesinden Çıkarıldı

LG V20 Türkiye (LG V20 H990TR) modeline verilen Android 8.0 Oreo güncellemesinden sonra sıranın LG G5 Türkiye (LG G5 H850TR) modelinde olduğu düşüncesi hayal kırıklığına uğrayabilir. Bu hayal kırıklığında başrol ise iki modelin güncelleme listesinden çıkarılması oluyor.

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İki model LG G5 ve LG V20 için Google şirketine ait olan Android Enterprise Recommended programında şok gelişme yaşandı. Bu şok gelişmeye göre belirttiğimiz iki modelin güncelleme listesinden çıkarıldığı bilgisi ortaya atıldı. Bu programın belirttiği şartlara göre LG firması, herhangi bir akıllı telefon modelini tanıttıktan sonra 1 yıl içerisinde en az 4 güvenlik güncellemesi sunması gerekiyor. Belirtilen iki modelin de 2016 yılında tanıtılması ve şu an için 2019 yılı içerisinde olmamız, iki eski amiralin Android 9.0 Pie güncellemesini alamayacağına işaret ediyor.

LG G5 modeli piyasaya çıktığında Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemiyle sunulmuştu. LG G5 modeli için birçok güncelleme yayımlayan firmanın ülkemiz modelleri için de Android 8.0 Oreo güncellemesini sunup bu modeli için güncelleme politikasını bitirmesi bekleniyor. Bu haberle birlikte Android 8.0 Oreo güncellemesinin gelip gelmeyeceği akıllara soru işareti olarak kalmaya devam edecek gibi görünüyor.

Aynı yılda LG V20 modelini de tanıtan firma, bu modelini Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle birlikte sunmuştu. Sadece tüm dünyadaki modelleri için güvenlik güncellemesi dağıtımı gerçekleştiren firma, 2018 yılının son aylarında Android 8.0 Oreo güncellemesi dağıtmaya başlamıştı. Çok uzun bir süre sistem güncelleme vermeyen firmanın V20 amirali için Android 9.0 Pie yazılımını verip politikayı sonlandırması bekleniyordu. Bu beklentiyi sarsan haberle birlikte V20 kullanıcıları için de verilip verilmeyeceği kafaları karıştırmaya devam edecek.

Belirtilen haberde yer alan ufak bilgiye göre LG, bu iki modeli için güncellemeleri her ay verebilir, 3 aylık periyotlarda verebilir ya da hiç vermeyebilir. Akıllı telefon satışında ve alışında önemli bir paya sahip olan güncelleme politikasında LG firmasının kan kaybı yaşaması kendi eline kalıyor.

NOT = LG firması, kendi OpenSpurce sitesinde LG G5 H850TR modeli için Oreo kaynak kodlarını yayınlamıştı.