LG G5 Verizon Android 8.0 Oreo Güncellemesi Dağıtıldı

LG, güncelleme politikasına LG G5 akıllı telefonuyla devam ediyor. Yapılan yeni dağıtımda LG G5 Verizon modeli için Android 8.0 Oreo sunuldu. 21 Eylül 2018 tarihi itibarıyla ilk olarak LG G5 T-Mobile modeline güncelleme sunan firma bir ilke imza attı. Kendi güncelleme politikasında bir günde iki modeline güncelleme sunarak hızını kanıtlamış oldu.

LG G5 Verizon Android 8.0 Oreo Güncellemesi

Yapılan yeni güncelleme dağıtımı ile birlikte LG G5 Verizon kullanıcıları rahatladı. Uzun bekleyişin ardından LG G5 V987 kullanıcıları, yeni sistem güncellemesi olarak Android 8.0 Oreo işletim sistemine kavuştu. Güncelleme politikasında uzun süren bekleyişi bozan LG G5 Verizon modeli yepyeni bir sistemle yenilendi.

Android sürümü: 8.0 Oreo

Yazılım Sürümü: VS98730c

Android Güvenlik Yaması: 1 Ağustos 2018

1 Ağustos 2018 Kernel Sürüm: 3.18.71

3.18.71 Yapın Numarası: OPR1.170623.032

Dosya Boyutu : 1.9 GB (OTA)

: 1.9 GB (OTA) KDZ İndirme Linki: H83030c_00_0817.kdz

Android 8.0 Oreo ile Gelen Yenilikler

Picture in Picture modu eklenerek herhangi bir uygulamayı kullanırken arkaplanda YouTube da kullanılabilecek. Android Güvenlik Yaması güncellenerek açıklara karşı önlem alındı. Pixel arayüzü ile yayılan 3D Touch özelliği sayesinde sistem uygulamalarının kısayollarına ulaşma eklentisi getirildi. Bildirimleri kontrol etme özelliği eklendi. Herhangi bir uygulamanın bildirim ayarlarını özgürce değiştirebilirsiniz. Sistem üzerinde performans ve batarya iyileştirmesi yapıldı Herhangi bir uygulama içerisindeyken sanal tuşları ve bildirimleri gizleme özelliği getirildi. Uygulama ikonlarında değişiklikler yapılarak yeni ikon görselleri eklendi.

LG G5 Verizon Android 8.0 Oreo Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Güncelleme, firma tarafından LG G5 VS987 modeline OTA üzerinden sunuldu. Bu yöntemle güncelleme yapmak için Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip edin.

Bu yöntemle güncellemeye ulaşamayan kullanıcılar bilgisayar üzerinden LG Bridge programı kullanarak güncellemeyi yapabilir. Bu programla ilgili bilgileri öğrenmek ve indirme için buraya tıklayın.

LG Bridge programıyla da güncelleme yapamayanlar son olarak manuel yükleme programı olan LG UP ile KDZ dosyası indirip güncelleme yapabilir. LG UP ile ilgili dosyaları indirmek için ve kullanım rehberini görmek için buraya tıklayın.