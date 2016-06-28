LG G5 Volte HD+ Görüntülü Görüşme Özelliği Geldi

Dün yayımlanan güncelleme hakkında bazı bilgileri buradan size aktarmıştır. LG’nin yeni nesil akıllı telefonu için yayımlanan güncelleme ile Volte HD+ görüntülü görüşme özelliği getirdi. Bu güncelleme sayesinde ülkemizde 4.5G ile kullanılmaya başlaya Volte özelligide LG G5 kullanıcıları içinde artık aktif olmuş oldu.

LG G5 V10D Yazılım Güncellemesi Neler Getirdi?

Google yaması ile kullanılabilirlik iyileştirmeler.

Telefon kulanılabililirliği ve işlevselliği daha da geliştirildi.

Sesli arama kaltesi daha da geliştirildi.

Volte HD+ Görüntülü görüşme özelliği getirildi.

Hala güncelleme alamadıysanız. Ayarlar menüsünden güncellemeler menüsüne girerek LG G5 telefonunuzu güncelleme yapabilirsiniz.

LG G5 Volte HD+ Görüntülü Görüşme Özelliği Nasıl Aktif Edilir?

TürkTelekom (Avea) Volte özelliğini Aktif Etme.

LG G5 Cihazınızın 4.G’ye hazır olup olmadığını kontrol etmek için 4.5 HAZIR -> 5555 ‘E sms gönderin. Cihazınız uyumlu ise 4.5G Aboneliği başlatmanız gerekmektedir, bunun için 4.5G -> 5555 ‘e sms göndermeniz yeterlidir.

HD+ Görüşme teknolojisinden 4.5G uyumlu sim kartınız ile yararlanabilirsiniz.

HD+ Görüşme teknolojisinden faydalanmak için öncelikle 4.5G’nizi aktif etmeniz gerekmektedir. 4.5G izninizi aktif ettiyseniz HD+ Görüşme için VOLTE yazıp 5555‘e ücretsiz SMS gönderebilirsiniz.

Telefonunuzun Ayarlar bölümünden ‘Mobil Veri’ sekmesini açın .

“Mobil şebekeler” menüsünü açın.

Ardından “Ağ modu” kısmını açın.

“Otomotik GSM/WCDMA/LTE” seçeneğini işaretleyin.

HD+ Görüşme” yi aktif etmek için “HD+ Görüşme” seçeneğini işaretleyin.

Telefonunuzun üst menüsünde HD+ yazdığında HD+ kullanmaya başlayabilirsiniz.

Vodafone 4.5G Volte Özelliğini Aktif Etme

Vodafone Volte özelliği için şuan bir açıklama yapmış değil. Gelişmeler oldukça buradan bildireceğiz. Vodefone Volte HD görüşme aktif etmek için şimdilik müşteri hizmetlerini arayarak destek alabilirsin. Güncel ayarlar yayımlandığında buradan sizlere gerekli ayarları yapmanız için yardımcı olacağız.

Turkcell 4.5G Volte Özelliğini Aktif Etme

Turkcell Volte HD ses ve görüntülü konuşma özelliğni aktif etmek için, bu özelliğe abone olmanız gerekiyor.

Turkcell abonelerinin 4.5G uyumlu sim kartı ve 4.5G abonelikleri olması gerekiyor. 4.5G yazıp 2222‘ye SMS göndermeniz yeterlidir. Cihazınız ve Sim Kartınız uyumlu ise ücretsiz olarak 4.5G Aktif olacaktır.

Volte özelliğini aktif etmek için, HDSES yazıp 2222‘ye ücretsiz SMS göndermeniz yeterlidir. Gelen sms ile birlikte Volte özelliği aktif olacaktır.

LG G5 için Volte Özelliğini nasıl ayarlanır.

Telefonunuzun Ayarlar bölümünden ‘Mobil Veri‘ sekmesini açın .

“Mobil şebekeler” menüsünü açın.

Ardından “Ağ modu” kısmını açın.

“Otomotik GSM/WCDMA/LTE” seçeneğini işaretleyin.

HD+ Görüşme yi aktif etmek için “HD+ Görüşme” seçeneğini işaretleyin.

Telefonunuzun üst menüsünde HD+ yazdığında HD+ kullanmaya başlayabilirsiniz.