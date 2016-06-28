LG G5 Volte HD+ Görüntülü Görüşme Özelliği Geldi

Dün yayımlanan güncelleme hakkında bazı bilgileri buradan size aktarmıştır. LG’nin yeni nesil akıllı telefonu için yayımlanan güncelleme ile Volte HD+ görüntülü görüşme özelliği getirdi. Bu güncelleme sayesinde ülkemizde 4.5G ile kullanılmaya başlaya Volte özelligide LG G5 kullanıcıları içinde artık aktif olmuş oldu.
LG G5 V10D Yazılım Güncellemesi Neler Getirdi?
- Google yaması ile kullanılabilirlik iyileştirmeler.
- Telefon kulanılabililirliği ve işlevselliği daha da geliştirildi.
- Sesli arama kaltesi daha da geliştirildi.
- Volte HD+ Görüntülü görüşme özelliği getirildi.
Hala güncelleme alamadıysanız. Ayarlar menüsünden güncellemeler menüsüne girerek LG G5 telefonunuzu güncelleme yapabilirsiniz.
LG G5 Volte HD+ Görüntülü Görüşme Özelliği Nasıl Aktif Edilir?
TürkTelekom (Avea) Volte özelliğini Aktif Etme.
LG G5 Cihazınızın 4.G’ye hazır olup olmadığını kontrol etmek için 4.5 HAZIR -> 5555 ‘E sms gönderin. Cihazınız uyumlu ise 4.5G Aboneliği başlatmanız gerekmektedir, bunun için 4.5G -> 5555 ‘e sms göndermeniz yeterlidir.
HD+ Görüşme teknolojisinden 4.5G uyumlu sim kartınız ile yararlanabilirsiniz.
HD+ Görüşme teknolojisinden faydalanmak için öncelikle 4.5G’nizi aktif etmeniz gerekmektedir. 4.5G izninizi aktif ettiyseniz HD+ Görüşme için VOLTE yazıp 5555‘e ücretsiz SMS gönderebilirsiniz.
Telefonunuzun Ayarlar bölümünden ‘Mobil Veri’ sekmesini açın .
“Mobil şebekeler” menüsünü açın.
Ardından “Ağ modu” kısmını açın.
“Otomotik GSM/WCDMA/LTE” seçeneğini işaretleyin.
HD+ Görüşme” yi aktif etmek için “HD+ Görüşme” seçeneğini işaretleyin.
Telefonunuzun üst menüsünde HD+ yazdığında HD+ kullanmaya başlayabilirsiniz.
Vodafone 4.5G Volte Özelliğini Aktif Etme
Vodafone Volte özelliği için şuan bir açıklama yapmış değil. Gelişmeler oldukça buradan bildireceğiz. Vodefone Volte HD görüşme aktif etmek için şimdilik müşteri hizmetlerini arayarak destek alabilirsin. Güncel ayarlar yayımlandığında buradan sizlere gerekli ayarları yapmanız için yardımcı olacağız.
Turkcell 4.5G Volte Özelliğini Aktif Etme
Turkcell Volte HD ses ve görüntülü konuşma özelliğni aktif etmek için, bu özelliğe abone olmanız gerekiyor.
Turkcell abonelerinin 4.5G uyumlu sim kartı ve 4.5G abonelikleri olması gerekiyor. 4.5G yazıp 2222‘ye SMS göndermeniz yeterlidir. Cihazınız ve Sim Kartınız uyumlu ise ücretsiz olarak 4.5G Aktif olacaktır.
Volte özelliğini aktif etmek için, HDSES yazıp 2222‘ye ücretsiz SMS göndermeniz yeterlidir. Gelen sms ile birlikte Volte özelliği aktif olacaktır.
LG G5 için Volte Özelliğini nasıl ayarlanır.
Telefonunuzun Ayarlar bölümünden ‘Mobil Veri‘ sekmesini açın .
“Mobil şebekeler” menüsünü açın.
Ardından “Ağ modu” kısmını açın.
“Otomotik GSM/WCDMA/LTE” seçeneğini işaretleyin.
HD+ Görüşme yi aktif etmek için “HD+ Görüşme” seçeneğini işaretleyin.
Telefonunuzun üst menüsünde HD+ yazdığında HD+ kullanmaya başlayabilirsiniz.
Lg g5 avrupa modelinde volte 4.5g nasil altif edilir
Operatör üzerinden aktif edilebilir. Dışarıdan yazılımsal olarak LG sağlayabilir.
Deneyip yapabilen varmidir
Benim telefon da gözükmüyor benim telefon lg g5 h860 ithalatçı garantili
İthalat telefonlarda VoLTE özelliği aktif olamaz. Sadece TR modellerinde aktif olur.
merhaba, volte hd+ özelliği sadece lg g5 h850tr modeline mi verilecek yoksa her lg g5 modeline verilecek mi? mesela benim kullandığım model lg g5 h860 buna güncellemeyle gelecek mi ?
Merhaba,
VoLTE desteği ülkemizde satılan LG G5 H850TR modelleri için verildi. LG G5’in diğer modelleri için kayıtlı olduğu ülkedeki yazılımcıların desteği sağlaması gerekmektedir.
LG G5 in şimdi görüntülü arama özelliği yok mu yaa.. nasıl yapcam ben bunu
sevgili arakdaşlar saygıdeyer adminleri ve yöneticilerim ALLAHINIZI PEYGAMBERİNİZİ SEVERSENİZ BU H850TR KDZ DOSYASINI NERDE BULABILIRM BEN BULAMADIM BIR TÜRLÜ BU LG TURKIYE SÜRÜMLEİNE NEDEN ÜVEY EVLAT MUHAMELESİ YAPIYORKI YARIDMCI OLUN ALLAH AŞKINA YOKSA TELEFOU KIRCAM YAA TELİM 05317848873
LG’nin kendi kdz sitesi olan yerde henüz LG V10 ve LG G5 eklenmedi yakın bir zamanda kesinlikle eklenecektir.
AKUMA selam kardesım bende 1 aydır arıyorum bulamdım halada arastıryorum acaba sen bulabıldınmı bırseyler androıd 7 ye az kaldı daha bızım kdz yok??
Aradığım Turkcell müşteri hizmetleri, teknoloji ekibi ve 444 6 543 numaradan konuştuğum LG destek servisi LG G5 in görüntülü arama özelliği yoktur, yayınlanan güncelleme hatalıdır diyorlar. Şaşırdım kaldım.
LG G5 de şebeke üzerinden görüntülü konuşma bulunuyor. Yeni gelen güncelleme ile Volte desteği ile HD+ ses ve görüntülü arama özelliği kazandı. Turkcell, TürkTelekom ve Vodafone yakın zamanda destek verecektir.