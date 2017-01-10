Her sene Barcelona’da gerçekleşen Mobile World Expo (Mobil Dünya Fuarı) bu sene de 27 Şubat’da Barcelona’da gerçekleşecek. CES 2017 fuarında bu sene çok fazla telefon tanıtımı yapılmaması büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. Bunun 27 Şubat’da başlayacak MWC fuarında teknoloji devi şirketlerin yeni çıkaracağı akıllı telefonlarını tanıtması bekleniyor.

LG hızlı davranıp 10 Mart’da LG G6 modelini piyasaya sürebilir

LG bu yıl yeni amiral gemisi modeli olan LG G6’yı MWC’de görücüye çıkaracak. LG’nin yanında HTC ve Samsung firmaları da bu fuarda yeni akıllı telefonlarını tanıtacak firmalar arasında yerini alacak. Ancak LG Mobile, Samsung’dan hızlı davranarak yeni akıllı telefonu LG G6’yı Samsung Galaxy S8’den önce tanıtıp piyasaya sürmesi bekleniyor. Geçen yıl ise LG G5 31 Mart’da piyasaya çıkmıştı. Samsung’un S7 ve S7 Edge modelleri 11 Mart’da piyasaya sürüldüğünü hatırlatalım.

LG G6 ilk olarak Kore’de 10 Mart’da piyasaya sürülmesi bekleniyor ve global olarak ise diğer ülkelere dağıtımın ve satışların çok fazla sürmeden tamamlanacağını ve son kullanıcılara çabucak ulaşacağını da belirtelim.

LG G6’nın farklı bir ekran çözünürlüğü ile geleceğinide bugün yayımladığımız haber ile sizlere duyurmuştuk. Buradan ilgili makaleye ulaşabilirsiniz. LG G6’nın Ekranı 18:9 Çözünürlüğünde Olabilir