LG G6 Alpha ve LG G6 Prime Modelleri Geliyor!

LG’nin yeni amiral gemisi LG G6, Barselona’da yapılan MWC 2017 etkinliğinden sonra oldukça ilgi gördü. İlgiyi gören firma, bu durumdan yararlanarak LG G6 Pro ve LG G6 Plus modellerini piyasaya çıkardı ve satışa sundu. Geçen haftalarda haberini yaptığımız LG G6 Mini modelinin de LG Q6 olarak geleceğini duyuran firmanın yeni akıllı telefonları LG G6 Alpha ve LG G6 Prime modellerini duyurması bekleniyor.

LG G6 Alpha ve LG G6 Prime Onaylandı

LG, 26 Şubat 2017 Pazar günü Barselona’da yapılan MWC 2017 etkinliğinde yeni amiral gemisi LG G6‘yı tanıtmıştı. Tanıtımdan yaklaşık 2 ay sonra satışa çıkarılan modele ilginin fazla olduğunu gören firma, amiral gemisinin farklı versiyonlarını üretmeye başladı.

Haziran 2017 başında LG G6 Pro ve LG G6 Plus haberleri ile gündeme gelen firma, geçen haftalarda LG G6 Mini modelinin geleceğini de duyurmuştu. 1 Temmuz 2017 itibarıyla LG Q6 olarak geleceği açıklanan mini modelin ardından iki model daha ortaya çıktı.

Galaxy S8 ve S8+ üzerindeki ilgiyi dağıtıp kendine çekmek isteyen firma, yeni telefonları LG G6 Alpha ve LG G6 Prime modellerini onayladı. Avrupa için duyurulan iki modelin ülkemize gelip gelmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Onayı kesinleşen iki modelin Avrupa için onayı kesinleşse de ülkemizde satılıp satılmayacağı kesinliğini koruyor.