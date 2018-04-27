LG G6 Android 8.0 Oreo Güncellemesi Başlıyor!

Firma, Nisan ayının ilk haftalarında açmış olduğu LG Global Yazılım Güncelleme Merkezi ile birlikte güncelleme politikasına çok önem vermeye başladı. Bu önemin verilmesiyle birlikte LG V30 modellerinin birçoğu Android 8.0 Oreo güncellemesine kavuştu. Güney Koreli firmanın yeni hedefindeki akıllı telefonu ise LG G6 oluyor. Sızdırılan bilgilere göre LG yetkilileri tarafından LG G6 Android 8.0 güncellemesi ile ilgili net tarih verildi.

LG G6 Android 8.0 Oreo Güncellemesi Onaylandı

Yabancı kaynaklardan tarafından yapılan haberlere göre LG yetkilileri tarafından LG G6 Android 8.0 güncellemesi onaylandı. Resmi olarak onaylanan yeni sistem güncellemesi için firma yetkililerin kesin bir tarih verdiği de bilgiler arasında yer alıyor. Geçen haftalarda açılan LG Global Yazılım Güncelleme Merkezi ile birlikte güncelleme politikası düzeltilmeye çalışılıyor. Bu düzeltmenin ilk aşamasını LG V30 modellerinin çoğu için sağlanan Android 8.0 Oreo güncellemesiyle geçildi. İkinci aşamada yeni hedef LG G6 modelleri oluyor.

Firmanın daha önce Global Yazılım Güncelleme Merkezi açılışında LG G6 modelleri için sözü vardı. Bu sözünde LG G6 modelleri için “Android 8.0 Oreo güncellemesini Nisan ayında vereceğiz.” diyen firma, sözünü yerine getirmeyi başarabilecek. Kaynakların paylaştığı bilgiler arasında yer alan tarihte ise LG G6 modelleri için Android 8.0 Oreo güncelleme dağıtımı 30 Nisan 2018 tarihinde başlayacak.

Bu resmi onayı veren ve net tarih ortaya koyan firmanın sonraki planları ise LG G6 modelini takip edecek akıllı telefonları olacak. Firma, güncelleme politikasını en iyi şekle getirmek amacıyla hızlı çalışarak LG G6 modellerini tamamladıktan sonra sırasıyla LG V20 ve LG G5 modelleri için de Android 8.0 Oreo güncellemelerini sağlayacak. Bu akıllı telefon modellerinden sonra sıranın LG G6 mini modeli olan LG Q6 ve diğer üyeleri için gerçekleşeceği düşünülüyor.

Bu güncellemeyle ilgili olarak bilinen diğer bilgi ise LG G6 için sağlanacak olan yeni güncellemenin 30 Nisan 2018 tarihinde LG G6 Güney Kore modelleri için olacak. Bu güncellemeyle birlikte LG G6 Güney Kore modelleriyle başlayacak olan güncelleme Mayıs ayı sonuna kadar diğer tüm modellere dağıtılana kadar devam edecek.