LG G6 Android 8.0 Oreo Güncellemesi Gecikecek

LG firmasının G serisindeki son modeli olan LG G6 ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. 2017 yılında MWC 2017 etkinliğinde tanıtılan LG G6 modelinin Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle çıktığı biliniyordu. Bunun üzerine çalışmalarını sürdüren Güney Koreli firmanın LG G6 modeliyle ilgili güncelleme tarihi tahminleri yapılmıştı. Bu tahminlere göre LG G6 modeline yeni işletim sistemi Android 8.0 Oreo güncellemesinin 2018 yılının ilk aylarında verileceği tahmin ediliyordu. Bu tahminler, yerini daha ileri bir tarihe bırakacak gibi görünüyor. Firmanın İtalya kolu olan LG Italy, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla bunu kanıtlar nitelikte bir tweet attığı görüldü. Bu tweetle birlikte LG G6 Android 8.0 Oreo güncelleme tarihi yenilendi.

LG G6 Android 8.0 Oreo Güncellemesi Ne Zaman Gelecek?

Firmanın özel bir modeli olan LG G6 için yapılan güncelleme çalışmalarında durumlar yenilik gösterdi. Güncelleme tarihi tahminlerinde 2018 yılının ilk ayları gösterilirken resmi hesaplardan gelen açıklama ile bu tarih ileriye taşındı. Twitter üzerinden resmi açıklamada bulunan LG Italy hesabı, bu gecikmenin nedenini LG V30 ve LG V30+ modellerini hedef olarak gösterdi. Bu iki modelin ön plana çıkması ile birlikte LG G6 modeli için uyarlanan güncelleme tarihi politikası ileriye taşındı.

Android 8.0 Oreo güncellemesiyle ilgili olarak LG V30 ve LG V30+ modelleri için 2018 yılının ilk çeyreğini işaret eden LG Italy, yeni güncellemeninin LG G6 modeli için ise Haziran ayının sonuna kadar verileceğinin altını çiziyor. Bu güncelleme politikasına göre LG V30 ve LG V30+ modellerinin devreye girmesi, LG G6 modelinin güncellemeyi geç almasına ve bu gecikmenin diğer modeller için de yansıyacağına işaret ediyor. LG G6 için 28 Ekim 2017 tarihinde Android 8.0 Oreo testi sızdırılmıştı. Bu testin gerçekliği, yeni sızdırılan bilgilerle birlikte açığa çıkarılmış oluyor.

Yeni işletim sistemi Android 8.0 Oreo, yaz ayında Google I/O lansmanında tanıtılmıştı. Tarih olarak 21 Ağustos 2017 tarihinde tanıtılan işletim sistemi, ilk olarak Google cihazlarına verilmişti ve diğer Android firmaları tarafından da bu dağıtım gerçekleştirilmeye başlanmıştı. Yeni işletim sistemi, Kasım 2017 itibarıyla Android telefonlarda görülmeye başlandı. Bu süreç göz önüne alındığında LG tarafında gerçekleştirilen güncelleme politikasının geride kaldığı görülüyor. Bu gecikmeyle birlikte akıllı telefon piyasasında gerileme dönemi yaşaması mümkün olan Güney Koreli firmanın kullanıcılarını tatmin edebilmek adına yapacağı tek şey güncelleme politikasını hızlandırmak olacaktır.