LG G6 Android 8.0 Oreo Testlerinde Görüntülendi

LG G6 için çalışmalarını sürdürün LG, Android 8.0 Oreo yazılım sürümü için test sürecini başlattı. Görünüşe göre LG G6 için Android 8.0 yazılım güncellemesi yakın bir zamanda yayımlanacak. Android 8.0 Oreo yüklü LG G6 Geekbench testinde tek çekirdekten 1858 puan, çoklu çekirdekten ise 4137 puan almayı başarmış.

LG G6 Android 8.0 Oreo Güncellemesi

LG’nin ülkemizde satılan son amiral gemisi için geçtiğimiz günlerde sizlerde Android 8.0 Oreo güncellemesi alacak haberini paylaşmıştık. LG güncelleme tarihleri bizlerle paylaştığı güncelleme tarihlerine uyacak gibi görünüyor. Kasım ayı içerisinde LG G6 için Android 8.0 Oreo güncellemesi yayımlanabilir.

Android 8.0 Oreo güncellemesini LG G6 aldıktan sonra LG V20 ve LG G5 modeli’de sırası ile güncellemeyi alacaklar. Tüm modellerin güncelleme tarihleri için buraya tıklayabilirsiniz.