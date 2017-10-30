LG G6 Android 8.0 Oreo Testlerinde Görüntülendi

LG G6 için çalışmalarını sürdürün LG, Android 8.0 Oreo yazılım sürümü için test sürecini başlattı. Görünüşe göre LG G6 için Android 8.0 yazılım güncellemesi yakın bir zamanda yayımlanacak. Android 8.0 Oreo yüklü LG G6 Geekbench testinde tek çekirdekten 1858 puan, çoklu çekirdekten ise 4137 puan almayı başarmış.
LG G6 Android 8.0 Oreo Güncellemesi
LG’nin ülkemizde satılan son amiral gemisi için geçtiğimiz günlerde sizlerde Android 8.0 Oreo güncellemesi alacak haberini paylaşmıştık. LG güncelleme tarihleri bizlerle paylaştığı güncelleme tarihlerine uyacak gibi görünüyor. Kasım ayı içerisinde LG G6 için Android 8.0 Oreo güncellemesi yayımlanabilir.
Android 8.0 Oreo güncellemesini LG G6 aldıktan sonra LG V20 ve LG G5 modeli’de sırası ile güncellemeyi alacaklar. Tüm modellerin güncelleme tarihleri için buraya tıklayabilirsiniz.
Işte burda musteri memnuyeti degilde ne kadar ticari bir cizgi ile haraket ettigi belli oluyor lg’nin , yazık 2 yil oldu tuketti kullanicilari guncelleme bekleterek.
Diger telefon ureticileride yavaş guncelleme konusunda ama lg gibi kullanicilarini bezdirmiyor hic biri aksine gunden gune guncelleme konusunda cok iyi noktaya geldiler insanlar memnun..
LG’ yi kutlamak ayakta alkışlamak lazim
Bol sıfır etiketli üst segment cihaza oreo testi yapiyor 1,5 yil sonra guncelleme bekleyen Depresyona girmiş G6 kullanicisi varsa Oreo ya kavuşur..
Akli olan lg’ye bulaşmasin yakini cevresi almayi düşünene de engel olsun lg kullanmamiş insanlar lg’ye bulaşıp parasiyla magdur olmasin.
Lg nin sizi yalancı çıkarmasına 1 gün kaldı.
lg g4 android 7.0 güncellemesi gelecek mi acaba?
Lg g4 diyorum başka da bişey demiyorum ne kadar yalancı birisininiz eylül dü ekim oldu şimdi ise ?…….
Darısı G5 in başına 🙂
Bir yıl oldu lg4 kullaniyorum sist arayuzu durdu diye uyari veriyor sarj 15 düşünce birdaha asla lg alıp kullanmamaya yemin ettim