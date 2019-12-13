LG G6 Android 9.0 Pie Güncellemesi Nasıl Yüklenir?

LG G6 için resmi kararlı Android Pie güncellemesi birkaç hafta önce başlamıştı. Akıllı telefonlardaki en popüler isimlerden biri olduğunu biliyoruz. LG Akıllı telefonlarına daima özen gösterir ve düzenli bir şekilde güncellemelerini yayınlar. LG G6 için Android 9.0 Pie güncellemesini yükleyerek yeni işletim sistemiyle telefonunuzu daha yeniliklerle dolu ve hızlı kullanabilirsiniz.

LG G6 Android 9.0 Pie yazılım güncellemesini manuel olarak akıllı telefonumuza nasıl yükleyeceğimizi detaylı bir şekilde anlatacağız. Bu yükleme işlemi sadece Avrupa ve Türkiye versiyonu LG G6 için geçerlidir.

Android 9.0 Pie Nasıl Yüklenir ?

Güncelleme, OTA (Over The Air) üzerinden gerçekleştiriliyor, bu nedenle tüm kullanıcılar güncellemeyi aynı anda kullanma fırsatı bulamıyor. Avrupa modeli kullanıyorsanız Ayarlar> Genel> Telefon hakkında> Güncelleme Merkezi> Sistem Güncelleme> Güncelleme için kontrol et öğesine dokunun.

Güney Kore için Android Pie güncelleme programı şu şekilde açıklanmıştı;

2019 Birinci çeyrek: LG G7 ThinQ , LG V35 ThinQ

2019 İkinci çeyrek: LG V40 ThinQ, LG V30, LG V30S

2019 Üçüncü çeyrek: LG G6, LG V20, LG Q8 (2018)

2019 Dördüncü çeyrek: LG Q9, LG X5 (2018)

LG G6 Android 9.0 Pie güncellemesi aşağıdaki değişiklikleri getiriyor;

Android Pie sistem güncellemesi,

Ana ekran tuşuna kaydırma hareketleri,

Ses tuşuna basıldığında, medya ses düzeyi ayarlama seçeneği,

Ekran görüntüsü için önleme seçeneği,

Hangi uygulamaların arkaplanda, çalıştığını görmek için batarya tasarrufu modu,

Güvenliği artırmak için kilit simgesi ekran ayarı,

Kolay görünüm moduna, gün batımı ve gün doğumu seçeneği,

Uygulamalar için klasör erişimi ve Wi-Fi kontrol izinlerini yönetme seçeneği,

Kameraya, Magic Photo seçeneği,

İkili uygulama fonksiyonu eklendi.

LG Türkiye, güncelleme ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı ancak Türkiye’deki LG G6 kullanıcılarının da yakında güncellemeyi alacağı tahmin ediliyor.

Stock ROM’u Kurmadan Önce Bilmeniz Gerekenler

Bu firmware KDZ dosyası sadece LG G6 içindir.

dosyası sadece içindir. İstenmeyen kapanmaları önlemek için cihazınızın pilinin yüzde ellinin üzerinde olması gerekir.

üzerinde olması gerekir. Cihazınızın tam yedeklemesini alın.

LG G6 Android 9.0 Pie KDZ Firmware

1-) LG G6 için son LGUP Aracı => İndir

2-) LG G6 KDZ dosyasını indirebilirsiniz => İndir

Her şeyden önce, LGUP Aracı ve LG G6 KDZ ROM’u indirin. Şimdi LG UP programını bilgisayarınıza kurun. Kurulduktan sonra ‘UPPERCUT_1.0.0.0.exe’ dosyasına çift tıklayarak LG UP aracını Uppercut üzerinden başlatın. LG G6 telefonunu USB kablosunu kullanarak PC’ye bağlayın. Cihazı kapatın ve ses açma tuşuna basılı tutarak USB kabloyu takın. Şimdi LG UP’ta Yükseltme seçeneğine tıklayın, dosyanın yolunu seçin ve KDZ dosyasını (daha önce indirdiğiniz) bulun ve seçin. İşlemi başlatmak için Başlat düğmesine tıklayın. Yüklemenin tamamlanmasını bekleyin. Tamamlandığında fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın. Bu işlemle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için buraya tıklayın. (İsteğe bağlı). Hepsi bu! LG G6 akıllı telefonunuzu başarıyla güncellediniz.

NOT= LG G6 Avrupa modelleri için verilmiş olan Android 9.0 Pie güncellemesini Türkiye kullanıcıları, anlatımı adım adım yaparak kolaylıkla yükleyebilir.