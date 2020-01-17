LG G6 Android 9.0 Pie Türkiye Güncellemesi Yayımlandı

LG G6 Android 9.0 Pie güncellemesi yayımlandı. Türkiye kullanıcılarının uzun zamandır bekledi Android 9.0 Pie Güncellemesi bu saat saatlerinde Tüm LG G6 H870 Türkiye kullanıcıları için yayımlandı. Cep telefonu üzerinden güncelleyenler için toplam boyutu 2366.89 MB boyutunda ki dosyayı Wifi üzerinden telefonunuza indirip güncelleye bilirsiniz.

LG G6 Android 9.0 Pie güncellemesi V30c yazılım versiyonu ile bugün LG G6 kullanıcılarına dağıtılmaya başladı. Yeni yazılım güncellemesi bir çok yenilik ve özellikle geliyor.

Android sürümü: 9.0 Pie

Yazılım Sürümü: H87030c

Android Güvenlik Yaması: 1 Mayıs 2019

1 Mayıs 2019 Kernel Sürüm: 3.18.71

3.18.71 Yapım Numarası : OPR1.170623.032

: Dosya Boyutu : 2.3 GB (OTA)

: 2.3 GB (OTA) KDZ İndirme Linki:

Kısaca bazı özelliklerden bahsedecek olursak;

LG G6 Android 9.0 Pie İle Gelen Yenilikler

Yeni Android Sürümü Yükseltmesi ”Android 9.0 Pie” LG Yazılım güncellemesi gizlilik şartları değişti. ”Gizlilik Politikası” Konfor görünümünde mavi ışık filtresi iyileştirildi. Artık 10 seviyeden birine ayarlayabilirsiniz. ”Mavi Işık Filtresi” Bazı uygulamalar ana ekranı ve uygulama çekmecesinde farklı yerleştirilebilir. ”Ana ekran düzeni” Ana ekranı seçin, ardından Ayarlar> Ana ekran > Ana ekran tipini seç’e gidin. Ana ekranı uygulama çekmecesi olarak ayarlayın. Ana ekran dokunmatik tuşları artık uygulamaları kullanırken gizlenebilir. Buda bir uygulamayı tam ekran kullanmanıza olarak sağlar. Yeni uygulama simgesi çeşitleri eklendi. Ayarlar menüsü ekranında iyileştirmeler ve düzenlemeler gerçekleştirildi. Şimdi ayarlar ekranı daha kullanışlı oldu. Uygulama bildirimleri iyileştirildi. Her bir uygulamaya ait bildirimler şimdi tek bir yerden tümüyle yönetilebilir. Gelişmiş bildirimler performansı iyileştirildi. Uygulama simgeleri için bildirim panelinde bulunan bildirimlere göre görüntüleniyor. Gelişmiş performans iyileştirilmesi, Pil ömrünü ve telefon performansını artırmak için uygulamalar arka planda daha az çalışıyor. Daha fazla codec destekliyor, Sony’nin codec’i olan LDAC, artık codec ile çalışan bluetooth kulaklık kullanırken desteklenmektedir. Hızlı bilgi, Ana ekrandaki uygulamalar şimdi çok daha fazlasını yapıyor.

LG G6 Android Pie Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Yeni dağıtılan güncellemeyi yapmak için telefonunuzdan Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip edin. Bu adımlarla OTA üzerinden güncelleme yapmayı uyguluyorsunuz.

OTA adımıyla güncellemeye ulaşamayan kullanıcılar, bilgisayarları üzerinden LG Bridgeprogramını kullanarak güncellemeyi denetlesin. Bu programla ilgili bilgileri öğrenmek ve bilgisayara indirmek için buraya tıklayın.

LG Bridge ile de güncelleme ulaşamayanlar son olarak kendileri manuel şekilde güncelleme yapmayı deneyebilir. Bu programın adı LG UP olarak geçmektedir. Yine bilgisayar yoluyla kullanılabilen programla ilgili dosyaları indirmek için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;