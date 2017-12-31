LG G6 Android Oreo Beta Sürümü Kullanıma Sunuldu

LG G6 için Android 8.0 Oreo çalışmalarında sona yaklaşılıyor, G6 Oreo Beta sürümü Çin’de kullanıma sunuldu. Kısa bir önce LG V30 için kararlı sürümü kullanıcılar ile buluşturan LG yakın zaman’da LG G6 kullanıcıları için Android 8.0 Oreo sürümünü yayımlayacak. Geçtiğimiz yıllara bakarak bu yıl güncelleme konusunda bir adım geri gelen LG, yakın zamanda LG G6 ve G5 modelleri için Oreo güncellemesini dağıtması bekleniyor.

LG G6 Android 8.0 Oreo Beta Yayımlandı

Yeni Android sürümü ile gelen bazı özellikleri buradaki makalemiz’den bakabilirsiniz. Çin’deki bir kullanıcı tarafından paylaşılan LG G6 Oreo ekran görüntülerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Şuan LG’nin diğer ülke cihazları için Oreo Beta sürümünü yayımlayıp yayımlamayacağı henüz bilinmiyor. LG G6 için Android 8.0 hazır olduğunda nihai sürümü tüm kullanıcılara sunacaktır. Beta güncellemesinin yazılım sürümü V19b ve aşağıdaki modelleri desteklemektedir.

LG G600L

LG G600S

LG G600K

LG G600LR

LG G600SR

LG G600KR

LG G600LP

LG G600SP

LG G600KP

LG G6 Android 8.0 Oreo Ekran Görüntüleri