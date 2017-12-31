LG G6 Android Oreo Beta Sürümü Kullanıma Sunuldu

LG G6 için Android 8.0 Oreo çalışmalarında sona yaklaşılıyor, G6 Oreo Beta sürümü Çin’de kullanıma sunuldu. Kısa bir önce LG V30 için kararlı sürümü kullanıcılar ile buluşturan LG yakın zaman’da LG G6 kullanıcıları için Android 8.0 Oreo sürümünü yayımlayacak. Geçtiğimiz yıllara bakarak bu yıl güncelleme konusunda bir adım geri gelen LG, yakın zamanda LG G6 ve G5 modelleri için Oreo güncellemesini dağıtması bekleniyor.
LG G6 Android 8.0 Oreo Beta Yayımlandı
Yeni Android sürümü ile gelen bazı özellikleri buradaki makalemiz’den bakabilirsiniz. Çin’deki bir kullanıcı tarafından paylaşılan LG G6 Oreo ekran görüntülerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Şuan LG’nin diğer ülke cihazları için Oreo Beta sürümünü yayımlayıp yayımlamayacağı henüz bilinmiyor. LG G6 için Android 8.0 hazır olduğunda nihai sürümü tüm kullanıcılara sunacaktır. Beta güncellemesinin yazılım sürümü V19b ve aşağıdaki modelleri desteklemektedir.
- LG G600L
- LG G600S
- LG G600K
- LG G600LR
- LG G600SR
- LG G600KR
- LG G600LP
- LG G600SP
- LG G600KP
LG kadar yalancı bir firma görmedim, G4’e 1,5 sene önce Android 7 Nougat güncellemesi vereceğini beyan edip, sözünü tutmayan bu firmaya güvenip de sakın lg marka bir ürün almayın. Millet Android 8 Oreo’yu aldı, G4 Android 7’yi alacak hala.
LG v20 için ne zaman gelecek oreo güncellemesi